Mertert-Wasserbillig hat weiter die Aufstiegsrelegation im Blick (Archivbild) – Foto: Alfred Weinandy

Division 2 Staffel 2 - Der Spieltagsrückblick Dalheim endgültig gerettet - CSO fast sicher aufgestiegen - Bartringen verdrängt Biwer aus den Relegationsplätzen Verlinkte Inhalte 2.Div - 2.Bez Kopstal AS Luxemburg Luna Bartringen + 10 weitere

Nach dem 4-1 bei Nörtzingen, welches weiter um den Klassenerhalt bangen muss, ist dem CS Oberkorn der direkte Aufstieg nur noch theoretisch streitig zu machen. Es war Cruz Goncalves, welcher die Gäste in der 34. Minute nach Vorarbeit von Mendes Ferreira, an diesem Sonntag Nachmittag in Führung brachte. Die Nörtzinger glichen in der 51. Minute aus, doch Anes Garcia erzielte nur neun Minuten später per Kopf das 2:1 für Oberkorn. Di Biase erhöhte dann in der 69. Minute auf 3:1, bevor Freitas Goncalves in der 84. Minute mit einem beeindruckenden Fernschuss den Endstand von 4:1 herstellte.

Restprogramme Nörtzingen: ASL (a), Gasperich (h), Lasauvage (a)

CSO: Gasperich (h), Küntzig (a), Dalheim (h)





Laut unserem FuPa-Tickerer war es ein sehr gutes Spiel zwischen Küntzig und Bartringen, welches der Gast schlussendlich mit 3-0 für sich entschied. Das erste Tor fiel in der 28. Minute, als Belfassi nach einer Flanke von Faroukh den Ball geschickt ins Netz beförderte. Kurz vor der Halbzeit sorgte eine rote Karte für den Torwarttrainer von Küntzig für Aufregung. Laut unserem FuPa-Tickerer war es ein sehr gutes Spiel zwischen Küntzig und Bartringen, welches der Gast schlussendlich mit 3-0 für sich entschied. Das erste Tor fiel in der 28. Minute, als Belfassi nach einer Flanke von Faroukh den Ball geschickt ins Netz beförderte. Kurz vor der Halbzeit sorgte eine rote Karte für den Torwarttrainer von Küntzig für Aufregung. Nach der Pause erhöhte Belfassi in der 49. Minute auf 2:0, indem er den Ball am Torwart vorbeischob; Belhadj hatte ihm perfekt in den Lauf gespielt. Belhadj selbst hatte kurz darauf eine große Chance zu erhöhen, scheiterte jedoch knapp. In der 69. Minute machte Sijaric schließlich den Deckel drauf. Bartringen springt somit auf einen Relegationsplatz, Küntzig bleibt weiter im Mittelfeld der Liga, wo Sie höchstwahrscheinlich dann auch die Saison abschliessen werden. Restprogramme Küntzig: Biwer (a), CSO (h), Gasperich (a)

Bartringen: Dalheim (h), Kopstal (a), UMW (h)





Im Duell zwischen Dalheim und Moutfort-Medingen endete das Spiel 1:1. Nicolleau brachte die Hausherren in der 26. Minute mit einem Schuss nach einer Vorlage von Do Rosario Da Graca in Führung. Doch in der 84. Minute glich Branquinho für die Gäste aus und sicherte den Punkt. Mit dieser Punkteteilung hat Dalheim den Klassenerhalt nun endgültig sicher, für Moutfort wird es nach diesem Spieltag nun schwieriger, noch ein Wörtchen bezüglich der Aufstiegsrelegation mitzureden. „In der Mannschaft steckt deutlich mehr, als wir in der Rückrunde gezeigt haben“ Im Duell zwischen Dalheim und Moutfort-Medingen endete das Spiel 1:1. Nicolleau brachte die Hausherren in der 26. Minute mit einem Schuss nach einer Vorlage von Do Rosario Da Graca in Führung. Doch in der 84. Minute glich Branquinho für die Gäste aus und sicherte den Punkt. Mit dieser Punkteteilung hat Dalheim den Klassenerhalt nun endgültig sicher, für Moutfort wird es nach diesem Spieltag nun schwieriger, noch ein Wörtchen bezüglich der Aufstiegsrelegation mitzureden. Gilles Baatz, Präsident von Dalheim, gegenüber FuPa zum Spiel und zur Saison: „Es war ein gutes Spiel unserer Mannschaft gegen eine gute Truppe aus Moutfort. Wir haben guten Fußball gespielt, gekämpft und schlussendlich einen Punkt. geholt. Wir hatten das 2:0 auf dem Fuß allerdings patzten wir und kassierten spät , wie des öfteren die letzten Spiele, das 1-1. Die Punkteteilung ist gerechtfertigt. Zur Saison: Die Saison war durchwachsen. Die Hinrunde lief eigentlich gut, bis kurz vor der Winterpause, die ersten längere Verletzungen kamen. Dazu machten wir noch zahlreiche Geschenke, wo wir wichtige Punkte liegen gelassen haben. In der Mannschaft steckt deutlich mehr, als wir in der Rückrunde gezeigt haben. Das Ziel war nicht abzusteigen und das haben wir auch erreicht. Somit bin ich am Ende der Saison zufrieden. Wir habe noch 3 Spiele und werden da auch versuchen, noch einige Punkten mitzunehmen. Ich gratuliere der Mannschaft und dem Trainerteam für den Klassenerhalt.“ Restprogramme Dalheim: Bartringen (a), Biwer (h), CSO (a)

