Disteln mit Last-Minute-Sieg bei Türkspor - Bamenohl wieder torreich

Das vermeintliche Top-Spiel des 2. Spieltags zwischen Bamenohl und Holzwickede endete 4:4. – Foto: SG Finnentrop/Bamenohl

Nach 40 Toren zum Auftakt fielen auch am 2. Spieltag satte 36 Tore. Dramatik pur gab es zwischen der SG Finnentrop/Bamenohl und dem Holzwickeder SC. Die Sauerländer hatten am 1. Spieltag mit 7:5 in Wiemelhausen gewonnen. Auch dieses Mal lagen sie 2:0, 3:2 und 4:3 in Front. Doch der HSC schlug immer wieder zurück, zuletzt in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 4:4-Remis. „Ein Gefühlsbad zwischen brutal genervt und einfach enttäuscht. Holzwickede schießt viermal aufs Tor, macht vier Tore, nach vier individuellen Fehlern von uns“, ärgerte sich SG-Trainer Jonas Ermes.

Nicht weniger spannend war es in Dortmund. Die neuformierte Türkspor-Mannschaft von Marcel Radke bewies nach dem Auftaktsieg in Kamen auch gegen den SV Vestia Disteln, dass man konkurrenzfähig ist. Mitte der zweiten 45 Minuten holten die Gastgeber einen 1:3-Rückstand auf und waren dem Punktgewinn nahe. Justin Gruber schlug jedoch in der Nachspielzeit nochmal zu und bescherte mit seinem vierten Saisontor doch noch den 4:3-Auswärtssieg, nachdem Türkspor kurz zuvor in Unterzahl geraten war. Türkspor-Trainer Radke sagte gegenüber der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten": „Den Jungs kann ich keinen Vorwurf machen. Offensiv haben wir Qualität, aber hinten fehlt es. Da brauchen wir Verstärkungen, da brauchen wir nicht drumherum zu reden. Die Moral war toll, aber die Gelb-Rote Karte war natürlich suboptimal."

Neben Disteln sind der FC Iserlohn (3:1 bei der SSV Buer), der SV Germania Salchendorf (3:2 beim BSV Schüren) und der FC Roj (2:1 bei der SpVg Hagen 11) mit sechs Punkten gestartet. Der FCI grüßt aufgrund des besten Torverhältnisses von der Tabellenspitze. Coach Simon Naujoks war hochzufrieden und hob explizit hervor, dass alle drei Tore nicht durch Zufall fielen, sondern „herrlich herausgespielt“ wurden. Nachdem Iserlohn in der vergangenen Saison die wenigsten Tore der Liga erzielt hatte, sind es nun bereits sieben an der Zahl.

Klare Heimsiege feierte der TuS Erndtebrück (4:0 gegen den VfL Kamen) und der SV Wacker Obercastrop (4:0 gegen Concordia Wiemelhausen). Etwas überraschend ging der DSC Wanne-Eickel beim SC Obersprockhövel leer aus (0:1). Die zu den Favoriten gehörende Mannschaft kann bislang lediglich auf einen Treffer von Torjäger Xhino Kadiu zurückblicken.