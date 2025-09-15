Disziplinlosigkeit kostet Heiningen Punkte

Die Partie begann schwungvoll. Schon nach wenigen Minuten hatten beide Mannschaften ihre ersten Chancen, wobei der FV Plochingen über Konter gefährlich wurde und Heiningen erfolgreich versuchte, das Spiel an sich zu reißen. Nach einer halben Stunde nahm die Partie eine entscheidende Wendung. Jannis Mayer sah nach einem leichten Stoß, dem ein klares gegnerisches Nachschlagen zuvor ging, Gelb-Rot (33.), sodass die Gäste über eine Stunde in Unterzahl agieren mussten. Die erste Entscheidung mit etwas wenig Fingerspitzengefühl des Unparteiischen, der über die gesamte Partie immer wieder mehr im Mittelpunkt stand, als man es sich von einem Schiedsrichter wünscht. Trotzdem war Heiningen auch mit einem Mann weniger klar besser und dominierend. Bis zur Halbzeit wollte aber kein Treffer gelingen.

Der 1. FC Heiningen hat beim FV Plochingen in einem turbulenten Bezirksligaduell einen fast schon sicher geglaubten Auswärtssieg in letzter Sekunde verpasst. Am Ende stand ein 1:1, das sich für die in Unterzahl aufopferungsvoll kämpfenden Gäste kurzzeitig wie eine Niederlage anfühlte.

Kurz nach der Pause gingen die Heininger dann auch verdient in Führung. Kevin Vincek vollendete nach schöner Vorarbeit von Carmelo Trumino und Nikolas Provenzano zum 0:1 (50.). Doch auch Vincek wurde nur wenige Minuten später nach einer Disziplinlosigkeit mit Gelb-Rot vom Platz gestellt, nachdem er zunächst den Ball gegen die Bande schoss und bei der anschließenden gelben Karte noch applaudierte (58.), womit Heiningen in doppelte Unterzahl geriet. Von da an spielte fast nur noch der FV Plochingen. Der FCH verteidigte leidenschaftlich und tat sich mit zunehmender Dauer der Unterzahl schwer noch für Entlastung der Defensive zu sorgen. Trotz zahlreicher Plochinger Chancen, unter anderem durch Maier, Schötz und Konstantinidis, wollte der Ball nicht ins Tor. Heiningen schien das Ergebnis über die Zeit retten zu können. In einer dramatischen, eigentlich nur fünfminütigen, Nachspielzeit wurde es jedoch noch einmal wild. Zunächst vergab Karaceylan die große Möglichkeit zur Vorentscheidung (90‘+6). Im direkten Gegenzug schlug Plochingen dann doch noch zu. Egzon Huruglica stocherte den Ball nach einem langen Pass zum späten Ausgleich ins Netz (90‘+7). Kurz darauf war Schluss.

Während die Gastgeber den späten Punkt wie einen Sieg feierten, haderte Heiningen trotz einer bärenstarken kämpferischen Leistung mit den eigenen Undiszipliniertheiten. Die beiden Platzverweise machten den Gästen letztlich das Leben selbst schwer. Außerdem fehlen nun sowohl Jannis Mayer, als auch Kevin Vincek im Topspiel am Freitagabend gegen den 1. FC Donzdorf.