Disziplinierte Ingelheimer punkten weiter

„Wieder ein extrem wichtiger Punkt gegen einen Top-5-Kandidaten“, kommentierte Ingelheims Coach Johannes Schön zufrieden. In den ersten 25 Minuten hatten seine Jungs die dominanteste Phase aller bisheriger Saisonpartien. „Da haben wir richtig, richtig gut gespielt, sehr gut gegen den Ball verteidigt, waren sehr diszipliniert und sehr aggressiv“, frohlockte Schön. „Und mit dem Ball haben wir ganz tolle Passagen drin, in denen wir eine extrem gute Dynamik hatten.“ Der 39-Jährige sprach von drei bis vier Großchancen. „Alleine in den ersten 20 Minuten hatten wir drei Schüsse aufs Tor. Billigheim-Ingenheim war extrem angeknockt zu diesem Zeitpunkt.“ Die Gäste hätten überhaupt nicht in die Partie reingefunden. Das Bild änderte sich ab Minute 25. „Weil wir leider aus unseren Chancen keine Tore gemacht haben“, so Schön. „Das kann man uns in dem Moment ankreiden. Dann haben die Gäste aufgeschlossen – und wir ein bisschen runtergefahren.“ Die Kritik des Gau-Algesheimers: „Wir haben 10, 15 Prozent zu wenig Input geleistet.“