Div 1 S2 - Der FuPa-Hinrundenrückblick Walferdingen und Schengen in der Pole Position

Letztes Jahr noch knapp gescheitert bastelt Walferdingen nun konsequent am Aufstieg in die Ehrenpromotion. Lediglich zweimal verliess man den Platz nicht als Sieger, was schon von einer gewissen Dominanz zeugt. Es darf aber auch nicht darüber hinwegtäuschen das doch nicht wenige Spiele "nur" mit einem Tor Unterschied gewonnen wurden, also auch eine Portion "Glück des Tüchtingen" dabei gewesen war. Nichtsdestotrotz wird Walferdingen aller Voraussicht nach die Liga auf einem der ersten beiden Plätze beenden. Stand jetzt sogar auf 1, denn Schengen hat bereits 8 Punkte Rückstand auf den Leader. Das soll aber keineswegs die Leistung des Aufsteigers schmälern, wird doch auch hier eine ausgezeichnete Saison gespielt. Gewiss verfügt man über einen Kader den nicht jeder Aufsteiger vorweisen kann, so wirbelt beispielsweise Joel Kitenge im Schengener Sturm, aber der Erfolg gibt der Clubführung jedenfalls recht. Dahinter dann das Team aus Wormeldingen, noch immer mit Tuchfühlung auf den Barrageplatz. Nach durchwachsenen Spielzeiten wieder eine gute Saison für das Team aus der Moselgemeinde. Für den ganz grossen Wurf müsste aber der FC Schengen Federn lassen und selbst dürfte die bisherige Konstanz nicht verloren gehen. Die letzten beiden Teams aus der Spitzengruppe heissen Kayl-Tetingen und Cebra. Beide haben bislang 26 Punkte erspielen können, sind also eigentlich gerettet und können frei aufspielen um sich vielleicht doch noch zu verbessern. Fünf Punkte sind keineswegs unmöglich aufzuholen, wenn es natürlich diesbezüglich auch nicht leicht werden dürfte.

Die Gefahrenzone

Mit einem Punkt Vorsprung auf den Barrageplatz führt Sanem die Gefahrenzone an. Niederlagen wie gegen Bartringen stehen Siege wie gegen Wormeldingen gegenüber; bislang also eher eine Saison mit Licht und Schatten. Tunlichst sollte in der Rückserie etwas mehr Licht ersichtlich werden, denn die Konkurrenz dahinter, ist nicht zu unterschätzen. Itzig hat sich spät gefangen und steht nun über dem Strich. Ein Beweis das Trainer Block in Ruhe arbeiten und nun die ersten Früchte ernten konnte. In aller Munde natürlich der 6-1 Auswärtssieg Ende November in Schengen, welcher gewiss zusätzliche Kräfte freisetzen konnte. Konserviert man diese Spätform, so dürfte der Klassenerhalt gelingen. Auf dem ersten Barrageplatz der Aufsteiger aus Merl, welcher durchaus das rettende Ufer erreichen kann. Dem Spitzenteam aus Schengen trotzte man einen Punkt ab und gegen direkte Konkurrenten wie Sanem und Bartringen fuhr man Dreier ein. Merl ist also keinesfalls abzuschreiben. Schon 4 Punkte auf den ersten direkten Nichtabstiegsplatz und vielleicht schon etwas überraschend so weit hinten, der Zweitligaabsteiger aus Esch. Sicher war man sich bewusst, dass es einen Umbruch im Verein gegeben hatte, das man sich aber als Drittletzter wiederfindet, hätte nun auch nicht jeder erwartet. Aber bekanntlich sind noch 15 Spiele zu absolvieren und sollte der Knoten einmal durch eine kleine Serie platzen, besteht die Möglichkeit, sich wieder ganz nah an den ominösen Strich heranzupirschen. Für Bartringen wird es derweil schon eng. Für den direkten Klassenerhalt müsste eine Top-Rückrunde gespielt werden, aber immerhin ist der zweite Barrageplatz, der dann ja ein Entscheidungsspiel erzwingt, auch nur drei Punkte entfernt. Allerdings sollten dafür zumindest alle Spiele gegen die anderen "Kellerkinder" siegreich gestaltet werden. Auf dem letzten Rang, mit drei Punkten schon abgeschlagen, Mertert-Wasserbillig. Hier soll aber nicht unerwähnt bleiben, dass die Personaldecke doch arg überstrapaziert gewesen ist, so dass

zuletzt sogar Legende Dan Huss positionsfremd das Tor hüten musste. Dies tat er aber keineswegs schlecht, wie ich (SJ) mich selbst in einem Spiel überzeugen konnte. Duch den Trainerwechsel zu Michael Schmitt kam - wie uns zugetragen wurde - auch der Spielspass zurück, welcher nun noch in Ergebnisse umgemünzt werden muss. Weiter verfügt das Team durchaus über routinierte Spieler wie Roggendorf, Reuland und Prim, so dass der Abgesang eventuell noch nicht angestimmt werden darf. Staff-Mitglied Jan Fisch zu Fupa:" Die Mannschaft lebt und ist trotz der geringen Punktausbeute zusammengeschweisst. Auch besteht für uns nach dem letzten Spiel gegen Itzig absolut noch Hoffnung. Weiterhin wird auch noch an zwei uns verstärkenden Wintertransfers gearbeitet."

Vielleicht schnürrt Damentrainer Fisch auch selbst nochmal die Töppen, um das kleine Wunder Barrageplatz doch noch zu erreichen (?).