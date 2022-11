Die Szenerie unmittelbar nach dem Schlusspfiff in Roding: Freude bei Simon Fuchs und seinem FC Tegernheim, Frust bei Tobias Bräu (sitzend) und dem TB 03 Roding. – Foto: Simon Tschannerl

»Diszipliniert und couragiert«: Tegernheim jubelt in Roding Die Chamer Vertreter aus Roding und Lam haben am Landesliga-Sonntag nicht das Glück gepachtet

Zwei umkämpfte Aufeinandertreffen am Sonntag in der Landesliga Mitte fanden jeweils knappe Sieger. Der FC Tegernheim setzte sich überraschenderweise mit 2:1 in Roding durch und ist erstmals seit Langem wieder über dem ominösen Strich zu finden. Derweil rackerte sich der ASV Burglengenfeld zu einem 1:0-Heimerfolg über die SpVgg Lam.



Überraschung am Rodinger Esper. Tegernheim bleibt im Aufwind, während der starke Aufsteiger seine zweite Niederlage nacheinander einstecken muss. Aus ihren vielen Spielanteilen und all dem Ballbesitz wussten die Gastgeber unter dem Strich zu wenig zu machen. Auf der anderen Seite stimmte bei der Tegernheimer Elf die kämpferische Note; zu Leidenschaft und Kampf gesellte sich das nötige Spielglück. So führte ein Abstaubertor von Sebastian Hirz in Folge einer Ecke – Rodings Alex Schafberger fälschte unhaltbar ab – zum 0:1 (26.). Niklas Jürss köpfte den FCT kurz vor dem Pausenpfiff gar mit zwei Toren in Front. Der Rodinger Anschlusstreffer vom Elfmeterpunkt (Schütze Jonas Huber) kam zu spät für den TB 03, der somit den Anschluss auf das Spitzenduo verliert.



Gästetrainer Thomas Semmelmann lobte seine Schützlinge für eine kämpferische Darbietung: „Gegen ein top bestückte Mannschaft, die spielerisch natürlich mehr vom Spiel hatte, haben wir alles gegeben, gut gegen den Ball gearbeitet und gefährliche Nadelstiche gesetzt. So oft hatten wir heuer das Glück gegen uns, diesmal war es auf unserer Seite. Hut ab vor der disziplinierten und couragierten Leistung unserer Mannschaft!“







Knappe Kiste im Naabtalpark. Es entwickelte sich das typische und erwartete Kampfspiel auf tiefem Geläuf. Schwer, da spielerische Akzente zu setzen. Am Ende reichte dem ASV Burglengenfeld das „goldene Tor“ von Fernando Roesler in der 59. Spielminute. Es ist Roeslers drittes Saisontor. Timo Studtruckers Lengenfelder setzen sich mithilfe des erst dritten Heimsiegs der Saison weiter in der oberen Tabellenhälfte fest, während die diesmal glücklose SpVgg Lam nach wie vor nur knapp vor der Gefahrenzone rangiert.