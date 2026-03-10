Division 3 - Reisdorf verliert gegen Colmar-Berg

Was am Wochenende los war

Im Spitzenspiel der 3.Division setzte sich Colmar-Berg mit 2-0 gegen Tabellenführer Reisdorf durch und wahrt dadurch nach wie vor seine Chancen auf den direkten Aufstieg. Bereits nach 8 Minuten ging der Gastgeber dabei in Front, als Petit einfach mal abgezogen hatte. Es entwickelte sich in der Folge ein gutes Spiel, welches mit offenem Visier geführt wurde und beiden Teams Chancen zum einnetzen bot. Doch auch das zweite Tor erzielte dann Colmar, Aves Dias schloss über den Keeper ab (19.'). In Minute 90 hatte Reisdorf dann die Chance auf den Anschluss, allerdings scheiterte der Schütze an da Rocha Pinheiro. Reisdorf hat weiter 4 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, Colmar (sie verloren im Übrigen noch Lima in der Nachspielzeit mit Gelb-Rot) steht punktgleich mit Brouch auf Platz drei.

Eben dieses Brouch war auswärts in Grevels gefordert und löste seine Aufgabe mit selbigem Ergebnis. Nach 18 Minuten hatte da Silva die Chance auf den Führungstreffer, scheiterte aber an Assa vom Punkt. Obwohl beide Teams hochkarätige Möglichkeiten hatten, dauerte es bis in die 51 Minute: nach Vorarbeit von Portal traf Tavares Medens für die Auswärtsmannschaft. Als in der 88.Minute dann das 2-0 fiel, war die Messe natürlich gelesen. Grevels bleibt weiter ohne Punkte am Tabellenende, hat aber noch einige Spiele Zeit, um welche einzufahren.

Die dritte Begegnung lautete Perlé gegen Luna Oberkorn. Luna brauchte einen Sieg um an den Relegationsplätzen dran zu bleiben, ein Unterfangen was aus ihrer Sicht auch positiv zu Ende ging. Nach einer in die Mitte geschlagenen Flanke war es Teixeira Ribas, welcher nach 48 Minuten zur Stelle war und den Führungstreffer für sich "reklamierte". 10 Minuten später dann Foulelfmeter für den Gegner, Correia ließ sich nicht bitten und versenkte die Kugel im rechten Eck; der Torwart hatte sich für die andere Seite entschieden. Die Entscheidung dann in Minute 82: ein hoher Ball wurde nach einem Freistoß in den Strafraum geschlagen, der Ball findet den Weg zu Vaz, der freistehend nur noch einschießen musste.

Ebenfalls noch um die Relegation spielen Beckerich und Wilwerwiltz, am Wochenende sogar gegeneinander. Ein Spiel auf Augenhöhe ohne spektakuläre Höhepunkte, endend mit einem 0-0. Tabellarisch bedeutet dies, dass Beckerich auf dem Relegationsplatz 4 verweilt, Gegner Wilwerwiltz punktgleich, aber um 4 Tore schlechter, auf der Fünf.