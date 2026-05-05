Division 3 - Grevels besiegt auch Wilwerwiltz

* Falls Torschützen im Ranking fehlen sollten, bitten wir die Vereine, diese nachzutragen oder sie uns per E-Mail an luxemburg@fupa.net inkl. Minute und Spielstand zuzusenden.

Was am Wochenende los war

Nach diesem 18. Spieltag steht nunmehr Beckerich auf einem direkten Aufstiegsplatz; im Spiel gegen den Tabellenführer Reisdorf fuhr man den kompletten Einsatz ein, 2:1 stand es am Ende. Guedes traf nach 27 Minuten per Strafstoss zur Führung, Pereira glich nach einer Stunde aus. Doch Beckerich kam noch einmal zum Zug und erzielte in Minute 79, in Person von Hoffmann, das 2:1.

In der ohnehin schon engen Tabelle hat Reisdorf nun noch einen Punkt Vorsprung auf eben Beckerich, das nun Wilwerwiltz (ebenso 32 Punkte) vom zweiten Platz verdrängte. Deren Auswärtsspiel in Grevels ging dabei mit 2:1 verloren. Der Gastgeber ging durch einen Doppelschlag von Schon (20.') und Faber (29.') in Führung; Schmitz konnte nur noch den Anschluss markieren (56.'). Der zweite Sieg auf dem Platz für Grevels, die nun ihre Form gefunden zu haben scheinen.

Greisch: „Sieg ging durch den Kampf und größeren Willen in Ordnung“

Grevels-Trainer Claude Greisch im Telefongespräch mit Paul Krier: „In der Winterpause hatten wir uns punktuell verstärkt. Wir verwerten jetzt unsere Chancen besser und kassieren weniger Gegentore aufgrund individueller Fehler. Das sind Erklärungen für die besseren Ergebnisse der letzten Wochen. Ich musste mich selber als Trainer auch anpassen, wir wechseln häufiger unsere Herangehensweise und haben zudem einige Verletzte zu beklagen.

Gegen Wilwerwiltz gingen wir gleich zu Beginn offensiv in das Spiel und hatten den Wind im Rücken, was auf unserem Spielfeld durchaus eine Rolle spielt. Wilwerwiltz hatte Probleme, sich darauf einzustellen. Sie fanden in der 1.Halbzeit kein Mittel, die 2.Hälfte war dann aber völlig anders. Sie erhöhten den Druck und fanden das Anschlusstor, wir versuchten mehr zu zerstören, was eigentlich gar nicht unsere Art ist. Es war kein schöner Fußball mehr, denn sogar wenn wir versuchten, herauszuspielen, ist uns das nicht mehr gelungen. Dennoch, das bestätigte auch der Gegner, ging unser Sieg durch den Kampf und größeren Willen in Ordnung.“

Auch der momentane Tabellenvierte Brouch, vier Punkte hinter Wilwerwiltz, fuhr keinen Sieg ein und kassierte bei Luna Oberkorn eine 4:0-Niederlage. Die Torschützen für Luna, die damit weiter im Rennen um die Relegation mitmischen, hiessen Ricci (17.'), Alho (44.') und Mendes da Costa, welcher zweimal in der Nachspielzeit das Runde in das Eckige beförderte. Diese Niederlage nicht ausnutzen konnte Colmar, die auf fremden Platz in Perle nicht über ein 0:0 hinaus kamen.

Gerade diese Ergebnisse zeugen aber bei noch drei Spieltagen von extremer Spannung, sind es doch vom Tabellenführer Reisdorf zum Sechsten Luna, nur 6 Punkte. Eine Konstellation, die dem geneigten Fußballfan, sei er Anhänger einer dieser Teams, gewiss noch so einiges abfordern wird.