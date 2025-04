Distanz nach unten vergrößern – SVEB zu Gast in Polling

Weil es kurz vor der Winterpause witterungsbedingt nicht ausgetragen werden konnte, muss der SV Eurasburg am Mittwoch zum Nachholspiel beim SV Polling ran (18.30 Uhr).

Ob der neue Termin dem SVEB nun in die Karten spielt, lässt sich nicht eindeutig beurteilen. Einerseits war die Mannschaft von Trainer Felix Jung zum ursprüngliche Termin schlecht in Form: „Vermutlich hat es uns gutgetan, dass die Winterpause schon ein Spiel früher kam“, meint der Übungsleiter. Andererseits gab es in personeller Hinsicht schon bessere Zeitpunkte als jetzt, da Valentin Seelbach (verletzt), Florian Hartmann (krank) und Lukas Bergmoser (Urlaub) ausfallen.