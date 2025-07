Dittmann zufrieden: „Alle haben sich gegenseitig gepusht“

Bayernliga-Aufsteiger TuS Geretsried überzeugt beim 3:2-Sieg in Heimstetten

Einige Prozente mehr an Einsatzbereitschaft hatte Daniel Dittmann nach dem torlosen Unentschieden beim TSV Murnau von seinen Kickern gefordert. Der Appell fruchtete: Nur vier Tage später gewann der TuS Geretsried sein Vorbereitungsspiel beim Bayernliga-Konkurrenten SV Heimstetten trotz zweimaligen Rückstands mit 3:2, und der Coach bescheinigte seiner Truppe „durchweg eine sehr gute Leistung“. Bis auf die erste Viertelstunde, „die haben wir verpennt“, musste Dittmann einräumen.

In dieser Phase gingen die Gastgeber zum ersten Mal in Führung. Im Anschluss an eine Ecke landete der Ball am zweiten Pfosten, wo Vitus Vochatzer den Abpraller zum 1:0 ins Netz beförderte. Eine halbe Stunde später waren die Gäste wieder gleichauf: Nach gelungenem Spielaufbau über die Außenbahn gelangte der TuS hinter die Heimstettener Abwehrkette, wo Alexander Bazdrigiannis seinen ersten Treffer für den Bayernliga-Aufsteiger markierte. „Er hat sich schon sehr gut connected in der Mannschaft“, stellt Dittmann fest, dass der Neuzugang vom TSV Landsberg bereits gut integriert sei. „Er hat Bock auf die Mannschaft und Bock, Fußball zu spielen.“ Mit dem Unentschieden ging es in die Pause.

Nach Wiederbeginn waren es zunächst erneut die Gastgeber, die die Akzente setzten. Ein langer Ball landete bei David Leitl, der mit einem Schuss ins kurze Eck dem eingewechselten Keeper Lukas Günther das Nachsehen gab. Für den erneuten Ausgleich zeichnete Taso Karpouzidis verantwortlich: Der Mittelfeldspieler gewann ein Pressing und setzte sich anschließend im Eins-gegen-Eins gegen SV-Torhüter Moritz Knauf durch – 2:2 (77.). Gut zehn Minuten später war der Torschütze auch am Siegtreffer maßgeblich beteiligt: Karpouzidis marschierte auf der rechten Seite, die Flanke ins Zentrum landete beim eingewechselten Veron Fejzullahi, der zum 3:2 (88.) einköpfte.

Fejzullahi ist der jüngste Geretsrieder Neuzugang, wurde ausgebildet im Nachwuchsleistungszentrum des SSV Jahn Regensburg und bereichert den TuS-Kader als „Potenzialspieler“. „Er hat ein paar super Tiefenläufe gezeigt, hätte uns fast schon früher in Führung gebracht“, bescheinigt Trainer Dittmann dem 18-Jährigen „für die ersten 20 Minuten einen super Einstand“. Seine erste Partie für den TuS bestritt auch Keita Kawai, der vom SV Pullach gekommen ist. „Er gibt uns sehr viel Sicherheit, er muss nach dem Urlaub fitnessmäßig etwas aufholen, aber er wird sehr schnell drin sein“, ist der TuS-Coach überzeugt.

Überzeugt hat ihn auch der Auftritt der gesamten Elf: „Wir haben in der vergangenen Woche zu wenig gemacht, das ist deutlich angesprochen worden. Heute haben sie sich gegenseitig provoziert und gepusht – und gesehen, dass es dann ganz gut gehen kann.“ Das letzte Vorbereitungsspiel steht am Samstag, 12. Juli. im Plan: Schon um 11 Uhr geht es im Isarau-Stadion gegen den FC Deisenhofen.