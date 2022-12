Div 1 S1 - Der FuPa-Hinrundenrückblick Wahnsinns-Hinrunde von Lorentzweiler

Ein nicht so überzeugendes erstes Drittel der ersten Saisonhälfte steht für den FC Kehlen zu Buche. Lediglich 3 Punkte von möglichen 15 konnte man bis zu diesem Zeitpunkt erspielen. Diese "Durststrecke" wurde dann in der Liga eindrucksvoll beendet: 6-0 gegen Pratzerthal, 8-0 gegen Colmar und 4-1 gegen Hosingen. Dann ging es durchwachsen weiter aber schlussendlich findet der Verein sich auf einem sicheren Mittelfeldplatz wieder.

Das Mittelfeld beginnt auf Platz 7, den der FF Norden inne hat. Prinzipiell kann man behaupten, dass die Punkte welche man vom Tabellenstand her holen musste, auch nach dem Stotterstart (3 Niederlagen in Folge) dann grösstenteils geholt wurden. Wenn man weiter konzentriert sein Programm abspult, wird man auch in der Rückrunde eine gute Rolle spielen. Mit dem Abstieg jedenfalls dürfte man absolut nichts mehr zu tun haben und selbst auf Platz drei sind es "nur" 8 Punkte. Kein Rückstand der im Fussball nicht aufzuholen wäre.

Ebenfalls noch in Reichweite das Team aus Mertzig. Um eine bessere Ausgangsposition brachte man sich auch in den letzten drei Spielen. Ganze 0 Punkte konnte man dort erringen und das Toreverhältnis von 2:16 spricht ebenfalls eine deutliche Sprache. Gegen Feulen (0-5), Diekirch (1-4) und Lorentzweiler (1-7) setzte es doch deftige Niederlagen. Trotzdem darf dies nicht darüber hinwegtäuschen, das Mertzig einen guten 6 Platz belegt. Und das muss ja auch noch nicht das Ende sein.

Die Mannschaft aus der Brauereistadt bestätigt die starke Vorjahressaison exzellent. Auch nach dem Weggang von Trainer di Biase ist vorliegend eine geschlossene Mannschaftsleistung der Schlüssel zum Erfolg. Den Barrageplatz hat man nach wie vor im Auge und hätte man am letzten Hinrundenspieltag nicht mit 1-0 bei Berdorf-Consdorf verloren, so würde man diesen bereits einnehmen.

Etwas überraschend, aber vollkommen verdient als erster Beggen-Verfolger, steht Feulen auf dem dritten Tabellenrang. Nur ein einziger Punkt trennt das Team vom Barrageplatz und so darf man von einer spannenden Rückrunde ausgehen. Zumal es in der ersten Begegnung ein 2-1 auf fremdem Platze gab.

Auf einem guten zweiten Platz findet sich Beggen wieder. Die Hoffnung oben mitzuspielen hat sich erfüllt, ob der Rückstand auf Platz 1 aber so eingeplant war, bleibt derweil offen. Gegen Lorentzweiler verlor man nur 0-1 und konnte so auch in diesem Spiel seine eigenen Ambitionen nach oben unterstreichen. Allerdings verhinderten objektiv "überflüssige" Punktverluste einen noch besseren Punkteschnitt. Aber zugegeben; das ist jammern auf hohem Niveau.

Eine perfekte Hinrunde, Punktemaximum und eine Tordifferenz von 59, Lorentzweiler zeigt der Konkurrenz die Grenzen auf. Bereits 11 Punkte beträgt der Vorsprung auf Beggen und sollte nicht Unerwartetes passieren, so kann man den Sekt zur Aufstiegsfeier schon kalt stellen. Gewiss können die weiteren Topteams wie Beggen und Feulen dem Hinrundenmeister in der Rückrunde Punkte wegnehmen; um aber selbst noch vorbeizuziehen müssten Sie auf weitere Ausrutscher hoffen und eine eigene lupenreine Rückrunde spielen.

