Division 3: Reisdorf nur Remis gegen Perlé

Was am Wochenende los war

Beginnen wir den Rückblick mit der Begegnung Reisdorf gegen Perle, Erster gegen Neunter. Klare Vorzeichen eigentlich, aber es sollte anders kommen. Bereits früh nach 7 Minuten lief für den Außenseiter ein Angriff über die rechte Seite, der Ball gelangte in die Mitte wo etwas Konfusität in der Reisdorfer Hintermannschaft herrschte und Monteiro Barros zog aus 12 Metern einfach mal ab, fast in den Winkel. Der Gastgeber sah geschockt aus, es lief nicht viel zu Stande und Perle stand hinten sicher. Erst in der 26 Minute hatten Sie durch Gomes Rodrigues eine erste Großchance; anschließend wurden Sie etwas besser. 12 Minuten vor dem regulären Ende der ersten Hälfte nahm sich gleicher Spieler im Strafraum aus spitzem Winkel ein Herz und (eventuell) bedingt durch ein leichtes abfälschen trudelte der Ball ins Netz. Es entwickelte sich nun ein munterer Kick mit Chancen auf beiden Seiten, mit dem Gleichstand ging es in die Kabine. In Hälfte 2 bekam der auf der Bank sitzende Engel (Reisdorf) nach 60 Minuten die Ampelkarte; das war im Prinzip das erste erwähnenswerte im zweiten Durchgang. Reisdorf drückte nun und so kam aufgrund schneller Mittelfeldüberbrückung der Gast auch noch zu weiteren Chancen (Jordan und Antonacci, letztgenannter quasi mit einer 100% Chance unmittelbar vor dem Torwart); aber auch Reisdorf hatte kurz vor Schluss durch einen Kopfball von Martins Perreira noch den Torschrei auf den Lippen. Am Ergebnis änderte es alles aber nichts mehr.

Stimmen zum Spiel

Reisdorfs Co-Trainer Mike Settanni Texeira: „Wir sind die ersten 15-20 Minuten nicht ins Spiel gekommen und dann waren wir mit 1:0 hinten. Wir haben dann versucht heranzukommen und hatten in der 1.Hälfte auch ein paar ganz gute Chancen, aber leider erst einmal kein Tor gemacht. Dann sind wir aber doch zum 1:1 gekommen und haben danach auch weiter gekämpft. In der 2.Halbzeit sind wir leider wiederum nicht gut ins Spiel gekommen, so dass wir dem Gegner dadurch sogar für ein paar Minuten einen Vorteil gegeben haben, bevor wir wieder zu Chancen gekommen sind.

Es war ein Spiel, da hätten wir bis Mitternacht vor dem Kasten sein können und hätten kein Tor mehr gemacht. Es ist für uns natürlich ärgerlich, zwei Punkte liegengelassen zu haben, im Match davor haben wir ja auch schon 3 Punkte gelassen. Aber gut, die Saison ist noch lang und wir glauben immer noch an uns und dass wir auch Meister werden können, was unser Ziel ist. Es heißt nun weiter zu arbeiten und in den nächsten Spielen zu versuchen, unsere Fehler abzustellen und das wir auch besser von Anfang an in die Spiele reinkommen.“



Perle`s Coach Lorenzo de Carolis: „Es war ein schweres Spiel. Mit einem Punkt gegen Reisdorf können wir am Ende aber ganz zufrieden sein. Es waren auch 3 Punkte drin gewesen, wir hatten dazu die nötigen Torchancen, es fehlte etwas das Glück. Im Endeffekt sind wir aber mit einem Punkt zufrieden.“ Auf die Nachfrage ob er vor dem Spiel damit gerechnet hat hier einen Punkt zu holen: „Wir sind eigentlich für die 3 Punkte gekommen, wir spielen jedes Spiel für die Maximalausbeute. Dass sie eine Revanche für die Niederlage bei uns nehmen wollten, wussten wir natürlich und auch dass es ein sehr schweres Match werden würde.“

(Anm.: Die Stimmen holte für FuPa Andy Gallo ein, hier auch die Videos.)





