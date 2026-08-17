 2026-08-17T04:56:09.060Z

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Disteln mit Last-Minute-Sieg bei Türkspor - Bamenohl wieder torreich

In der Westfalenliga Staffel 2 wird nicht mit Toren gegeizt.

von red · Heute, 15:06 Uhr · 0 Leser
Das vermeintliche Top-Spiel des 2. Spieltags zwischen Bamenohl und Holzwickede endete 4:4.
Das vermeintliche Top-Spiel des 2. Spieltags zwischen Bamenohl und Holzwickede endete 4:4. – Foto: SG Finnentrop/Bamenohl

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Westfalenliga St. 2
Türkspor Dortmund
SG Finnentrop/Bamenohl
Germania Salchendorf
FC Roj

Nach 40 Toren zum Auftakt fielen auch am 2. Spieltag satte 36 Tore. Dramatik pur gab es zwischen der SG Finnentrop/Bamenohl und dem Holzwickeder SC. Die Sauerländer hatten am 1. Spieltag mit 7:5 in Wiemelhausen gewonnen. Auch dieses Mal lagen sie 2:0, 3:2 und 4:3 in Front. Doch der HSC schlug immer wieder zurück, zuletzt in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 4:4-Remis. „Ein Gefühlsbad zwischen brutal genervt und einfach enttäuscht. Holzwickede schießt viermal aufs Tor, macht vier Tore, nach vier individuellen Fehlern von uns“, ärgerte sich SG-Trainer Jonas Ermes.

Nicht weniger spannend war es in Dortmund. Die neuformierte Türkspor-Mannschaft von Marcel Radke bewies nach dem Auftaktsieg in Kamen auch gegen den SV Vestia Disteln, dass man konkurrenzfähig ist. Mitte der zweiten 45 Minuten holten die Gastgeber einen 1:3-Rückstand auf und waren dem Punktgewinn nahe. Justin Gruber schlug jedoch in der Nachspielzeit nochmal zu und bescherte mit seinem vierten Saisontor doch noch den 4:3-Auswärtssieg, nachdem Türkspor kurz zuvor in Unterzahl geraten war. Türkspor-Trainer Radke sagte gegenüber der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten": „Den Jungs kann ich keinen Vorwurf machen. Offensiv haben wir Qualität, aber hinten fehlt es. Da brauchen wir Verstärkungen, da brauchen wir nicht drumherum zu reden. Die Moral war toll, aber die Gelb-Rote Karte war natürlich suboptimal."

Neben Disteln sind der FC Iserlohn (3:1 bei der SSV Buer), der SV Germania Salchendorf (3:2 beim BSV Schüren) und der FC Roj (2:1 bei der SpVg Hagen 11) mit sechs Punkten gestartet. Der FCI grüßt aufgrund des besten Torverhältnisses von der Tabellenspitze. Coach Simon Naujoks war hochzufrieden und hob explizit hervor, dass alle drei Tore nicht durch Zufall fielen, sondern „herrlich herausgespielt“ wurden. Nachdem Iserlohn in der vergangenen Saison die wenigsten Tore der Liga erzielt hatte, sind es nun bereits sieben an der Zahl.

Klare Heimsiege feierte der TuS Erndtebrück (4:0 gegen den VfL Kamen) und der SV Wacker Obercastrop (4:0 gegen Concordia Wiemelhausen). Etwas überraschend ging der DSC Wanne-Eickel beim SC Obersprockhövel leer aus (0:1). Die zu den Favoriten gehörende Mannschaft kann bislang lediglich auf einen Treffer von Torjäger Xhino Kadiu zurückblicken.

