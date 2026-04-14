Division 3: Wechsel an der Tabellenspitze

Reisdorf und Brouch trennten sich 0-0. – Foto: M. Jungbluth

Was am Wochenende los war

Nun hat es Reisdorf tatsächlich "erwischt" und es gibt einen Thronfolger: Wilwerwiltz zieht durch einen 2-0 Auswärtssieg gegen Perlé vorbei. Es dauerte bis in die zweite Hälfte hinein, bevor der Gast das erste mal jubeln konnte, Ribeiro Dos Anjos hatte getroffen (60). Selbiger Spieler sorgte 17 Minuten später auch für den Endstand, per Elfmeter. Für Perle selbst ist der Zug nach Oben nun abgefahren, Wilwerwiltz hat derweil fünf Zähler Vorsprung auf den ersten Nichtrelegationsplatz. Aus Perlé war es die Nachricht, dass Lorenzo De Carolis nicht mehr Trainer sein soll. Eine offizielle Bestätigung dieser Nachricht steht aber noch aus.

Reisdorf selbst kam auf heimischem Platz nicht über ein 0-0 gegen Brouch hinaus. Der Gast selbst wahrt, wie fast die gesamte Liga, die Aufstiegschance und auch Reisdorf befindet sich noch auf einem direkten Aufstiegsplatz. Zum Spiel das Abschlusszitat des Tickerers (M. Jungbluth) vor Ort: "Zum Schluss ass et na eemol gutt ginn, fir 80 Minutte war et awer katastrophal! Dat Resultat geet an d'Reih, keen hat hei verdéngt ze wannen!" Die beiden Teams auf Platz 5 und 6 - also quasi den goldenen Ananas-Rängen - Colmar und Luna, trennten sich mit einem leistungsgerechten Unentschieden. Nachdem Luna bis kurz vor dem Pausenpfiff schon komfortabel mit zwei Toren führte ( Eigentor 5 min. , Mendes da Costa 37 min. ), erzielte Goncalves Ribeiro in der 6 Minute der Nachspielzeit mittels "Abstauber" den Anschluss. Acht Minuten nach Wiederbeginn war es dann wiederum Goncalves Ribeiro, welcher überlegt vor dem Tor den Ausgleich erzielte. So blieb es dann, daran änderte auch die Rote Karte gegen Colmar`s Smakaj, 15 Minuten vor dem Ende, nichts mehr.

Im letzten Spiel bezwang Beckerich erwartungsgemäß das Schlusslicht aus Grevels und dies mit 4-0 ergebnistechnisch auch souverän. Bereits nach 14 Minute stand es 2-0 und zur Halbzeit 3-0; eine überschaubare Leistung der Hausherren in Hälfte zwei mit einem weiteren Tor, machten dann den Deckel drauf. Schaut man sich die Tabelle an wird man gewahr, dass mehr Spannung eigentlich nicht geht. Sechs der acht Teams haben noch alle Möglichkeiten, zwischen Platz 1 und 6 liegen lediglich fünf Punkte.



