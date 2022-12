Div 2 S1 - Der FuPa Hinrundenrückblick Wintger noch ohne Niederlage - Heiderscheid noch ohne Sieg

Für den Aufstieg spricht einiges bei Wintger. In der Hinserie noch gänzlich ungeschlagen und auch nur zweimal remis; da kann der geneigte Beobachter nur den Hut ziehen. Lediglich Vianden und Harlingen konnten sich des Leaders erwähren. Dabei begann die Saison garnicht so optimal, im Coupe FLF zog man mit 1-3 gegen Rehlingen den Kürzeren. Eventuell war das ja auch der "wachruf", denn in der Liga zog man dann eindrucksvoll seine Runden. Fünf Punkte dahinter der Absteiger aus Echternach. In den meisten Begegnungen mit Echternacher Beteiligung fielen dann auch immer viele Tore, oft mit besserem Ende für den Daring, beispielsweise ein denkwürdiges 6-5 in Gilsdorf. Es spricht also viel für das Erreichen eines der oberen plätze, ob dies nun der direkte Aufstieg oder aber die Relegation sein wird, bleibt abzuwarten. Drei Zähler dahinter steht bereits der nächste Absteiger: Böwingen. Auch hier liess man sich von der letzten Saison nicht aus der Bahn werfen und arbeitet konsequent am Wiederaufstieg. Fehler darf man sich keine leisten, denn Folscheid folgt auf dem Fuss. Die verlorene Relegation letzte Saison ist abgehakt und das Ziel 1.Division im Blick. Das letzte Spiel wurde gegen den direkten Konkurrenten Böwingen zwar knapp verloren, jedoch darf man aufgrund der bislang soliden Saison gespannt sein, wohin die Reise geht. Vielleicht kann Präsident Semeraro diesmal am Ende der Spielzeit die Bierfässer anstechen? Da wird Vianden auf der Fünf aber gewiss etwas dagegen haben. Immerhin beträgt der Rückstand nur einen einzigen Punkt. Das direkte aufeinandertreffen ist erst im April, also wird man gewiss schon vorher versuchen, über den Strich zu kommen. Fels lautet das letzte Team aus der Spitzengruppe. Zum direkten Aufstiegsplatz sind es allerdings schon 7 Punkte, bis zum ersten Relegationsplatz allerdings nur deren Drei. Und gegen Folscheid konnte man das Hinspiel 2-2 bestreiten, was zeigt, dass das Leistungsniveau in einem ählichen Bereich sein dürfte. Es wird spannend wie die sechs Vereine schlussendlich einlaufen werden.

Oder schickt sich gar noch ein Verein an, in diese "Phalanx" einzubrechen? Gilsdorf wäre mit sicherheit so ein Kandidat, liegt man doch jeweils in Lauerstellung nach Oben und spielte doch eine bislang ansprechende Saisonhälfte. Diese Leistung konservieren, noch eine kleine Schippe drauff und so kann es durchaus noch nach Oben gehen. Harlingen scheint dann doch schon etwas zu weit weg, um noch auf einen Barrageplatz zu klettern. Allerdings zeigte man eindrucksvoll, das man im Konzert der grossen mithalten kann. Echternach wurde 2-1 geschlagen und gegen Wintger erkämpfte man zuletzt ein 1-1 unentschieden. Mit weiteren solchen Leistungen braucht man somit keine Angst zu haben, in den Abstiegsstrudel mit hineingezogen zu werden. Ell befindet sich im Wechselbad der Gefühle. Nach einem starken Beginn (4 Siege in Folge) folgten dann ganze 5 Niederlagen am Stück, eher mit einem 2-0 in Heiderscheid wieder ein Erfolg gefeiert werden konnte. Aber auch das war kein Signal, es setzte wiederum drei Niederlagen hintereinander; wenn auch allesamt gegen Spitzenteams. So steht man mit 15 Punkten da und muss sich, aufgrund der Negativserien auch ein wenig nach Unten orientieren. Das Team hat allerdings Qualität und ist in der Lage, sich selbst an den Haaren aus dieser Situation zu ziehen. Mit dem Abstieg sollte die Mannschaft auf jeden fall nichts zu tun bekommen. Christnach als Aufsteiger und mit 6 Punkten Vorsprung auf einen Relegationsplatz, dürfte eine ansprechende Hälfte gespielt haben. Mit einem Sieg gegen Folscheid ärgerte man einen "Grossen", war auch gegen Wintger und Vianden knapp davor und holte Pünktchen um Pünktchen insbesondere gegen untere Teams um nun einen guten Mittelfeldplatz zu belegen.

Die Gefahrenzone

Die Gefahrenzone beginnt bei Rambrouch auf 11, drei Punkte vor dem Relegationsplatz. Ueberraschungssiege gab es keine, gegen direkte Konkurrenten sah man aber immer recht gut aus. Doch man ist mittendrinn in der Gefahrenzone und so werden die ersten beiden Rückrundenspiele (Heiderscheid und Bourscheid) schon richtungsweisend sein. Holt man 6 Punkte sind die ärgsten Nöte zumindest für eine gewisse Zeit wie weggeblasen. Wenn nicht, ja dann... Für Reisdorf ist es da schon ein wenig brenzliger. Hier heissen die ersten Gegner Ell (was ja bekanntlich selbst gewinnen muss), Echternach, Harlingen und Fels. Wenn es gut läuft - und Trainer Mannon ist einiges an Taktischen Finessen zuzutrauen - holt man sich Selbstbewusstsein, wenn es richtig schlecht läuft steht man eventuell selbst auf dem Relegationsplatz oder muss zumindest gegenüber Rambrouch abreissen lassen. Den Relegationsplatz belegt nur einen Punkt dahinter, Bourscheid. Die letzten Niederlagen waren zum grösstenteil alle knapp - (es gab gegen Vianden und Christnach gar Unentschieden) - und gegen Hauptkonkurrent Reisdorf behielt man Ende August sogar mit 2-1 die Oberhand. Die Messe ist also noch keinesfalls gelesen, eine direkte Rettung liegt nicht im Bereich der Fabeln. Für Tabellenschlusslicht Heiderscheid wird es derweil schon zappenduster. Nur 2 Remis konnte man in den bislang 13 Spielen erringen. Aber auch hier sei bemerkt das es lediglich 6 Punkte auf den Relegationsplatz sind. Und da es nur einen direkten Absteiger und eben den Relegationsplatz gibt, kann - eine richtige Serie vorausgesetzt - auch durchaus noch nach "Besserem" gestrebt werden.