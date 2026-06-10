Ditib Chorweiler rüstet auf: Doppelpack aus der Oberliga Nach Platz fünf in der C-Klasse holt der Klub Höherklassig-Erfahrung an Bord. von red · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

Bünyamin Koyuncu (in weiß) schließt sich Ditib Chorweiler an. – Foto: Daniel Frenken

Vom Tabellenmittelfeld direkt zum Großangriff: Ditib Chorweiler hat die abgelaufene Spielzeit in der Kreisliga C1 Köln zwar auf einem soliden fünften Platz mit 45 Punkten beendet, der Abstand von zwölf Zählern zu den Aufstiegsrängen entsprach jedoch nicht den langfristigen Ansprüchen des Vereins. Für die kommende Spielzeit rollt nun eine Transferwelle durch Chorweiler. Mit einer Reihe von Verpflichtungen untermauert das Team von Trainer Yasin Günes, dass der Blick künftig ausschließlich nach oben gerichtet ist.

Der Königstransfer aus der Oberliga Als absoluter Prunkstück-Transfer der Wechselperiode gilt Bünyamin Koyuncu. Der 27-jährige Defensivspieler wechselt vom FC Pesch nach Chorweiler und bringt die Empfehlung von insgesamt 35 Einsätzen in der Mittelrheinliga mit. Der beidfüßige Abwehrspieler habe für den Wechsel zu Ditib einige Angebote aus dem Kölner Stadtgebiet ausgeschlagen. Er ist als neuer Abwehrchef und Leader eingeplant und wird die Mannschaft künftig als Kapitän auf das Feld führen. Koyuncu bringt zudem direkt einen alten Bekannten aus Pesch mit: Der 21-jährige Melih Satilmis schließt sich ebenfalls dem C-Ligisten an. Der ehemalige Akteur von Fortuna Köln II verfügt trotz seines jungen Alters bereits über mehrere Jahre Oberliga-Erfahrung und soll als spielstarker Sechser mit hoher Intensität gegen den Ball das Zentrum stabilisieren.

Regionalliga-Erfahrung und ein begehrtes Torwart-Talent Für die Defensive und das Mittelfeld konnte Ditib Chorweiler weitere Qualität einsammeln. Mit Mikail Balaban wechselt ein technisch starker und dynamischer 22-Jähriger nach Chorweiler, der in der Vergangenheit bereits Regionalliga-Erfahrung bei Tasmania Berlin sammelte. Zudem kommt mit dem 19-jährigen Alp Tataroglu ein hochtalentierter Schlussmann vom Rivalen JSV Köln. Der moderne, ballsichere Torhüter stand vor dem Wechsel auf dem Wunschzettel mehrerer Bezirksligisten. Komplettiert wird die Riege im Defensivbereich durch den 28-jährigen David Cantero. Der als „Capitano“ bekannte Routinier, der einst maßgeblich am Meistertitel in Ossendorf beteiligt war, kehrt zu seiner alten Wirkungsstätte zurück und bringt zusätzliche Führungsqualität sowie Siegermentalität mit in die Kabine.