Auch das nächste Spiel endete mit gleichem Ergebnis, was bei einem aufmerksamen Leser aber nun keine Überraschungsmomente mehr auslöst: Wilwerwiltz gegen Colmar-Berg. Ganze 34 Minuten dauerte es hier bis zum ersten Treffer, dann stand es 0-1 für den Gast; getroffen hatte Smakaj. Doch fast postwendend - 4 Minuten später - klingelte es auch auf der Gegenseite: Ribeiro Dos Anjos konnte sich in die Torschützenliste eintragen. Auch in Halbzeit 2 hatten beide Teams noch den Siegtreffer auf dem Schlappen, eingeschlagen hat der Ball aber nirgendwo mehr.

Spiel Nummer Drei mit 2 Toren: Brouch gegen Beckerich. Es gab Großchancen auf beiden Seiten, ehe Smit nach Vorlage von Inocencio Gomes nach gut 15 Minuten für die Hausherren traf. Zerfahren ging es weiter, mit besten Chancen Hüben wie Drüben und noch einem Tor vor dem Pausenpfiff: Correia da Costa in der Nachspielzeit mit einem Kopfball aus kürzester Distanz. Nach Wiederanpfiff und Kampf auf beiden Seiten sollte auch hier kein Tor mehr fallen. Schlusslicht Grevels hatte sich für sein Gastspiel bei Luna Oberkorn viel vorgenommen, musste die Heimreise aber mit leeren Händen antreten.

Greisch: „das Ergebnis spiegelt den tatsächlichen Spielverlauf nicht wider“

Claude Greisch zum Spiel: „Nach einer guten und kämpferischen Leistung im letzten Heimspiel gegen Brouch hatten wir uns zum Ziel gesetzt, in diesem Spiel endlich unsere ersten Punkte zu holen. Wir hatten uns die ganze Woche über gut vorbereitet und sind auch gut in die Partie gestartet. Wir hatten viel Ballbesitz, spielten erfolgreiche Kurzpässe und zeigten großen Einsatz. Wir hatten viele Offensivaktionen, waren aber vor dem Tor nie wirklich gefährlich. Luna stand in der Defensive sehr gut und kompakt, sodass es extrem schwer war, durchzukommen. Tatsächlich hatten wir das Spiel bis zur 17.Minute komplett im Griff und die Hoffnung auf ein Tor wuchs stetig.

In dieser 17.Minute waren wir in der Defensive, hatten Ballbesitz und versuchten, das Spiel nach vorne zu spielen, verloren aber leichtfertig den Ball, was Luna eiskalt ausnutzte. Bis dahin hatten sie keine Abschlusschance. Das 1:0 für Luna hat uns völlig aus dem Konzept gebracht. Einfache Kurzpässe kamen nicht mehr an, oder die Bälle landeten im Spielaufbau einfach beim Gegner. Obwohl die Moral durch die 0:1-Rückstand litt, kämpften die Jungs weiter, aber letztendlich reichte es nicht. Wir kamen über die Flügel nie richtig ins Spiel, sodass Luna durch unsere eigenen Fehler auf 4:0 erhöhen konnte.

Wie schon bei den 0:2-Niederlagen gegen Brouch und nun auch beim 0:4 hier spiegelt das Ergebnis nicht den tatsächlichen Spielverlauf wider. Jetzt gilt es, unter der Woche weiterzuarbeiten, die Jungs mental zu stärken und dann mit Selbstvertrauen und Kampfgeist ins nächste Spiel in Perlé zu gehen, um dort Punkte zu holen.“

Auf Grund der Ergebnisses kann fast noch die ganze Liga aufsteigen oder den Relegationsplatz erreichen; selbst für Perle ist mit 8 Punkten Rückstand und der Konstellation der kommenden Spiele, noch nicht alles verloren.