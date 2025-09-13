»Diskussionswürdiger Elfer« lässt Kickers hadern - Eichstätt fulminant

Im Franken-Derby zwischen den Würzburger Kickers und der U23 des 1. FC Nürnberg - gleichzeitig die Begegnung mit den in der Tabelle höchstplatzierten Mannschaften - gab es nach 90 Minuten keinen Sieger zu bejubeln. 1:1 trennten sich die beiden Teams, die mit Bonga bzw. Stepanov (Elfmeter) in der AKON-Arena für die Tore sorgten. Mit dem Elfer-Pfiff und dem sich daraus ergebenen Ausgleich konnte Kickers-Coach Reitmaier so gar nicht konform gehen (siehe O-Ton weiter unten)...

Eichstätt ließ sich auch von Bayreuth nicht aufhalten: Die Oldschdod-Kicker kassierten im heimischen Hans-Walter-Wild-Stadion eine 0:2-Niederlage gegen den VfB. Vor 1282 Zuschauern brachte Pascal Schittler die Gäste nach dem Seitenwechsel in der 53. Minute mit 1:0 in Führung. Die Bayreuther bemühten sich um den Ausgleich, doch alle Anstrengungen blieben erfolglos. In der Nachspielzeit sorgte Ferat Nitaj mit seinem Treffer in der 93. Minute für die Entscheidung und den 2:0-Endstand. Die Elf von Trainer Dominik Betz bleibt somit auch im vierten Spiel in Folge ohne Niederlage und klettert von Rang neun auf drei vor. Bayreuth verharrt in der Tabelle auf Platz zehn.

Im Keller-Duell der Regionalliga Bayern zwischen Greuther Fürth II und Schwaben Augsburg gab es ebenfalls keinen Sieger. Auch hier der Endstand nach 90 Minuten: 1:1. Für die Tore sorgten Fürths Adlung und Augsburgs Radoki. Pikant: Klebblatt-Mittelfeldmann Imeri hätte per Foulelfmeter noch den Dreier für sein Team sichern können, scheiterte vom Punkt weg jedoch an Schlussmann Maxi Reil. Die Hilbert-Truppe bleibt dadurch auch im sechsten Ligaspiel in Folge ohne Sieg. Für die Schwabenritter, die weiterhin als Tabellenschlusslicht fungieren, ist's das dritte Remis in Serie.

Die DJK Vilzing hatte im Heimspiel gegen Illertissen das Glück heute nicht auf seiner Seite - im Gegensatz zu den Gästen, die mit einem Treffer drei Punkte aus der Oberpfalz mit nach Hause nehmen dürfen.