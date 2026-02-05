Disziplinlosigkeit und Druck: RW Oberhausen zieht Frauenteam zurück Frauen-Niederrheinliga: Traditionsklub Rot-Weiß Oberhausen zieht wegen Differenzen innerhalb seiner Ersten Frauenmannschaft das Team mit sofortiger Wirkung zurück. von Sascha Köppen · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Die Mannschaft von Niklas Seeger wird die Saison in der Frauen-Niederrheinliga nicht mehr abschließen. – Foto: Michael Gehrmann

In der Frauenabteilung von Rot-Weiß Oberhausen hat es offenbar hinter den Kulissen ordentlich geknallt. Denn wie der Traditionsverein am Donnerstagvormittag mitteilte, nimmt er seine im Sommer in die Niederrheinliga aufgestiegene Frauenmannschaft mit sofortiger Wirkung aus dem Spielbetrieb. Der Grund dafür liegt allerdings nicht im sportlichen Bereich, auch wenn das Team bisher in 14 Spielen nur sieben Zähler gesammelt hat und auf dem drittletzten Platz steht. Der Verein nennt vielmehr interne Vorgänge innerhalb der Mannschaft als Grund. Spielerinnen hätten sich dabei "gegen das bestehende Trainerteam ausgesprochen", wie der Verein in einer Mitteilung wissen lässt.

Personalentscheidungen werden in den Gremien getroffen Weiter heißt es dort: "Der Verein respektiert unterschiedliche Sichtweisen und die Möglichkeit, Kritik zu äußern. Gleichzeitig gilt für Rot-Weiß Oberhausen: Personalentscheidungen werden in den dafür vorgesehenen Vereinsgremien getroffen – nicht unter Bedingungen, die den geordneten Vereinsbetrieb gefährden. Der Verein kann und wird Entscheidungen nicht akzeptieren, die als Druckmittel verstanden werden könnten. Anders formuliert: Niemand ist größer als der Verein! Der Verein ist sich bewusst, dass die Mannschaft in der Niederrheinliga von Beginn an vor einer anspruchsvollen sportlichen Aufgabe stand und dass die Situation für alle Beteiligten herausfordernd war. Gerade deshalb hatte der Verein in den vergangenen Wochen wiederholt Angebote für Dialog, Austausch und Maßnahmen zur Stärkung des Teamgefühls geschaffen. Vor diesem Hintergrund kann Rot-Weiß Oberhausen die Entscheidung aus dem Mannschaftsumfeld nicht tolerieren und sieht sich zum jetzigen Zeitpunkt zu diesem Schritt gezwungen."

Undiszipliniertheiten mitbewertet Weiter wird erklärt, der Verein habe in seine Entscheidung auch "diverse Undiszipliniertheiten" der vergangenen Monate mit einfließen lassen und bedauert, dass er nun nach eigener Aussage diese Entscheidung treffen musste, besonders für diejenigen, die diese Entwicklung nun ohne Zutun treffe. "Rot-Weiß Oberhausen wird die Zeit nutzen und sich intern und ergebnisoffen über die nächsten Schritte sorgfältig beraten. Zu gegebener Zeit wird der Verein über die weitere Ausrichtung im Frauenfußball informieren." Der letzte Sieg in der Niederrheinliga war am 16. November ein 3:2 beim SC Union Nettetal, dem aktuellen Liga-Schlusslicht. ____ Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!