Der 2. Spieltag im Überblick:

Gestern, 15:15 Uhr
BSV Schüren
BSV SchürenBSV Schüren
Germania Salchendorf
Germania SalchendorfGermania Salchendorf
2
3
Abpfiff
+Video
BSV Schüren – Germania Salchendorf 2:3
BSV Schüren: Maximilian Martin Heinrich Burbaum, Florian Marth (46. Robin Rosowski), Lukas Homann, Wilhelm Sassenberg, Marcel Münzel, Murat Keskinkilic (17. Muhammed Acil), Ömer Akman, Tobias Hartmann, Ennes Yilmaz (82. Jannik Benning), Philippos Selkos (46. Yassin Hamza Cerrache), Cem-Ali Dogan (78. Resul Celebi) - Trainer: Giovanni Schiattarella
Germania Salchendorf: Dustin Lohmann, Max Bauer, Ilias Houta, Tim Langenbach, Jonathan von Fugler (63. Blerim Berisha), Marcel Rigau Badenas, Oliver Sanchez Tenorio, Jan Vitt, Eliezer Ngyombo (81. Enrico Nuo), Fynn Werthenbach, Mourice Grohs (78. Luca Pasquale Quartaro) - Trainer: Mike Brado
Schiedsrichter: Adrian Schmitz (Münster) - Zuschauer: 90
Tore: 1:0 Cem-Ali Dogan (6.), 1:1 Eliezer Ngyombo (11.), 1:2 Jan Vitt (19. Foulelfmeter), 2:2 Tobias Hartmann (64.), 2:3 Ömer Akman (83. Eigentor)
Rot: Maximilian Martin Heinrich Burbaum (17./BSV Schüren/)
Gelb-Rot: Lukas Homann (39./BSV Schüren/)

Gestern, 15:15 Uhr
SC Obersprockhövel
SC ObersprockhövelSC Obersprockhövel
DSC Wanne-Eickel
DSC Wanne-EickelDSC Wanne-Eickel
1
0
Abpfiff
SC Obersprockhövel – DSC Wanne-Eickel 1:0
SC Obersprockhövel: Marvin Weusthoff, Luis Monse, Jan-Niklas Budde (23. Jonas Filep), Yannik Eversberg, Simon Hendel, Moritz Schrepping (75. Sidney Rast), Pascal Fabritz, Mick Steffens, Pascal Zippel (83. Tim Dudda), Anthony Hekel (75. Jonas Seitz), Tim Wasserloos (64. Patrick Adam Dytko) - Trainer: Sebastian Westerhoff
DSC Wanne-Eickel: Kerim Kilic, Yunus Emre Ayaz, Florian Trachternach, Hamza Topal (85. Philipp Dragicevic), Kjell Friedenberg (66. Marco Kampmann), Lucas Kretschmer (69. Leonardo Jurisic), Fatih Gönül (80. Rinim Haliti), Ozan Simsek, Xhino Kadiu, Tim Hilligloh, Justin Maximilian Mieszczak (66. Marcel Klakus) - Trainer: Davide Basile - Trainer: Björn Lübbehusen
Schiedsrichter: Nico Thielmann - Zuschauer: 205
Tore: 1:0 Tim Wasserloos (39.)

Gestern, 15:00 Uhr
TuS Erndtebrück
TuS ErndtebrückTuS Erndtebrück
VfL Kamen
VfL KamenVfL Kamen
4
0
Abpfiff
TuS Erndtebrück – VfL Kamen 4:0
TuS Erndtebrück: Oliver Schnitzler, Tobias Filipzik, Kevin Krumm, Levin Leandro D'Aloia, Moritz Filipzik (79. Mirkan Kasikci), William Wolzenburg, Simon Mack, Tim Luca Zimpel (72. Ilja Dulenchuk), Ismail Alushi (61. Justin Huber), Elmin Heric (87. Till Walter), Clemens Tartan (69. Lars Schardt) - Trainer: Christian Hartmann - Trainer: Christian Behle
VfL Kamen: Cedric Conner Golbig, Charalampos Stefanidis, Efe Kamil Acar, Tolgahan Kaya, Valeriu Andrei Badulescu (72. Min-chan Kim), Arda Osman Ersan, Mohammed Nur Celik, Olcan Yimaz (68. Maurice Bank), Bryan Ojiako, Mirco Gohr, Mert-Ceykan Gedik - Trainer: Mehmet Kara
Schiedsrichter: Maximilian Koch (Burbach) - Zuschauer: 88
Tore: 1:0 Elmin Heric (45.+2), 2:0 Tobias Filipzik (50.), 3:0 Elmin Heric (72. Handelfmeter), 4:0 Mirkan Kasikci (90.+3)
Besondere Vorkommnisse: Elmin Heric (TuS Erndtebrück) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (27.).

