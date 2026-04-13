🗣: Dittmann emotional – Türkgücü-Niederlage „zu hoch"

Daniel Dittmann, Trainer des TuS Geretsried: »Von meiner Mannschaft war es eine extrem hohe Intensität. Wir sind früh ins Mann-gegen-Mann gegangen, weil wir sie früher attackieren wollten, und sind sehr gut ins Spiel gestartet. Wir hatten viele Ballgewinne in deren eigenem Drittel, haben guten Druck ausgeübt und sind in den ersten zehn Minuten zu zwei, drei gefährlichen Szenen und klaren Torschancen gekommen. Wir hätten uns da durchaus früher mit dem 1:0 belohnen müssen.

Vor dieser Mannschaft kann ich nur den Hut ziehen. Wir haben nur noch fünf Spiele gemeinsam, und ich werde jeden einzelnen Spieler sehr vermissen. Was sie gestern abgerissen haben, ist unglaublich und allein ihr Verdienst. Darauf können sie wirklich stolz sein. Jetzt wollen wir am Dienstag in Kottern den Deckel draufmachen und die Vorentscheidung im Klassenerhalt feiern.«

Kurz vor Schluss gelingt Erlbach dann doch der Ausgleich nach einem Freistoß und der folgenden Flanke. Eigentlich hätten wir die Punkte schon gestern mitnehmen müssen. Aber manchmal, wenn man so ein bisschen das Momentum auf seiner Seite hat, bekommt man eben noch eine Chance. Wir haben noch einen Freistoß gekriegt, den Idrizovic überragend reintritt, und steht goldrichtig und schiebt per Fuß ein. Danach haben wir das Ergebnis bis zum Ende wegverteidigt.

Dann gelingt uns ein Fernschuss, den der Keeper nicht halten kann und wir gehen mit 1:0 in Führung. Allerdings muss man sagen, dass wir eigentlich mit 3:0 oder 4:0 in die Halbzeit gehen müssen. Nach dem Seitenwechsel war klar, dass Erlbach zu Hause mit Schwung und Druck rauskommt. Das mussten wir ein Stück weit aushalten. Sie hatten in den ersten 20 Sekunden gleich einen Pfostentreffer und insgesamt ordentlich Druck gemacht. Danach haben wir uns stabilisiert, ohne aber den entscheidenden Treffer nachzulegen.

Roman Langer, Trainer des FC Pipinsried: »Das war ein absolut verdienter Dreier. Diesmal haben wir es geschafft, über die gesamte Spielzeit hinweg unsere Leistung abzurufen. Genau daran müssen wir jetzt anknüpfen und in den nächsten Wochen weiterarbeiten, um diese Konstanz beizubehalten.«

Thomas Leberfinger, Trainer des SV Kirchanschöring: »Die erste Halbzeit haben wir Ismaning mehr oder weniger das 0:1 geschenkt, haben jedoch kurz darauf mit dem Ausgleich sehr gut reagiert und die erste Hälfte auch bestimmt. Nach der Halbzeit bekommen wir den Elfmeter und haben danach defensiv viel zu viel zugelassen, weil wir nicht mehr konsequent verteidigt haben. Das Ergebnis ist zu deutlich, weil Ismaning sehr gute Möglichkeiten liegen gelassen hat. Jedoch freuen wir uns natürlich über die Punkte, wissen aber auch, dass wir uns defensiv wieder steigern müssen, um nächste Woche gegen die Löwen Chancen auf Punkte zu haben.«

Christian Donbeck, Trainer des FC Sportfreunde Schwaig: »Türkgücü stand mit einem 5-4-1 sehr tief und wir mussten geduldig bleiben und uns an unseren Plan halten. Kurz vor der Pause haben wir das wichtige 1:0 erzielt. Nach der Pause haben wir sehr entschlossen und konzentriert gespielt. Das Ergebnis geht auch in dieser Höhe mehr als in Ordnung und war die richtige Antwort.«

Slaven Skeledzic, Trainer von Türkgücü München: »Bis weit in die zweite Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel. Im ersten Durchgang hatte Schwaig etwas mehr Ballbesitz, ohne sich jedoch klare Torchancen zu erspielen. Wir hingegen konnten immer wieder Nadelstiche setzen, haben diese aber nicht konsequent genug zu Ende gespielt. Kurz vor der Halbzeit fiel nach einem Konter – ausgehend von unserem eigenen Eckball – das 0:1.

In der zweiten Halbzeit hatten wir rund 30 starke Minuten, in denen wir den Gegner unter Druck gesetzt und viele Ballgewinne erzielt haben. Im letzten Drittel haben uns jedoch die Lösungen gefehlt, um zwingend vor das Tor zu kommen. Danach hat Schwaig mit einem weiteren Angriff das 0:2 erzielt. Wir haben weiterhin versucht, den Anschluss zu erzielen, was uns leider nicht gelungen ist. Das Endergebnis fällt aus meiner Sicht etwas zu deutlich aus, der Sieg für Schwaig geht insgesamt jedoch in Ordnung.

Ergänzend möchte ich festhalten, dass die Austragung des Spiels auf dem Kunstrasen aufgrund der Sperrung des Rasenplatzes durch das Sportamt notwendig war. Diese Information wurde dem Gegner bereits im Vorfeld mitgeteilt. Daher bitten wir um Verständnis, dass wir die nach dem Spiel getätigten Aussagen zu diesem Thema nicht teilen können und diese aus unserer Sicht nicht den tatsächlichen Abläufen entsprechen.«