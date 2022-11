Neutraublings Stoßstürmer Petar Dizdar (in Schwarz) traf zum zwischenzeitlichen 2:1 und war von der Ziegetsdorfer Hintermannschaft nur schwer zu halten. – Foto: Florian Würthele

»Diszipliniert und effektiv«: Neutraubling holt höchsten Saisonsieg Bezirksliga Süd: Das Kellerduell zwischen Ziegetsdorf und Wacker wird überdeutlich von Marc Müllers Team entschieden

Der Schlussstrich für dieses Jahr ist endgültig gezogen in der Bezirksliga Süd. Die SpVgg Ziegetsdorf und der TSV Neutraubling waren am Sonntag die Letzten, die sich in die Winterpause verabschiedeten. Das auf Kunstrasen ausgetragene Kellerduell fand einen klaren Sieger. Und zwar Neutraubling, das sich nach effizienten, zielstrebigen 90 Minuten mit 5:1 (3:1) durchsetzte.



„Jetzt ist der Anschluss hergestellt, durch eine disziplinierte, effektive Vorstellung meiner Mannschaft!“, jubelte Wacker-Trainer Marc Müller in einer ersten Kurzanalyse. Der Landesligaabsteiger geht zwar auf einem direkten Abstiegsplatz liegend, aber dennoch mit einem guten Gefühl in die Winterpause. Zwei Elfmetertore (4. und 34.) hatten im ersten Abschnitt die Weichen auf Sieg gestellt. Kilian Gambs per Kopf nach einem Standard (26.) hatte Ziegetsdorf kurzzeitig zurück ins Spiel gebrachte, ehe Gästestürmer Peter Dizdar nur Momente später wuchtig zur erneuten Führung für Neutraubling traf. Almeida Da Silva (41.) fehlten Zentimeter, um zur Pause gar auf 4:1 zu stellen. Vor den Augen des ehemaligen „Löwen“-Co-Trainers Günter Brandl agierte Neutraubling in den ersten 45 Minuten den (entscheidenden) Ticken bissiger und effizienter. Man bekam zu viele Räume im Angriffsbereich zugesprochen von der SpVgg. An diesem Bild änderte sich im weiteren Verlauf nichts – auch wenn Philip Uhrmann (51./rechter Innenpfosten) beinahe zum 2:3 getroffen hätte. Kaltschnäuziger blieb Wacker. So trafen noch Artur Mendes da Silva (60.) und David Moliaf (79.) und sorgten für den deutlichen Endstand von 1:5.



Tabellarisch bedeutet der höchste Saisonsieg der Neutraublinger Elf, dass sie mit 16 Punkten auf Rang 14 überwintert. Ziegetsdorf, das den Befreiungsschlag verpasst hat, ist Zwölfter (21). Am Samstag hatte sich Regenstauf in einem „wilden“ Match mit 4:3 bei Schwandorf-Ettmannsdorf II durchgesetzt und sich damit auf einen respektive zwei Punkte ans Führungsduo herangepirscht.