Diskussionsloser Auswärtssieg in Stäfa

Mit dem 3:1-Sieg gegen Stäfa 2 gelang Volketswil der so notwendige Befreiungsschlag nach 2 sieglosen Spielen, um nicht bereits nach 6 MS-Runden den Anschluss an die Tabellenspitze verloren zu haben.

Im Gegensatz zu den beiden letzten Spielen zeigte sich Volketswil, so wie man es sich erwarten darf, als eine homogene Einheit, die während des gesamten Spieles von Einsatz-und Siegeswillen geprägt war.