Moutfort: Kopstal (h), UMW (a), Luna (h)

Gibt es doch noch einmal Hoffnung für Luna Oberkorn? Es ist noch garnicht lange her, da kam man in Wasserbillig mit 0-12 böse unter die Räder und erst letzten Spieltag gab es eine 0-1 Niederlage im 6 Punkte Spiel gegen Nörtzingen. Das man sich aber keineswegs abgeschrieben hat, beweist der 3-2 Sieg gegen Luxemburg-Fischmarkt. Dabei konnte sich Ribeiro dreimal in die Torschützenliste eintragen. Die nächsten beiden Spiele geht es nunmehr gegen Konkurrenten aus dem unteren Teil der Tabelle (Lasauvage, Schouweiler), so dass ein Sprung auf den Relegationsplatz nicht unmöglich ist. Für den Spieltagsgegner war dieses Ergebnis allerdings ein dicker Dämpfer, hat man am Ende des Tages nun 3 Punkte Rückstand auf einen Platz in der Aufstiegsrelegation (das 1-0 am grünen Tisch vom Spiel gegen Küntzig ist bereits berücksichtigt). Restprogramme Luna: Lasauvage (a), Schouweiler (h), Moutfort (a)

ASL: Nörtzingen (h), Lasauvage (h), Schouweiler (a) >> Tabelle >> Formkurve >> Torschützen >> Elf der Woche

Strauchelt Biwer - in Hinblick auf die Aufstiegsrelegation - etwa noch auf den letzten Metern? Gegen den Tabellennachbarn Gasperich gab es jedenfalls eine klare 4-1 Auswärtsniederlage, was nun Punktgleichheit mit dem Gegner bedeutet. Da auch wie erwähnt Bartringen sein Spiel siegreich gestalten konnte, wurde man von diesen vom Relegationsplatz gestossen. Doch sowohl Gasperich als auch Biwer haben selbstredend noch alle Möglichkeiten, in der nächsten Saison Drittklassig zu spielen. Die Tore: 1-0 Cheriet (28), 2-0 Mosaku (30), 3-0 Grandamme (50), 4-0 Mosaku (52), 4-1 Weisgerber (56). Restprogramme Gasperich: CSO (a), Nörtzingen (a), Küntzig (h)

Biwer: Küntzig (h), Dalheim (a), Kopstal (h)





Im Duell zwischen Kopstal und Schouweiler zeichnete sich ein spannendes Spiel ab. Dabei begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe und alles sah nach einem torlosen Unentschieden zwischen dem Tabellenführer und seinem Gast aus. Doch in der 96 Minute sicherte sich das heutige Auswärtsteam durch Ferreira den ganzen Einsatz und kann nun, auf Grund des Torverhältnisses, für ein weiters Jahr zweite Division in die Planung gehen. Im Duell zwischen Kopstal und Schouweiler zeichnete sich ein spannendes Spiel ab. Dabei begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe und alles sah nach einem torlosen Unentschieden zwischen dem Tabellenführer und seinem Gast aus. Doch in der 96 Minute sicherte sich das heutige Auswärtsteam durch Ferreira den ganzen Einsatz und kann nun, auf Grund des Torverhältnisses, für ein weiters Jahr zweite Division in die Planung gehen. Restprogramme Kopstal: Moutfort (a), Bartringen (h), Biwer (a)

Schouweiler: UMW (h), Luna (a), ASL (h)