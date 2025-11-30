Dittmann verlässt Geretsried zum Saisonende: „Zeitpunkt ist richtig"

Der 25-jährige Cheftrainer von Bayernliga-Aufsteiger verkündet seinen Abschied nach Abschluss der Punkterunde. Er ist dankbar für die Chance, die ihm sein Heimatverein gegeben hat, und möchte, dass genug Zeit für die Nachfolgersuche ist

Weihnachtsgeschenke sehen anders aus: Kurz vor dem Fest der Liebe teilte Cheftrainer Daniel Dittmann dem TuS Geretsried das Aus ihrer Beziehung mit. Nicht sofort, aber zum Ende der laufenden Spielzeit. „Man könnte auch sagen: Ich verlängere meinen Vertrag nicht“, sagt der 25-jährige Coach der Geretsrieder Bayernliga-Fußballer, der seiner Mannschaft seinen Entschluss nach dem Abschlusstraining am Donnerstag mitgeteilt hatte.

Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist – womöglich hat diese Volksweisheit im Unterbewusstsein gegärt, als Daniel Dittmann begann, über seinen rasanten sportlichen Werdegang und daraus resultierende Konsequenzen nachzudenken.

Das Ergebnis seiner Überlegungen legt diese Vermutung nahe: Der Aufstieg in die Bayernliga im Sommer dieses Jahres bedeutet den größten Erfolg in der Geschichte der Fußballabteilung – und den vorläufigen Höhepunkt in der Karriere des jüngsten Cheftrainers im höherklassigen bayerischen Amateurfußball.

"Es gibt keinen neuen Verein, es gibt kein anderes Angebot"

Die Entscheidung, das Kapitel TuS abzuschließen, sei in den vergangenen Wochen gereift. „Es gibt dafür nicht diesen einen Auslöser. Es gibt keinen neuen Verein, es gibt kein anderes Angebot – es geht mir nicht um höher, schneller, weiter“, erklärt Dittmann im Gespräch mit unserer Zeitung.

Vielmehr habe er das Gefühl, dass nach 14 Jahren Zugehörigkeit zum Verein und insgesamt acht Jahren als Trainer (davon vier mit der Ersten Mannschaft), allmählich die Zeit für Veränderung gekommen sei.

TuS Geretsried soll Zeit für Nachfolgersuche haben

„Der Zeitpunkt ist für mich jetzt richtig, mit dem Aufstieg als absolutes Highlight“, erläutert der Geretsrieder Erfolgscoach. Seine Devise sei immer gewesen, klar, ehrlich und authentisch zu sein. Das sei ihm auch in diesem Fall wichtig gewesen, schließlich habe er seinem Heimatverein viel zu verdanken: „Dass ich Herrenfußball trainieren durfte, werde ich dem Verein nie vergessen. Und ich möchte nicht, dass das irgendwie blöd endet.“

Deshalb habe er mit der Bekanntgabe nicht länger warten wollen: „So hat der Verein genügend Zeit, bis zum Sommer einen Nachfolger zu finden.“

Mannschaft bedauert Entscheidung

Er sei der Meinung, dass „wir es schon noch ein paar Jahre zusammen ausgehalten hätten“, sagt Sebastian Schrills mit Schmunzeln in der Stimme. „Ich finde die Entscheidung unfassbar schade, weil uns – da spreche ich für die ganze Mannschaft – ein großartiger Trainer verloren geht, der die Mannschaft, aber auch sich selbst toll entwickelt hat“, erklärt der TuS-Kapitän.

„Er hat einen Landesliga-Abstiegskandidaten zu einem Bayernligist gemacht hat.“ Abteilungsleiter Ibro Filan zeigt Verständnis für Dittmanns Wunsch, sich zu verändern. Wenngleich die Entscheidung auch für ihn zum jetzigen Zeitpunkt etwas überraschend kam, sei ihm klar gewesen, „dass so ein junger Kerl, der so lange im Verein ist, irgendwann mal was anderes sehen will und eine neue Herausforderung sucht“.

Klassenerhalt bleibt oberstes Ziel

Mit dem Aufstieg in die Bayernliga habe Dittmann für sich persönlich beim TuS alles erreicht, erklärt Filan und betont: „Er hat einen super Job gemacht!“ Daran soll sich, wenn es nach dem Übungsleiter geht, auch in den nächsten Monaten nichts ändern.

„Ich werde mit einer Milliarde Prozent Energie alles dafür tun, dass wir die Bayernliga halten“, beteuert Daniel Dittmann. „Das war unser Ziel, und das wird diese tolle Mannschaft auch erreichen.“