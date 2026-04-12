🗣: Dittmann emotional: "Werde jeden einzelnen Spieler vermissen"

Dann gelingt uns ein Fernschuss, den der Keeper nicht halten kann und wir gehen mit 1:0 in Führung. Allerdings muss man sagen, dass wir eigentlich mit 3:0 oder 4:0 in die Halbzeit gehen müssen. Nach dem Seitenwechsel war klar, dass Erlbach zu Hause mit Schwung und Druck rauskommt. Das mussten wir ein Stück weit aushalten. Sie hatten in den ersten 20 Sekunden gleich einen Pfostentreffer und insgesamt ordentlich Druck gemacht. Danach haben wir uns stabilisiert, ohne aber den entscheidenden Treffer nachzulegen.

Kurz vor Schluss gelingt Erlbach dann doch der Ausgleich nach einem Freistoß und der folgenden Flanke. Eigentlich hätten wir die Punkte schon gestern mitnehmen müssen. Aber manchmal, wenn man so ein bisschen das Momentum auf seiner Seite hat, bekommt man eben noch eine Chance. Wir haben noch einen Freistoß gekriegt, den Idrizovic überragend reintritt, und steht goldrichtig und schiebt per Fuß ein. Danach haben wir das Ergebnis bis zum Ende wegverteidigt.