Diszipliniert und ungefährdet - Platten siegt 3:0 bei Salmrohr II

Mit einem 3:0 Sieg beim FSV Salmrohr II hat der TuS Platten seine Serie fortgesetzt. Gefährdet waren die drei Punkte zu keiner Zeit.

In der ersten Halbzeit bot sich den anwesenden Zuschauern Einbahnstraßenfußball. Die Hausherren kamen kaum aus der eigenen Hälfte und Platten suchte den Weg zum ersten Treffer. Dima Shuklin aus der Distanz (6. Minute) und Görgen (13.) hatten erste leichte Gelegenheiten. Nach 21 Minuten wurde eine abgerutschte Flanke von Schlöder gefährlicher als gedacht und ein Abschluss aus der Drehung von Steinbach nach feinem Pass von Görgen wurde gehalten (27.). Steinbach war es auch, der in der 31. und 37. Minute weitere Gelegenheiten ungenutzt ließ. Richtig gefährlich wurde es dann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte als es gleich doppelt schepperte. Langer Freistoß Rozhko, Kopfball Steinbach, Latte, Schlöder, wieder Latte. Eine Führung wäre zu diesem Zeitpunkt mehr als verdient gewesen, es ging jedoch torlos in die Pause. Wollte man dem TuS etwas vorwerfen, dann höchstens den letzten Willen beim Torabschluss.