Gestern, 15:00 Uhr
Türkspor Dortmund
Türkspor DortmundTürkspor Dortmund
SV Vestia Disteln
SV Vestia DistelnSV Vestia Disteln
3
4
Abpfiff
Türkspor Dortmund – SV Vestia Disteln 3:4
Türkspor Dortmund: Tolunay Isik, Melih-Akay Celik (46. Anthony Imadeyunuagbon Erhahon), Denys Masalskyi, Mahrab Khan, Halil Can Dogan, Cihat Coskun, Rahim Kocakus, Maxim Limanski, Ousmane Cisse, Phil Rosenkranz (74. Karim Belhilali), Hayrullah Alici (82. Karoj Salem Sindi) - Trainer: Marcel Radke
SV Vestia Disteln: Lukas Krekeler, Kevin Gola, Max Michalak, Aaron Kloth, Jan Tewes, Gnoko Elisee Emmanuel Zeze, Sven Hahnenkamp, Justin Gruber, Alexander Zuk, Esat Tuncay (74. Dennis Ben Kurtoglu), Ahmed El Hessi (84. Paul Heilken) - Trainer: Thomas Gerner
Schiedsrichter: Simon Real - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Justin Gruber (10.), 0:2 Ahmed El Hessi (45.+2), 1:2 Justin Gruber (52. Eigentor), 1:3 Ahmed El Hessi (62.), 2:3 Mahrab Khan (68.), 3:3 Halil Can Dogan (73. Foulelfmeter), 3:4 Justin Gruber (90.+4)
Gelb-Rot: Denys Masalskyi (87./Türkspor Dortmund/)

Gestern, 15:00 Uhr
SpVg Hagen 11
SpVg Hagen 11SpVg Hagen 11
FC Roj
FC RojFC Roj
1
2
SpVg Hagen 11 – FC Roj 1:2
SpVg Hagen 11: Joshua Sartorius, Cagatay Demirtas (83. Simon Warkotsch), Joelle Cavit Tomczak (72. Halil Tok), Luca David Feist (77. Josh Tshakus-Angana Tshimanga), Tim Bodenröder, Mert Muzak, Daris Smajic (63. Lion Mucolli), Maximilian Morawietz, Thomas Wilhelm (83. Alejandro Conte), Niklas Eckstädt, Ramin Roodbareki Shabani - Trainer: Christoph Pajdzik
FC Roj: Kerim Senderovic, Baris Ahmet Durmus Afsar, Salih Arabaci, Jeffrey Malcherek, Jonathan Schäfer, Soufiane Laaouisset, Saad Chikh Mousa (79. Abdellah Mohammed), Chidiebere Collins Agita, Sipan Uzun (73. Amir Ibrahim Zergoun), Serhat Uzun (84. Hakan Cevirme), Anatolji Petejchuk (46. Maciej Adrian Bokemueller) (88. Firat Cinar) - Trainer: Sebastian Tyrała
Schiedsrichter: Pascal Emrich - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Serhat Uzun (3.), 1:1 Mert Muzak (49. Foulelfmeter), 1:2 Maciej Adrian Bokemueller (58.)
Bes. Vorkommnis: Tomczak (Hagen 11) schießt Foulelfmeter an den Pfosten (10.)

