Dittrich, Cosgun, Bulut! Für Concordia zählen allein die Resultate

Mit einem 3:1-Auswärtserfolg beim Uhlenhorster SC Paloma II hat Concordia Hamburg seine Tabellenführung untermauert und zugleich die eigene Serie ausgebaut. Die Grundlage für den Sieg legte eine starke erste Halbzeit, die Trainer Bariş Sağlam als „sehr dominant und zielstrebig“ beschrieb. Seine Mannschaft habe „viel Ballbesitz, hungriges Spiel im letzten Drittel sowie gutes Anlaufen und Balleroberungen in der Offensive“ gezeigt.

Folgerichtig erspielte sich Concordia schon früh klare Vorteile: Maximilian Dittrich brachte die Gäste in der 16. Minute in Führung, Tarik Cosgun erhöhte per Strafstoß auf 2:0 (27.). Nach dem Seitenwechsel blieb Cordi zwar tonangebend und legte durch Farukhan Bulut in der 55. Minute nach, doch ließ die Intensität nach. Sağlam erklärte: „In der zweiten Halbzeit haben wir – wahrscheinlich durch das Ergebnis – etwas nachgelassen und den Gegner stärker ins Spiel kommen lassen.“

Paloma nutzte die Phase und kam durch Edvin Isic (76.) zum Anschlusstreffer. Concordia brachte den Vorsprung jedoch ungefährdet über die Zeit. Für den Trainer zählen in dieser Phase der Saison vor allem die Resultate: „Wichtig sind die drei Punkte und das Ausbauen des Selbstvertrauens. Mit Siegen kommen die Entwicklungen, und da sind wir Stand heute auf einem guten und richtigen Weg.“



Uhlenhorster SC Paloma II – Concordia Hamburg 1:3 (0:2)

Uhlenhorster SC Paloma II: Moritz Kasten, Max Nicolai Selch, Noah Ioannis Trigonis, Lenny Romeo Luzuriaga Aguirre (79. Frederik-Joe Boblai), Christopher Philip Knoth (46. Tim Lucas Kainzberger), Jan-Philipp Kainzberger, Edvin Isic, Ruben Hallmann (69. Malik Kramer), Emil Alfons Appel (46. Mika Urbanski), Bjarne Reinstorf (46. Niklas Joshua Rochow), Florian Altemöller - Trainer: Mohamed-Ali Snoussi

Concordia Hamburg: Christian Gruhne, Farukhan Bulut, Lennard Sowah (81. Kevin Amoah Asante), Athanasios Alexandros Tatsis, Steven Kröner (62. Osman Celik), Ephrem Giesenberg Adarkwaah (46. Dennis Arhin Baffour), Ishmael Schubert-Abubakari, Francis Dominic Amoah (62. Onur Saglam), Emmanuel Gustav Addington, Tarik Cosgun (81. Jeremy Cristovao Mata Seta), Maximilian Thilo Dittrich - Trainer: Bariş Sağlam

Schiedsrichter: Henry Wagner

Tore: 0:1 Maximilian Thilo Dittrich (16.), 0:2 Tarik Cosgun (27. Foulelfmeter), 0:3 Farukhan Bulut (55.), 1:3 Edvin Isic (76.)