Disziplinierte Nullnummer in Ergolding

Bereits am Mittwoch geht es für beide Teams im Rahmen der englischen Woche weiter. Ergolding muss dabei zum Aufsteiger SC Falkenberg, die ihr Auftaktspiel in Kelheim in der Schlussminute knapp verloren (0:1). Der SVN erwartet am Mittwoch um 19 Uhr den TV Aiglsbach, der nach dem 3:0-Sieg über Pfarrkirchen mit ordentlich Rückenwind anreisen wird.