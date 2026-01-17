Dittrich vor Bitez: So treffen die Top-Stürmer der Landesliga Hansa

Maximilian Thilo Dittrich von Concordia Hamburg dominiert die Torjägerliste der Landesliga Hansa mit 28 Treffern. Doch Mihai-Vladut Bitez vom Rahlstedter SC sowie mehrere Verfolger des SV Altengamme, Bramfelder SV und Condor Hamburg halten den Druck hoch.
An der Spitze der Torjägerliste der Landesliga Hansa steht ein Name, der derzeit über allem schwebt: Maximilian Thilo Dittrich von Concordia Hamburg. Mit 28 Treffern in 16 Spielen hat der Angreifer eine beeindruckende Marke gesetzt und sich frühzeitig von der Konkurrenz abgesetzt. Dittrich trifft mit einer Quote von 1,75 Toren pro Partie und ist damit der konstanteste Vollstrecker der Liga. Seine Tore sind für Concordia nicht nur Zahl, sondern Fundament für die herausragende Winter-Meisterschaft. Der Absteiger grüßt mit einem Zehn-Punkte-Vorsprung von Platz eins.
Der erste Verfolger kommt vom Rahlstedter SC. Mihai-Vladut Bitez hat bislang 21 Tore in 15 Spielen erzielt und bleibt damit als einziger Spieler in direkter Reichweite. Auch wenn der Rückstand bereits deutlich ist, zeigt die Quote von 1,40 Toren pro Partie, dass Bitez regelmäßig liefert und Rahlstedt offensiv trägt. Sollte Dittrich einmal schwächeln, ist Bitez derjenige, der davon profitieren kann. Ohne den Angreifer könnte der Tabellenzehnte tief im Abstiegskampf stecken.
Dahinter folgt das Duo des SV Altengamme. Paul Dominik Jens steht bei 13 Treffern in 16 Spielen, Jonas Friedrich Buck kommt auf zwölf Tore aus 17 Einsätzen. Beide bewegen sich zwar bereits mit Abstand zur Spitze, zeigen aber Woche für Woche ihre Verlässlichkeit. Im weiteren Feld zeigt sich eine bemerkenswerte Dichte. Kilian Oelrich von Bramfelder SV sowie Flemming Polster vom SC Vier- und Marschlande haben jeweils elf Tore erzielt und liegen damit auf Schlagdistanz zu den vorderen Plätzen. Besonders auffällig: Beide erreichen diese Marke mit vergleichsweise wenigen Einsätzen, was ihre Effizienz unterstreicht. Polsters Torquote (0,92) ist die drittbeste.
Die Top Ten komplettieren Pascal Bäker vom SV Lohbrügge mit zehn Treffern, sowie ein Trio mit jeweils acht Toren: Marko Tadic und Edwin James Satzer vom SC Condor Hamburg sowie Lukas-Tobias Jäckel vom Barsbütteler SV. Sie zeigen, dass die Torgefahr in der Landesliga Hansa auf viele Schultern verteilt ist. Unterm Strich ergibt sich also ein klares Bild: Maximilian Thilo Dittrich gibt in der Landesliga Hansa aktuell den Takt vor und setzt den Maßstab für alle anderen Torjäger. Dahinter bleibt das Rennen um die weiteren Plätze offen. Entsprechend gibt es zwischen der Torjägerliste und der Tabelle einige Parallelen, denn das Rennen hinter Concordia Hamburg ist ebenfalls offen wie spannend.
Maximilian Thilo Dittrich – Concordia Hamburg – 16 Spiele – 28 Tore – 1,75 Torquote (Tore/Spiele)
Mihai-Vladut Bitez – Rahlstedter SC – 15 Spiele – 21 Tore – 1,40 Torquote (Tore/Spiele)
Paul Dominik Jens – Alten Gamme – 16 Spiele – 13 Tore – 0,81 Torquote (Tore/Spiele)
Jonas Friedrich Buck – Alten Gamme – 17 Spiele – 12 Tore – 0,71 Torquote (Tore/Spiele)
Kilian Oelrich – Bramfelder SV – 13 Spiele – 11 Tore – 0,85 Torquote (Tore/Spiele)
Flemming Polster – SC Vier- und Marschlande – 12 Spiele – 11 Tore – 0,92 Torquote (Tore/Spiele)
Pascal Bäker – SV Lohbrügge – 15 Spiele – 10 Tore – 0,67 Torquote (Tore/Spiele)
Edwin James Satzer – SC Condor Hamburg – 15 Spiele – 10 Tore – 0,67 Torquote (Tore/Spiele)
Marko Tadic – SC Condor Hamburg – 12 Spiele – 8 Tore – 0,67 Torquote (Tore/Spiele)
Lukas-Tobias Jäckel – Barsbütteler SV – 14 Spiele – 8 Tore – 0,57 Torquote (Tore/Spiele)
