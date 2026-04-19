Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielbericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Diszipliniert und ungefährdet - Platten siegt 3:0 bei Salmrohr II
Mit einem 3:0 Sieg beim FSV Salmrohr II hat der TuS Platten seine Serie fortgesetzt. Gefährdet waren die drei Punkte zu keiner Zeit.
In der ersten Halbzeit bot sich den anwesenden Zuschauern Einbahnstraßenfußball. Die Hausherren kamen kaum aus der eigenen Hälfte und Platten suchte den Weg zum ersten Treffer. Dima Shuklin aus der Distanz (6. Minute) und Görgen (13.) hatten erste leichte Gelegenheiten. Nach 21 Minuten wurde eine abgerutschte Flanke von Schlöder gefährlicher als gedacht und ein Abschluss aus der Drehung von Steinbach nach feinem Pass von Görgen wurde gehalten (27.). Steinbach war es auch, der in der 31. und 37. Minute weitere Gelegenheiten ungenutzt ließ. Richtig gefährlich wurde es dann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte als es gleich doppelt schepperte. Langer Freistoß Rozhko, Kopfball Steinbach, Latte, Schlöder, wieder Latte. Eine Führung wäre zu diesem Zeitpunkt mehr als verdient gewesen, es ging jedoch torlos in die Pause. Wollte man dem TuS etwas vorwerfen, dann höchstens den letzten Willen beim Torabschluss.
Die erfolgreichen Abschlüsse sollten dann in der zweiten Hälfte folgen. Der erste Torschütze für Platten war jedoch ein Spieler des FSV. 48. Minute, Flanke von Görgen, Shatri hat Melkonjan im Rücken und nagelt den Ball volley in die Kiste. Und der nächste Treffer folgte nur Sekunden später. Rozhko legt von der Strafraumgrenze flach in die Mitte, Steinbach steht quasi alleine und hat keine Probleme einzuschieben. Nun spiegelten sich die Spielanteile auch im Ergebnis wider. Die erste (und einzige) Chance für Salmrohr war in der 61. Minute zu verzeichnen. Nach guter Aktion auf der Außenbahn geht der Abschluss von Scheibe aus 5 Metern vorbei. Sehenswert war der Treffer zum 3:0 für den Tus, als die Mannschaft gar einen Tiki Taka Spielzug zeigte. Schöne Kombination mit kurzen Pässen durch das Mittelfeld, Steilpass auf Lasiak, in die Mitte zurückgelegt und von Niclas Görgen verwandelt. Platten vergab noch weitere Gelegenheiten durch Skarina und Steinbach, am Endergebnis änderte sich aber nichts mehr.
Eine durchweg souveräne Leistung unserer Mannschaft, die letztlich die Pflichtaufgabe in Salmrohr sachlich und konzentriert erfüllt hat. Am kommenden Sonntag gastiert der SV Dreis auf Elsenborn.