Disziplinierter Arbeitssieg in Leese

Der VfL Bückeburg hat sich am elften Spieltag der Bezirksliga 1 Hannover mit einem hart erkämpften 1:0-Auswärtssieg beim TuS Leese zurückgemeldet. Trotz einer extrem angespannten Personalsituation präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Kim Neubert diszipliniert, defensiv stark und effizient im Abschluss.

Schon vor dem Anpfiff war klar: Bückeburg musste improvisieren. „Mir fehlen gerade zwölf Spieler aus dem Kader – verletzt, krank, im Urlaub“, erklärte Neubert. „Wir sind da hingefahren, und Leese war ja nun auch sehr, sehr stark einzuschätzen. Ich glaube, die hatten die letzten sechs, sieben Spiele gewonnen, teilweise 9:0 oder 6:0. Von daher waren wir da schon ein Stück weit gewarnt.“

Auf dem Platz überzeugte der VfL durch taktische Disziplin und geschlossene Defensivarbeit. Nach 31 Minuten erzielte Alexander Bremer nach einem präzisen Zuspiel den Treffer des Tages. Danach verteidigte Bückeburg mit großem Einsatz, ließ kaum Chancen zu und setzte immer wieder gefährliche Nadelstiche nach vorne.

„Wir haben das sehr, sehr gut gemacht, sehr diszipliniert Fußball gespielt, sehr gut verteidigt, gute Kommunikation auf dem Platz“, lobte Neubert seine Mannschaft. „Wir haben wenig zugelassen, uns einige Torschancen erspielt, eins gemacht – ich hätte mir gerne ein zweites oder drittes gewünscht.“

Zwei Platzverweise überschatten den Sieg

Kurz vor Schluss wurde es hektisch: Linus Strauchmann (85.) und Julian Steierberg (91.) sahen jeweils Gelb-Rot. Für Neubert ein überzogener Eingriff des Schiedsrichters: „Leider haben wir dann zwei gelb-rote Karten gekriegt, die meines Erachtens so hätten nicht gegeben werden dürfen. Wahrscheinlich nach Regeln hätte man es machen können, aber ich finde, ein gutes, faires Fußballspiel hat keine roten oder gelb-roten Karten verdient, wenn nichts Gravierendes vorfällt.“

Der Trainer blickt deshalb mit gemischten Gefühlen auf die kommenden Wochen: „Fehlen schon zwölf, jetzt noch zwei gelb-rot gesperrt. Da reden wir über 13, 14 Ausfälle. Das ist schon schwierig zu kompensieren.“

VfL bleibt auf Kurs – aber Personalnot spitzt sich zu

Trotz der massiven Ausfälle behauptet der VfL Bückeburg mit 24 Punkten Rang drei und bleibt an der Spitzengruppe um Evesen (29 Punkte) und Twistringen (26) dran. Der Erfolg in Leese war ein Sieg der Moral – und ein Beweis, dass Bückeburg auch in schwieriger Lage in der Lage ist, Spiele zu kontrollieren und zu gewinnen.

TuS Leese 1912 – VfL Bückeburg 0:1

TuS Leese 1912: Christopher Hotze, Hennes Hockemeyer, Florian Dralle (60. Moritz Hintz), Lennart Rabe (85. Philipp Linke), Marcel Hatzenbiller, Sedo Haso, Alexander Kuznecov (78. Kilian Meinhardt), Robin Baciulis (86. Juvan Haso), Moritz Hunfeld, Jonas Haberland, Lucas Harmsen (75. Niklas Wagner) - Trainer: Jörg Raake

VfL Bückeburg: Mario Homeier, Fynn Marzinowski, Moritz Dierks, Maximilian Schmidt (28. Marcel Buchholz) (45. Nico Butenop), Ibrahima Kalil Toure, Julian Steierberg, Linus Maximilian Strauchmann, Alexander Bremer, Christian Paul Schwier (70. Noah-Mattis Bartke), Jamie Hese (76. Luka Rohrbach), Joost Picker - Trainer: Kim Neubert - Co-Trainer: Michael Evers

Schiedsrichter: Ridvan Ceylen

Tore: 0:1 Alexander Bremer (31.)

Gelb-Rot: Linus Maximilian Strauchmann (85./VfL Bückeburg/)

Gelb-Rot: Julian Steierberg (91./VfL Bückeburg/)