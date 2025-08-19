Rehren überzeugte mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung – Foto: Wibke Pinkenburg

Diszipliniert und effizient-MTV Rehren setzt Ausrufezeichen in Leveste Rehren glänzt mit einem 2:0 Auswärtssieg beim TV Jahn Leveste

Mit einem 2:0-Auswärtserfolg beim TV Jahn Leveste hat der MTV Rehren A/R am Sonntag seinen guten Saisonstart bestätigt. Gegen den Vizemeister der Vorsaison überzeugte die Mannschaft von Trainer Mike Schönherr vor allem durch defensive Stabilität und mannschaftliche Geschlossenheit.

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr TV Jahn Leveste 1922 TV Jahn MTV Rehren A/R 1911 MTV Rehren 0 2 Abpfiff „Ich denke, in jeglicher Hinsicht ein verdienter Sieg“, fasste Schönherr nach Spielende zusammen. „Defensiv eine sehr starke Leistung, wenig zugelassen gegen den Vizemeister. Eine Mannschaft, die letztes Jahr viele Tore geschossen hat – da haben wir heute wirklich sehr diszipliniert gespielt.“

Die Gäste aus Rehren erwischten einen Traumstart: Bereits in der vierten Minute traf Angreifer Pinkenburg zur 1:0-Führung. „Das 1:0 ist ja früh gefallen für uns, so um die 30. Minute herum, nein, sogar noch früher. Damit hatten wir sofort Ruhe im Spiel“, so Schönherr. Mit der Führung im Rücken überließ der MTV den Hausherren zwar vermehrt Ballbesitz, hielt die Räume in der eigenen Hälfte jedoch eng und ließ kaum klare Chancen zu. Während Leveste zunehmend anrannte, blieb Rehren über Umschaltmomente gefährlich. Allerdings fehlte bisweilen die Präzision: „Wir hätten das Spiel auch früher entscheiden können. Wenn wir beim letzten Pass oder beim Abschluss ein bisschen konzentrierter sind, machen wir das 2:0 schon deutlich eher“, ärgerte sich Schönherr. Erst in der Nachspielzeit machte Kapitän Lattwesen mit einem präzisen Schuss ins rechte Eck alles klar (90.+1).