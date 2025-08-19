Diszipliniert und effizient-MTV Rehren setzt Ausrufezeichen in Leveste

Mit einem 2:0-Auswärtserfolg beim TV Jahn Leveste hat der MTV Rehren A/R am Sonntag seinen guten Saisonstart bestätigt. Gegen den Vizemeister der Vorsaison überzeugte die Mannschaft von Trainer Mike Schönherr vor allem durch defensive Stabilität und mannschaftliche Geschlossenheit.
„Ich denke, in jeglicher Hinsicht ein verdienter Sieg“, fasste Schönherr nach Spielende zusammen. „Defensiv eine sehr starke Leistung, wenig zugelassen gegen den Vizemeister. Eine Mannschaft, die letztes Jahr viele Tore geschossen hat – da haben wir heute wirklich sehr diszipliniert gespielt.“
Die Gäste aus Rehren erwischten einen Traumstart: Bereits in der vierten Minute traf Angreifer Pinkenburg zur 1:0-Führung. „Das 1:0 ist ja früh gefallen für uns, so um die 30. Minute herum, nein, sogar noch früher. Damit hatten wir sofort Ruhe im Spiel“, so Schönherr. Mit der Führung im Rücken überließ der MTV den Hausherren zwar vermehrt Ballbesitz, hielt die Räume in der eigenen Hälfte jedoch eng und ließ kaum klare Chancen zu.
Während Leveste zunehmend anrannte, blieb Rehren über Umschaltmomente gefährlich. Allerdings fehlte bisweilen die Präzision: „Wir hätten das Spiel auch früher entscheiden können. Wenn wir beim letzten Pass oder beim Abschluss ein bisschen konzentrierter sind, machen wir das 2:0 schon deutlich eher“, ärgerte sich Schönherr. Erst in der Nachspielzeit machte Kapitän Lattwesen mit einem präzisen Schuss ins rechte Eck alles klar (90.+1).
Besonders zufrieden zeigte sich der Trainer mit der Reife seiner Mannschaft: „Obwohl wir heute eine sehr, sehr junge Truppe auf dem Platz hatten, haben wir das echt erwachsen gespielt. Der Matchplan ist gut aufgegangen.“ Vor allem die Defensivarbeit imponierte: „Zweites Spiel, zweites Mal zu null – die Defensive ist die Basis, darauf können wir gut aufbauen.“
Mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen rangiert der MTV Rehren im oberen Tabellendrittel und hat sich in der noch jungen Saison eine gute Ausgangslage erarbeitet. „Es war ein sehr gutes Spiel von uns, vielleicht sogar ein sehr, sehr gutes“, resümierte Schönherr. „Die Jungs haben sich an alles gehalten, was wir uns vorgenommen haben. Ich bin wirklich zufrieden.“
Für Leveste, das nach dem Auftaktsieg einen Dämpfer hinnehmen musste, war die Niederlage ein Rückschritt. Rehren hingegen sendete ein klares Signal an die Liga: Mit Disziplin, Geschlossenheit und Effizienz kann das Team jeden Gegner vor Probleme stellen.