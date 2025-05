Division 3 - US Esch macht direkten Wiederaufstieg perfekt

Auch in der zweiten Halbzeit dominierte Brouch eigentlich das Geschehen. In der 63. Minute stellte Portal den Endstand her, indem er nach Vorarbeit von Barbosa ins linke Eck verwandelte. Trotz durchaus vorhandener Chancen für die Gäste blieben sie ohne Treffer, während Brouch den Sieg verteidigte und weiter von der Aufstiegsrelegation träumen darf.

Somit kann man der US Esch gratulieren, der letztjährige Absteiger, welcher in der Saison 2017/2018 noch erstklassig war, kann es also auch in die andere Richtung. Für Grewels geht es darum, nicht Letzter zu werden. Zum Spiel: Spieler des Tages war Dias de Jesus, der alle vier Escher Tore erzielen konnte (10.', 32.', 34.', 54.'), darunter auch ein lupenreiner Hattrick in Halbzeit eins. Die Treffer von Huybrechts (86.') und Kettel (92.') zum Ende des Spieles, waren dann nur noch kosmetischer Natur; zeugen aber von guter Moral.

„Es war nicht immer einfach“

Mike Gomes Duarte, Trainer der US Esch: „Als Verein hatten wir das Ziel, den direkten Wiederaufstieg zu erreichen. Dieses Ziel, das auch mein persönliches war, wurde nun erreicht. Nun sehen wir, wie es weitergeht. Wenn wir alle verbleibenden Spiele gewinnen, könnten wir noch Meister werden, dies hängt aber nicht von uns alleine ab, Bourscheid müsste dafür auch noch verlieren.

Vom Anfang bis zum Ende der Saison war unsere Mannschaft stark unterwegs. Aus meiner Erfahrung heraus habe ich Wert darauf gelegt, dass wir als Gruppe funktionieren. Dies ist insbesondere in den unteren Divisionen wichtig. Es war nicht immer einfach durch Verletzungen und andere Komplikationen, doch wir haben die Jungs haben sich zusammengerissen und das war toll.“

(Stimme eingeholt von Paul Krier)