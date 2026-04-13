🗣: Dittmann emotional – Türkgücü-Niederlage „zu hoch"

Daniel Dittmann, Trainer des TuS Geretsried, feiert einen späten Sieg in Erlbach und freut sich auf die letzten fünf Spiele mit seinen Jungs. Der FC Pipinsried beendet die Ergebniskrise und besiegt Schalding-Heining deutlich. Die ersten Stimmen der Trainer zum 29. Spieltag.
Daniel Dittmann, Trainer des TuS Geretsried: »Von meiner Mannschaft war es eine extrem hohe Intensität. Wir sind früh ins Mann-gegen-Mann gegangen, weil wir sie früher attackieren wollten, und sind sehr gut ins Spiel gestartet. Wir hatten viele Ballgewinne in deren eigenem Drittel, haben guten Druck ausgeübt und sind in den ersten zehn Minuten zu zwei, drei gefährlichen Szenen und klaren Torschancen gekommen. Wir hätten uns da durchaus früher mit dem 1:0 belohnen müssen.
Roman Langer, Trainer des FC Pipinsried: »Das war ein absolut verdienter Dreier. Diesmal haben wir es geschafft, über die gesamte Spielzeit hinweg unsere Leistung abzurufen. Genau daran müssen wir jetzt anknüpfen und in den nächsten Wochen weiterarbeiten, um diese Konstanz beizubehalten.«
Thomas Leberfinger, Trainer des SV Kirchanschöring: »Die erste Halbzeit haben wir Ismaning mehr oder weniger das 0:1 geschenkt, haben jedoch kurz darauf mit dem Ausgleich sehr gut reagiert und die erste Hälfte auch bestimmt. Nach der Halbzeit bekommen wir den Elfmeter und haben danach defensiv viel zu viel zugelassen, weil wir nicht mehr konsequent verteidigt haben. Das Ergebnis ist zu deutlich, weil Ismaning sehr gute Möglichkeiten liegen gelassen hat.
Jedoch freuen wir uns natürlich über die Punkte, wissen aber auch, dass wir uns defensiv wieder steigern müssen, um nächste Woche gegen die Löwen Chancen auf Punkte zu haben.«
Christian Donbeck, Trainer des FC Sportfreunde Schwaig: »Türkgücü stand mit einem 5-4-1 sehr tief und wir mussten geduldig bleiben und uns an unseren Plan halten. Kurz vor der Pause haben wir das wichtige 1:0 erzielt. Nach der Pause haben wir sehr entschlossen und konzentriert gespielt. Das Ergebnis geht auch in dieser Höhe mehr als in Ordnung und war die richtige Antwort.«
Slaven Skeledzic, Trainer von Türkgücü München: »Bis weit in die zweite Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel. Im ersten Durchgang hatte Schwaig etwas mehr Ballbesitz, ohne sich jedoch klare Torchancen zu erspielen. Wir hingegen konnten immer wieder Nadelstiche setzen, haben diese aber nicht konsequent genug zu Ende gespielt. Kurz vor der Halbzeit fiel nach einem Konter – ausgehend von unserem eigenen Eckball – das 0:1.
In der zweiten Halbzeit hatten wir rund 30 starke Minuten, in denen wir den Gegner unter Druck gesetzt und viele Ballgewinne erzielt haben. Im letzten Drittel haben uns jedoch die Lösungen gefehlt, um zwingend vor das Tor zu kommen. Danach hat Schwaig mit einem weiteren Angriff das 0:2 erzielt. Wir haben weiterhin versucht, den Anschluss zu erzielen, was uns leider nicht gelungen ist. Das Endergebnis fällt aus meiner Sicht etwas zu deutlich aus, der Sieg für Schwaig geht insgesamt jedoch in Ordnung.
Ergänzend möchte ich festhalten, dass die Austragung des Spiels auf dem Kunstrasen aufgrund der Sperrung des Rasenplatzes durch das Sportamt notwendig war. Diese Information wurde dem Gegner bereits im Vorfeld mitgeteilt. Daher bitten wir um Verständnis, dass wir die nach dem Spiel getätigten Aussagen zu diesem Thema nicht teilen können und diese aus unserer Sicht nicht den tatsächlichen Abläufen entsprechen.«
Christoph Rech, Trainer des TSV Landsberg: »Ein hochverdienter Sieg für uns. Wir kommen gut ins Spiel, waren griffig und hatten gute Ballgewinne, die Umschaltmomente spielen wir dann leider nicht sauber zu Ende. Auch vor dem 1:0 haben wir schon 2-3 Großchancen, die wir nicht nutzen können.
Wir haben über 90 Minuten sehr gut verteidigt und nur eine Chance zugelassen, das war von der gesamten Mannschaft richtig gut. Die Intensität im Spiel mit und gegen den Ball war top, auch die Geschlossenheit der gesamten Mannschaft ist richtig gut.
Die Verletzung von Max Fuchs ist wahnsinnig bitter, der Verdacht auf Kreuzbandriss tut mir extrem leid für ihn!«