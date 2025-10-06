Diskussionsloser Auswärtssieg in Stäfa

Mit dem 3:1-Sieg gegen Stäfa 2 gelang Volketswil der so notwendige Befreiungsschlag nach 2 sieglosen Spielen, um nicht bereits nach 6 MS-Runden den Anschluss an die Tabellenspitze verloren zu haben.
Im Gegensatz zu den beiden letzten Spielen zeigte sich Volketswil, so wie man es sich erwarten darf, als eine homogene Einheit, die während des gesamten Spieles von Einsatz-und Siegeswillen geprägt war.
Auch wenn in der 1.Hälfte noch nicht alles nach Plan und Wunsch ablief, konnte man da bereits Verbesserungen feststellen, die 2.Hälfte bot zumindest annähernd ein Volketswil, welches Ball und Gegner beherrschte, zahlreiche Topchancen herausspielen konnte, einzig die Treffsicherheit noch zu wünschen übrig blieb.
Dennoch ein mehr als verdienter Sieg, Stäfa war der bekannt ungemütliche Gegner im heimischen Umfeld, lauf und zweikampfstark, bezeichnend für Volketswils Auftritt war eine einzige Topchance von Stäfa während des gesamten Spieles.
Spielverlauf
Die ersten Spielminuten war ein Abtasten beider Teams, mit dem ersten gelungenen Angriff der Volketswiler erzielte ein lauf-und spielfreudiger
Linares souverän die 1:0-Führung nach 14 Spielminuten. Der glückliche Ausgleichstreffer Stäfas nach einem Eckball in der 28. Minute zum 1:1 war mehr der Kategorie Zufallstreffer einzuordnen.
Nach der Pause bestimmte ausnahmslos Volketswil das Spielgeschehen, nach einem klaren Foul im Strafraum Stäfas an Linares in der 55.Minute verwandelte Perez abgeklärt wie in alten Zeiten den verhängten Strafstoss zur 2:1 Führung, danach war der Bann gebrochen und Volketswil erspielte sich zahlreiche Topchancen, ehe Nef mit dem 3:1 in der 85.Minute alles klar machte.
