Distelns neuer Keeper stand schon für Ahlen in der Oberliga im Tor

Mit dem 21-jährigen Lukas Krekeler wurde nun ein vierter Keeper verpflichtet, der bei Rot Weiss Ahlen bereits Oberliga-Erfahrung gesammelt hat und in der Spielzeit 2023/24 dritter Keeper im damaligen Regionalliga-Kader war.

Zuletzt erschien stets Torwart-Trainer Mark Mahlmeister auf dem Spielberichtsbogen hinter Stammkeeper Jonas Weeke, da die Sommerneuzugänge Luca Pauluhn (TSV Marl-Hüls) und Fynn Geßner (SG Suderwich U19) "noch etwas Zeit benötigen", so der Sportliche Leiter Martin Schmidt.

Schmidt erklärt: „Lukas ist ein junger Torhüter, der in Ahlen Erfahrungen in der Regional- und Oberliga gesammelt hat. Er ist nun nach Gelsenkirchen gezogen und hat einen Verein gesucht, wo er sich weiterentwickeln kann. Da Fynn Geßner und Luca Pauluhn noch etwas Zeit benötigen, und Luca zudem verletzt ist, haben wir uns entschlossen, Lukas zu verpflichten.“

Krekeler wurde in seiner Jugend bei der Hammer SpVg (U14 bis U16) und seit der U17 bei Rot Weiss Ahlen ausgebildet. Nach fünf Jahren bei den Wersekickern mit zehn Oberliga-Einsätzen trennten sich im vergangenen Sommer die Wege. Wahrscheinlich wird der gebürtige Mendener schon am Sonntag gegen die SpVg Hagen 11 im Kader des SV Vestia Disteln stehen.