Disneyland und Delfine: Stolze Summe macht zwei Familien glücklich

Uhl füllt diese Rolle mit vollem Einsatz aus, was man an seiner Rührung erkennen konnte. Gemeinsam mit Dagmar und Norbert Ilg vom Verein Delfin Nogli habe man die beiden Empfänger in diesem Jahr ausgewählt – und die Wahl fiel, wie schon im vergangenen Jahr, auf Matteo und Anna. Uhl selbst kennt Matteo seit Jahren und freut sich darüber, wie es Jahr für Jahr gesundheitlich bergauf geht. „Nach wie vor benötigt er jedoch Unterstützung, bei jedem Treffen aber sehe ich, dass er Fortschritte gemacht hat“, sagte Uhl. Viel setze man daran, dass er im kommenden Jahr eine Delfintherapie machen kann, „um den letzten Schub“ zu erlangen, so Uhl weiter.

Das Geld landet in diesem Jahr in gleichen Teilen bei zwei Waldstetter Familien, der von Matteo und von der kleinen Anna. Das Projekt „Kinder fördern, Kindern helfen“ ist parallel zum zusätzlichen Fußballtraining aufgebaut worden. Max Dangelmaier, Teilnehmer des Fördertrainings, war es vorbehalten, das Projekt noch einmal vorzustellen. „Bei diesem Fördertraining möchten wir an diejenigen denken, denen es nicht so gut geht. Deswegen spenden wir bei jeder Trainingseinheit einen kleinen finanziellen Beitrag, und am Jahresende wird dieser von uns gesammelte Betrag gespendet“, beschrieb Dangelmaier den Prozess. Die Spendensumme ist explizit für Kinder vorgesehen, unterstrich Dangelmaier noch einmal. Einen speziellen Dank richteten die Nachwuchsfußballer an Rainer Uhl, der sie seit Jahren fußballerisch fördere – und dazu für diese Aktion begeistert habe sowie Max Stütz, der Uhl tatkräftig unterstütze.

Die 4500 Euro setzen sich jedoch nicht allein durch die Einnahmen der Kids zusammen. Diese steuerten aber den stolzen Betrag von 482,67 Euro bei, was bereits einen Extraapplaus erntete. „Solch einen Betrag haben wir schon lange nicht mehr erreicht, das ist der zweithöchste Betrag, den wir jemals geschafft haben“, war Uhl stolz auf seine Nachwuchskicker und deren Eltern. „Dieser Betrag der Kinder ist der Samen und ich habe es das ganze Jahr gegossen, sodass noch eine Menge dazugekommen ist“, beschrieb es Uhl. Dadurch, dass die Kicker sich so aktiv gezeigt haben, sind immer mehr Spender mit dazu gekommen. Uhl selbst hat immer den gleichen Betrag, den die Kinder in das Spendenkässle geworfen haben, selbst dazugepackt, den Betrag somit verdoppelt. Einige Sponsoren, die man über die Jahre dazugewinnen konnte, lassen die Summe rund werden (Sven Titze von der DVAG, Herr Rombacher aus Bettringen, Physiopraxis Christian Hollas, SB-Transporte Brahimi), das finanzielle i-Tüpfelchen setzt schließlich die Gemeinde Waldstetten selbst, sodass man insgesamt auf die 4500 Euro gekommen ist – letzter Betrag persönlich übergeben von Bürgermeister Michael Rembold. „Das ist doch schon Weihnachten, oder nicht?“, fragte der Rathauschef rhetorisch und lächelnd in die Runde. „Hier in Waldstetten möchten wir eine sorgende Gemeinschaft werden – und genau das ist eine sorgende Gemeinschaft“, freute sich auch der Schultes. Die Barmer ist seit Jahren als Trikotsponsor mit von der Partie, so war auch Dietmar Weiß, Regionalgeschäftsführer bei der Barmer, selbst vor Ort.

Zu Tränen gerührt hatte Uhl dann die Geschichte eines Spenders, der seinen Geburtstag gefeiert hat und als Geschenke lediglich Einzahlungen auf das Konto von „Kinder fördern, Kindern helfen“ akzeptiert hat. Dieser großzügige Spender wollte nicht namentlich genannt werden. Fast schon weihnachtlich mutete es an, als Dagmar Ilg davon sprach, dass sich das Geld stets vermehre, weil die Kinder etwas von sich geben, diesen ersten Schritt machten. „Euer Geld vermehrt sich, weil ihr anderen Kindern helfen möchtet“, so Ilg. Mit ihrem Verein Delfin Nogli übernimmt sie sozusagen die Trägerschaft für diese Aktion. Matteo werde, wenn alles so klappt, wie man es geplant hat, noch einmal nach Curacao reisen. Hinderlich sei hier noch, dass zwei Delfine gestorben und einer von einem Scheich in Dubai gekauft worden sei, erklärte Ilg, dass man noch einige Hürden zu überspringen habe. Sollte es mit der Delfintherapie nichts werden, dann würde die Spendensumme in ein behindertengerechtes Bad investiert, so Ilg weiter. Anna Friesen war selbst vor Ort, die schließlich ihren Wunsch persönlich vortrug: „Disneyland“, da wolle sie mal hin. Gemeinsam mit ihren Eltern und Geschwistern, für die es nicht immer leicht sei. „Es ist schwierig, sich selbst mal eine Auszeit zu nehmen, wenn man ein behindertes Kind hat. Vor allem die Geschwister haben es nicht immer leicht und aus meiner Sicht haben sie solch eine Auszeit einfach verdient“, sagte Dagmar Ilg.

Einen kleinen Wermutstropfen gab es schließlich doch noch, denn Rainer Uhl gab bekannt, dass er diese Aktion sowie das Fördertraining nach 15 erfolgreichen Jahren nicht fortführen werde. Zuvor hatte Uhl schon bekanntgegeben, dass er die Organisation des Stuifen Cups nicht mehr übernehmen würde. „Es ist an der Zeit, dass Jüngere diese Aufgaben und Verantwortung übernehmen“, sagte Uhl, der den TSGV Waldstetten über seinen Entschluss rechtzeitig informiert habe. Er selbst sei gespannt, wie es künftig weitergehe, doch hoffe er, dass es weitergehe. Und die Kinder dürften es ebenfalls hoffen.