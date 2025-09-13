»Diskussionswürdiger Elfer« lässt Kickers hadern - Eichstätt fulminant

Im Franken-Derby zwischen den Würzburger Kickers und der U23 des 1. FC Nürnberg - gleichzeitig die Begegnung mit den in der Tabelle höchstplatzierten Mannschaften - gab es nach 90 Minuten keinen Sieger zu bejubeln. 1:1 trennten sich die beiden Teams, die mit Bonga bzw. Stepanov (Elfmeter) in der AKON-Arena für die Tore sorgten. Mit dem Elfer-Pfiff und dem sich daraus ergebenen Ausgleich konnte Kickers-Coach Reitmaier so gar nicht konform gehen (siehe O-Ton weiter unten)...
Eichstätt ließ sich auch von Bayreuth nicht aufhalten: Die Oldschdod-Kicker kassierten im heimischen Hans-Walter-Wild-Stadion eine 0:2-Niederlage gegen den VfB. Vor 1282 Zuschauern brachte Pascal Schittler die Gäste nach dem Seitenwechsel in der 53. Minute mit 1:0 in Führung. Die Bayreuther bemühten sich um den Ausgleich, doch alle Anstrengungen blieben erfolglos. In der Nachspielzeit sorgte Ferat Nitaj mit seinem Treffer in der 93. Minute für die Entscheidung und den 2:0-Endstand. Die Elf von Trainer Dominik Betz bleibt somit auch im vierten Spiel in Folge ohne Niederlage und klettert von Rang neun auf drei vor. Bayreuth verharrt in der Tabelle auf Platz zehn.
Im Keller-Duell der Regionalliga Bayern zwischen Greuther Fürth II und Schwaben Augsburg gab es ebenfalls keinen Sieger. Auch hier der Endstand nach 90 Minuten: 1:1. Für die Tore sorgten Fürths Adlung und Augsburgs Radoki. Pikant: Klebblatt-Mittelfeldmann Imeri hätte per Foulelfmeter noch den Dreier für sein Team sichern können, scheiterte vom Punkt weg jedoch an Schlussmann Maxi Reil. Die Hilbert-Truppe bleibt dadurch auch im sechsten Ligaspiel in Folge ohne Sieg. Für die Schwabenritter, die weiterhin als Tabellenschlusslicht fungieren, ist's das dritte Remis in Serie.
Die DJK Vilzing hatte im Heimspiel gegen Illertissen das Glück heute nicht auf seiner Seite - im Gegensatz zu den Gästen, die mit einem Treffer drei Punkte aus der Oberpfalz mit nach Hause nehmen dürfen.
Das Spiel aus Sicht von Tobias Grimm (Sportlicher Leiter VfB Eichstätt): "Die erste Hälfte verlief sehr fahrig, auf jeden Fall aber auf Augenhöhe. Wir konnte viele gute Momente kreieren, jedoch ohne zwingend zu sein. Bayreuth hatte zwei, drei gute Chancen, die sie ebenfalls nicht nutzen konnten.
In der zweiten Hälfte dann ein klareres Spiel von unserer Mannschaft. Nach unserem 1:0 musste Bayreuth entsprechend dagegenhalten, konnte sich aber keine Großchancen erspielen. Ansonsten hatten wir weiterhin zwei, drei guten Umschaltsituationen und folgerichtig in der Nachspielzeit das 2:0 erzielt - und den Deckel auf den 2:0-Auswärtssieg draufgemacht. Wir freuen uns sehr über unsere gute Form und unsere Kompaktheit"
Das Spiel aus Sicht von Bayreuths Trainer Lukas Kling: "Ein in Summe verdienter Sieg für Eichstätt, weil sie 1:0 in Führung gehen und in der Folge alles mit sehr viel Leidenschaft wegverteidigen. Wir hingegen agierten mit dem Ball zu überstürzt, anstatt sauber zu spielen. Auch bei unseren Abschlüssen waren wir viel zu hektisch."
Das Spiel aus Sicht von Marc Reitmaier (Trainer Würzburger Kickers): "Wir haben ein über 90 Minuten sehr intensives Spiel gesehen. Die ersten halbe Stunden haben wir dominiert, haben den Gegner noch angepresst, hatten gute Ballbesitzphasen. Jedoch konnten wir kein Tor erzielen. Der Gegner kam dann mehr ins Spiel ab der 30. Minute, wir waren nicht mehr so griffig auf die zweiten Bälle und in den Zweikämpfen.
Nach dem Seitenwechsel erzielen wir ein tolles Tor, super herausgespielt. Eine Viertelstunde vor Schluss bekommt Nürnberg einen sehr diskussionswürdigen Strafstoß gepfiffen - und wir bekommen dadurch den Ausgleich. Der Club ist heute mit viel Verstärkung aus dem Profilager angereist und hatte eine klasse Mannschaft auf dem Platz. Wir haben ein gutes Spiel gemacht und waren insgesamt das etwas bessere Team - wohlwissend, dass es unterm Strich ein gerechtes 1:1 ist."
Das Spiel aus Sicht von Thomas Hüttner (Teammanager Nürnberg II): "Ein sehr ausgeglichenes Spiel, in dem Würzburg anfangs mehr Ballbesitz hatte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff ließ unsere Elf mit zwei bis drei Chancen aufhorchen, konnten das Momentum jedoch nicht nutzen. Nach dem Seitenwechsel geraten wir in Rückstand, weil wir schlichtweg in der Abwehr geschlafen haben. Danach hatten wir das Spiel besser im Griff und konnten den am Ende verdienten Ausgleich erzielen."
Das Spiel aus Sicht von Tom Paschek (Sportlicher Leiter Schwaben Augsburg): "Das 1:1-Unentschieden geht am Ende aus unserer Sicht in Ordnung. Durch den gehaltenen Elfmeter unseres Torwarts Maxi Reil können wir den ersten Auswärtspunkt sichern. Es geht aufwärts, ich bin zuversichtlich!"