Gestern, 15:30 Uhr
SSV Buer 07/28
SSV Buer 07/28SSV Buer
FC Iserlohn
FC IserlohnFC Iserlohn
1
3
Abpfiff
SSV Buer 07/28 – FC Iserlohn 1:3
SSV Buer 07/28: Matthias Kuscha, Alper Özgen, Toygar Mutluer, Kerem Sengün, Zinedin Omeirat (64. Bekem Saglam), Kjetil Thorin Heinsen, Marius Heck (86. Alp Yildiz), Akin Ciger (46. Florian Weber), Bilal Akhal (80. Mustafa Gürpinar), Timur Karagülmez, Adrian Juko (46. Ali Seklawi) - Spielertrainer: Timur Karagülmez
FC Iserlohn: Torben Simon, Julian Hunecke (64. Samuel-Alain Abane), Jonas Hollmann, Jeremy Aboagye (67. Eldin Ljesnjanin), Yllnor Tahiri, Maurice Castel Branco, Pablo Perez Carriazo (36. Christo Galagoussis), Leonit Tahiri (77. Tomislav Ivancic), Onur Tekin, Jonas Hellfeier, Volkan Okumak (88. Valere Benoit Hiobi) - Trainer: Simon Naujoks
Schiedsrichter: Nadine Westerhoff (Bochum) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Jonas Hellfeier (9.), 0:2 Leonit Tahiri (15.), 0:3 Pablo Perez Carriazo (17.), 1:3 Bekem Saglam (85.)

Gestern, 15:30 Uhr
Wacker Obercastrop
Wacker ObercastropWacker Obercastrop
Concordia Wiemelhausen
Concordia WiemelhausenConcordia Wiemelhausen
4
0
Abpfiff
Wacker Obercastrop – Concordia Wiemelhausen 4:0
Wacker Obercastrop: Jaimy Niclas Wientzek, Lukas Steinrötter, Stefan Siepmann, Efecan Akin, Kevin Meckel, Luca Erdelkamp, Salih Olgunsoy (77. Serhat Can), Uriel Kyrill von Kralik, Elvis Shala (87. Aggelos Nikolaos Meselidis), Jeremi Hagenau (87. Furkan Yilmaz), Jayden Peters (69. Danny Miguel Putzig) - Trainer: Antonios Kotziampassis
Concordia Wiemelhausen: Thorben Schmidt, Christopher Schmidt, Burak Yerli, Ben Brekau, Armel-Aurel Nkam, Jan Luca Kirchner, Dennis Gumpert, Collin Weihmann, Ibrahim Lahchaychi, Moritz Brötz (54. Marc Andre Gotzeina), Deniz Duran (54. Caleb Godswill Danso) (82. Yannik Kellner) - Trainer: Marvin Rehder
Schiedsrichter: Justin Boom - Zuschauer: 138
Tore: 1:0 Elvis Shala (24.), 2:0 Elvis Shala (60.), 3:0 Elvis Shala (79.), 4:0 Danny Miguel Putzig (90.+1)

Gestern, 15:30 Uhr
SG Finnentrop/Bamenohl
SG Finnentrop/BamenohlSG Finnentrop/Bamenohl
Holzwickeder SC
Holzwickeder SCHolzwickeder SC
4
4
Abpfiff
SG Finnentrop/Bamenohl – Holzwickeder SC 4:4
SG Finnentrop/Bamenohl: Fynn Schneider, Maximilian Humberg, Alban Peci, Moritz Kümhof, Nicolas Herrmann, Gordon Meyer, Marten Schelle (73. Din Adrovic), Lukas Herb, Lejf Kaden (90. Manuel Bart), Jannik Selter (61. Luca Uwe Herrmann), Tristan Kyrill Studzian - Trainer: Jonas Ermes
Holzwickeder SC: Felix Hacker, Nils Kleine (81. Finlay Sube), Christian Bernhard (90. Felix Niklas Höttemann), Danylo Kovalenko (56. Denis Czarnecki), Efe Bozaci (70. Tom Wonneberger), Luis Weiß (70. Maurice Majewski), Nazarii Kovalenko, Lokman Erdogan, Marek Kulczycki, Mohammed El Gourari, Maurice Modrzik - Trainer: Kurtulus Öztürk
Schiedsrichter: Denis Magne - Zuschauer: 210
Tore: 1:0 Lejf Kaden (16.), 2:0 Maximilian Humberg (18.), 2:1 Luis Weiß (23.), 2:2 Lokman Erdogan (31.), 3:2 Lukas Herb (35. Foulelfmeter), 3:3 Maurice Modrzik (45.), 4:3 Gordon Meyer (78.), 4:4 Tom Wonneberger (90.+2)