Div 2 S2 - der FuPa Hinrundenrückblick Munsbach und Luna punktgleich auf 1

Spannend beim Kampf um Platz 1, dann schon eine kleine Lücke. So lässt sich die Spitzengruppe in dieser Division beschreiben. Punktgleich stehen Munsbach und Luna ganz oben, jeweils 30 Punkte stehen auf der Habenseite. Munsbach verteidigt die Leaderposition lediglich um ein drei Tore besseres Torverhältniss. Direkt aufeinandertreffen tuhen beide erst Anfang April, interessant wird also sein, ob es dann immer noch so knapp zugeht. Im Hinspiel trennte man sich gar freundschaftlich mit 2-2. Im Momentum deutet alles darauf hin, dass beide Teams den direkten Aufstieg vor Augen haben. Denn zum Drittplatzierten, Kopstal, klafft bereits eine Lücke von 7 Punkten. Dessen Vorsprung auf einen Nicht-Relegationsplatz, gleichbedeutend mit dem Verbleib in der zweiten Division, beträgt aber auch "nur" 4 Punkte. Dieser Platz fünf wird momentan vom AS ALSS eingenommen, welche weiter auf Ihre Chance lauern. Bereits am zweiten Rückrundenspieltag treffen beide Teams aufeinander, ein richtungsweisendes Spiel. Dazwischen auf 4 (punktgleich mit dem AS ALSS) der Absteiger aus Steinfort. Die Mannen von Coach Vila Verde spielten eine Serie welche zeitweise dem Aktienkurs nachempfunden werden könnte. Starke Ergebnisse wechselten sich mit nicht eingeplanten Niederlagen ab. Mit ein wenig mehr Konstanz sollte aber zumindest ein Relegationsplatz möglich sein. Nörtzingen schliesst die Spitzengruppe ab, 2 Punkte Rückstand auf die Relegation kann man nicht als riesige Differenz ansehen. Um den Sprung zu machen, bedarf es aber auf den Punkt genau "wach" zu sein; jedenfalls wenn die Rückrunde startet. Denn mit dem AS ALSS und Munsbach, wird man sich gleich mit zwei Hochkarätern befassen müssen.

Mit 18 Punkten auf Platz 7 stehend, führt der CS Oberkorn das Mittelfeld an. Punktverluste wie gegen Ehleringen oder Gasperich verhinderten hier eine noch bessere Platzierung in der Hinrundentabelle, in der ansonsten aber eigentlich solide Ergebnisse erzielt werden konnten. Mit dem ein oder anderen Punkt gegen die "Gejagten" im oberen Bereich ist definitiv auch weiterhin ein Relegationsplatz erreichbar. Den im Auge hat auch noch Koerich; ein unüberwindbares Hinderniss sind 4 Punkte jedenfalls nicht. An diesen kann man am ersten Rückrundenspieltag auch wieder minimalst herankommen, sollte Konkurrent Steinfort geschlagen werden. Ein drei Punkte Spiel zum Start, besser hätte ein Dramaturg das Drehbuch nicht schreiben können :-) Und vergessen wir nicht: durch das am letzten Spieltag ausgefallene Match gegen Lasauvage hat man erst 12 statt 13 mal gespielt.

Die nun folgenden Ehleringen und Biwer haben sich die Chance, nächstes Jahr mit Assistenten an der Linie die Spiele bestreiten zu können, allerdings auch noch gewahrt. Nach unten hin ist man momentan relativ sicher, da sollte nicht mehr viel passieren und so kann man eigentlich befreit aufspielen. Und dieses "befreite aufspielen" -ohne Druck- kann bekanntlich Kräfte freisetzen, so dass man sich im Optimalfall "klammheimlich" immer weiter nach Oben verbessern kann.

Die Gefahrenzone

Die - nennen wir es einmal - Gefahrenzone beginnt nach dem Sauerländischen Dreisatz auf Position 11, auf welchem Küntzig die Feiertage über sich ergehen lässt. Faktisch hat man nach jetziger Ausgangslage mit dem Abstieg nicht viel zu tun (7 Punkte sind es auf die Relegation) und auch die theoretische Chance mindestens noch Platz 4 zu erreichen, besteht zumindest weiter. Denn eigentlich trifft auch hier zu, was soeben über Biwer und Ehleringen geschrieben wurde: durch befreites aufspielen ist ein weiteres Klettern in der Tabelle möglich. Daher hätte man Küntzig auch noch in das Mittelfeld integrieren können, aber der Sauerländische Dreisatz - und mithin die Dreiteilung dieses Artikels - muss schlichtweg beachtet werden.

Aufsteiger Gasperich steht momentan auch noch sicher da; 5 Punkte sind`s auf den Verfolger. Und auf diesen trifft man bereits am zweiten Rückrundenspieltag. Hier besteht somit die Chance sich der allergrössten Sorgen zu entledigen. Jedenfalls im Erfolgsfall, denn auch Schouweiler hat selbstverständlich grösstes Interesse, sich die drei Punkte zu sichern. Denn dann ist das rettende Ufer womöglich garnicht mehr so weit entfernt, so dass man dem direkten Wiederabstieg oder den Umweg Barrage aus dem Weg gehen kann. Für Lasauvage kann es derzeit lediglich nur darum gehen, noch den Relegationsplatz zu erreichen. Aber auch das wird kein Selbstgänger, denn schmale 5 Punkte wurden bisher erspielt. Unerwähnt bleiben darf dabei aber nicht, dass man ein Spiel weniger als die direkten Konkurrenten bestritten hat. Und die letzten drei Spiele konnten sich sehen lassen: Sieg gegen Küntzig, Unentscheiden gegen Gasperich und eine knappe Niederlage bei Luna. Spannung ist also auch Unten gegeben.