Die erste Mannschaft, die sich auch etwas nach unten orientieren muss, ist Hosingen. Zwar sind es noch gemütliche 7 Punkte Abstand und ein weitaus besseres Torverhältnis auf den ersten Barrageplatz, aber wie eben schon erwähnt ist dies kein Abstand der im Fussball nicht schon mehrmals aufgeholt werden konnte. Man sollte natürlich tunlichst keine Spiele wie gegen Pratzerthal verlieren; eher sollte man sich hierbei an Spiele wie dem 2-0 gegen Feulen orientieren. Aber das Team aus dem Norden hat alles noch bequem in eigener Hand und um ganz unten reinzurutschen müssen ja auch die Kontrahenten eine sehr gute Rückrunde spielen.

Useldingen

Auch wenn es Abgänge zur letzten Saison gab, so hatte die Mehrzahl der User Useldingen doch gewiss etwas besser platziert auf dem Zettel. Stand doch letzte Saison nur das verlorene Barragematch dem Aufstieg im Weg. Nun ist man wieder auf dem Boden der Tatsache, welcher sich unteres Mittelfeld der ersten Division nennt, angekommen. Trotzdem dürfte die Qualität der Mannschaft eigentlich reichen, um nicht noch in den direkten Abstiegsstrudel hineingerissen zu werden.

Erpeldingen

Auch Erpeldingen hat noch eine relativ gute Ausgangslage. 5 Punkte beträgt der Vorsprung immerhin noch. Und auch "grosse" Spiele konnte man für sich entscheiden; mit 3-1 wurde beispielsweise Beggen nach Hause geschickt. Ein Indiz, dass die Mannschaft - wenn eine optimale Leistung abgerufen wird - die nötigen Punkte holen kann. Dem gegenüber stehen dann aber wieder Niederlagen wie gegen Colmar. Wenn die Mannschaft weiter konzentriert die Leistung abruft, sollte der Klassenerhalt jedenfalls möglich sein.

Lintgen

Auferstanden von den "Toten", das trifft auf Lintgen zu. Der ein oder andere hatte den Abgesang schon angestimmt, wurde aber nun eines besseren belehrt. Ja, die Saison wurde Katastrophal begonnen aber gerade in den letzten beiden Spielen konnten die notwendigen Punkte eingefahren werden um auf einem Nichtabstiegsplatz zu überwintern. Eine Prognose abzugeben fällt aber dennoch schwer, auf jeden Fall wird es vermutlich bis zum Schluss eine enge Kiste werden.

Aischdall

Auf dem ersten Barrageplatz steht Aischdall. Lediglich elf Punkte sind augenscheinlich zu wenig auch wenn man am letzten Spieltag mit dem 3-2 gegen Useldingen noch einmal ein Lebenszeichen aussenden konnte. Gegen die hinter sich stehenden Mannschaften konnte man allerdings punkten und das muss man auch in der Rückrunde, will man den direkten Klassenerhalt oder zumindest einen Barrageplatz erreichen.

Colmar

Mit lediglich 9 Punkten steht der Aufsteiger aus Colmar auf dem drittletzten Platz. Nach oben, aber auch nach unten, ist hier noch alles möglich. Gegen die direkten Konkurrenten Mertzig und Consdorf konnte man gewinnen, gegen Pratzerthal allerdings kassierte man eine Niederlage. Hier eine Prognose zu fällen, fällt ebenfalls absolut schwer. Was kann die Mannschaft in der Rückrunde tatsächlich noch abrufen?

Berdorf-Consdorf

Wieder eine schwere Saison für die Jungs von Berdorf-Consdorf. Letzte Saison konnte man erst im Barragematch den Klassenerhalt sichern, eine Option die auch diese Saison nicht utopisch erscheint. Und es stehen für die Mannen von Trainer Jorge Freitas auch gleich zwei wichtige und richtungsweisende Spiele zum Rückrundenstart auf dem Programm. Es geht gleich gegen die direkten Konkurrenten aus Pratzerthal und aus Colmar-Berg. Zusammen mit dem dritten Spiel in Hosingen kann man durchaus einen soliden Start hinlegen.

Redingen

Punktgleich Redingen, wo man erst spät seine ersten Siege einfahren konnte. Am 13ten Spieltag bezwang man Colmar und am 14ten dann Hosingen. Womöglich eine gute Spätform? Wird man diese mit in den Februar nehmen können? Das erste Spiel gegen USBC wird darüber Auskunft geben. Und auch darüber, ob nach oben und in Hinsicht auf den Klassenerhalt doch noch etwas geht.