Division 3 - Reisdorf und Wilwerwiltz sind aufgestiegen

Ein Schnappschuss aus Beckerich diesen Sonntag. – Foto: M.Jungbluth

Was am Wochenende los war

Wilwerwiltz siegte auswärts in Colmar-Berg mit 3:1 und begrub so auch jegliche Hoffnung der Gastgeber, doch noch in die Relegation zu rutschen. Dabei gerieten die Gäste durch Pinto erst einmal früh in Rückstand (6'), glichen aber vor der Pause noch durch Arend (29') aus. Den Deckel machte dann Doppeltorschütze Ribeiro dos Anjos drauf, der in der 71ten und 82ten in das Gehäuse von Colmar traf. Auch Reisdorf erledigte seine Aufgabe, lag aber in Überzahl (Muller hatte kurz vor dem Pausentee Gelb-Rot gesehen) mit 2:1 in Perlé zurück. Erst 30 Minuten vor dem Ende zündete dann der Gast den Turbo und spielte sich noch einen hohen Sieg heraus; 6:2 hieß das Ergebnis, welches zum Aufstieg reicht. Am letzten Spieltag treffen nun noch die beiden führenden Teams aufeinander, ein Spiel wo es zwar nicht mehr um die Qualifikation zur 2.Division geht, aber immerhin um die Meisterschaft.

Brouch ist sicher in der Relegation: Zu einem weil man sein Spiel gegen Beckerich mit 3:1 auswärts gewann (Schlusszitat des Tickerers vor Ort: Wahnsinn! 90+14 ass dee Match da fäerdeg! Verdéngt wënnt den FC Brouch hei zu Biékerech! Souwuel déi éischt wéi och déi zweet Halschent war Brouch hei déi besser Equipe! Biékerech ass nom 11m na bëssen erwächt, mee dat war ze spéit!), zum anderen weil die beiden Verfolger Beckerich und Luna am kommenden Samstag direkt aufeinandertreffen. In diesem Spiel entscheidet sich dann auch wer als Viertes Team die Chance bekommt, nächste Saison höherklassig zu spielen; jedenfalls dann wenn man im Relegationsspiel erfolgreich ist.

👉 Restprogramm

Luna Oberkorn würde dabei ein Unentschieden reichen, da Sie im Gegensatz zu Beckerich ihr eigenes Spiel gewinnen konnten. Allerdings tat man sich gegen Schlusslicht Grevels schon schwerer als vermutet, die beim 3:4 gerade in Halbzeit Zwei sehr gut gegenhielten und nach der Gelb-Roten Karte gegen Gästespieler Vaz (90'+2) und dem Anschluss, Luna nochmal ins "Schwimmen" brachten. Mithin ist nun auch in dieser Liga alles für einen entscheidenen Schlagabtausch am letzten Spieltag angerichtet. Zusätzlich sei noch erwähnt dass Vito Sorrentino nach 13 Jahren und 221 Spiele für Grevels (genauer im Ticker) sein Karrierende in der ersten Mannschaft erklärt hat. Eine nicht mehr selbstverständliche Vereinstreue, was durchaus eine Erwähnung verdient hat.

Anmerkung: unbestätigten FuPa-Informationen zufolge soll Grevels für das Nachholspiel am Mittwoch in Perlé Forfait erklärt haben.