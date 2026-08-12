Diskussionen um Verbandspokal-Töpfe

Der SV Gonsenheim mit Maurice Neukirch (Zweiter von links) träumt vom Verbandspokal-Sieg und der Qualifikation für den DFB-Pokal. Doch schon in der dritten Runde wartet mit Alemannia Waldalgesheim ein Top-Gegner. Foto: Kristina Schäfer

Mainz. Aus 16 mach acht. In der dritten Runde des Verbandspokals Südwest gibt es acht direkte Duelle aus dem Lostopf Rheinhessen. Auch in Runde vier, mit vergrößertem Radius, wird noch nach regionalen Kriterien gesetzt. Und nur danach, sodass schon zu ihrem Einstieg in den Wettbewerb Kracher-Duelle wie TSV Schott Mainz gegen Wormatia Worms (nächsten Dienstag, um 19.30 Uhr im VRM-Livestream) passieren können.

Oder auch Alemannia Waldalgesheim gegen SV Gonsenheim (Mittwoch, 19.30 Uhr). „Dieses Jahr ist die Auslosung knackig“, sagt SVG-Trainer Luca Vanni. Mit dem Duell SC Idar-Oberstein gegen Eintracht Bad Kreuznach nebenan an der Nahe sind schon mal drei Teams, die sich deutlich länger im Wettbewerb sehen würden, in Runde vier nicht mehr dabei. „Waldalgesheim ist tough, gefühlt ist das ein Oberligist“, blickt Vanni voller Respekt auf die Alemannia, die seit 2018/19 immer mindestens Verbandsliga-Vierter wurde, mit vier Jahren Oberliga dazwischen.

DFB-Pokal ist lang gehegter Traum des SV Gonsenheim

„Sie sind sehr eingespielt und gefestigt. Eine defensiv sehr stabile Mannschaft“, sagt Vanni. Da sei der 1:0-Sieg beim TSV Gau-Odernheim eine gute Vorbereitung gewesen. In Gonsenheim träumt man seit langem davon, einmal in den DFB-Pokal einzuziehen. Dann wäre, etwas Losglück vorausgesetzt, wirtschaftlich so viel mehr möglich als bislang. Da bleibt Vanni fast nichts anderes übrig, als Liga und Pokal für gleich wichtig zu erklären. Was nicht heißt, dass es vor dem Spiel gegen TuS Koblenz am Samstag (14 Uhr, BSA Mombach) keine Veränderungen geben wird.

Ob man sich über solch besondere Spiele so früh im Wettbewerb freuen soll oder nicht, wird im regionalen Fußball kontrovers diskutiert. Die Größeren würden natürlich gern mit weniger Widerständen weit kommen. Und in tieferen Klassen angesiedelte Teams freuen sich über das große Los, das Zuschauer bringt.

Marienborns Belz: „Im Pokal ist alles möglich“

„Wir wollen auch deswegen weit kommen, um selbst einmal als der unterklassige Verein zu Hause zu spielen“, sagt Timm Belz, Trainer des Verbandsligisten TuS Marienborn, der an diesem Mittwoch (20 Uhr) beim FSV Saulheim antritt. Das lohnt sich, auch wenn die Eintrittseinnahmen stets geteilt werden, denn der Gastgeber verdient an der Verköstigung der Zuschauer. „Und ich hätte ultra Bock, gegen Schott oder Wormatia zu spielen“, sagt Belz, „leider geht ja nur einer von beiden.“

Heute, 19:30 Uhr FSV Saulheim Saulheim TuS Marienborn Marienborn 19:30 PUSH

Keinesfalls werde der FSV unterschätzt. „Im Pokal ist alles möglich“, dieses geflügelte Wort nutzt auch Belz. Die Marienborner sind seit dem 2:6-Pokal-Aus beim damaligen Landesligisten Grünstadt vor knapp einem Jahr gebrannte Kinder. Die Pfälzer schafften es bis ins Viertelfinale, Bezirksligist TSG Wolfstein-Roßbach bis ins Achtelfinale. Solche Erfolge werden wahrscheinlicher, wenn nicht nach Spielklassen gesetzt wird und etwas Losglück hinzu kommt.

TuS Mechtersheim hat es leichter als rheinhessische Oberligisten

Heute, 19:30 Uhr ASV Fußgönheim Fußgönheim TuS Mechtersheim Mechtersheim 19:30 PUSH

Wobei durch die inzwischen angewandte Methode eine regionale Unwucht besteht. Vier Oberligisten unter 16 Rheinhessen, keiner unter zwölf Teams im Topf Nahe sowie je einer unter insgesamt 36 Loskugeln in den Töpfen Vorder- und Westpfalz – auf dem Papier haben Mechtersheim und Pirmasens es leichter, durch die ersten Runden zu kommen, weil die gleichrangige Konkurrenz fehlt. Das ist der Preis der kurzen Wege, die ziemlich einhellig begrüßt werden.

Dass auch die Oberligisten schon in Runde drei mitmischen, statt wie früher teils in Runde fünf, erhöht die Chancen für kleinere Clubs auf Highlight-Heimspiele. Beim FV Budenheim hatten sie ein solches vor zwei Jahren gegen Wormatia Worms (1:8), mit über 400 Zuschauern. Nun geht es im Bezirksligisten-Duell gegen TuS Pfaffen-Schwabenheim (Mittwoch, 19.30 Uhr). Lieber auch nach Klassen setzen? „Wenn wir eine Runde weiterkommen, dann nicht, sonst ja“, grinst Trainer Daniel Kittl.

FV Budenheim begrüßt einen „Gegner auf Augenhöhe“

Um den 3:1-Coup gegen Landesligist Barbaros Mainz setzte es von Finn Boyens (Saison-Aus) und Mohamed Nassiri (Schien- und Wadenbeinbruch) Hiobsbotschaften. „Wir gehen etwas auf dem Zahnfleisch, daher ist ein Gegner auf Augenhöhe vielleicht ganz gut“, sagt Kittl, „wir haben immer ganz gute Zuschauerzahlen und freuen uns über ein Heimspiel. Aber klar, gegen Wormatia oder Schott wäre das noch einmal etwas anderes. Andererseits kann ein kleineres Team so etwas weiterkommen.“

Runde vier ist auf den 2. September angesetzt, Achtel- und Viertelfinale folgen am 30. September und 14. Oktober, die Halbfinals am 23. und 24. März sowie der „Finaltag der Amateure“ am 29. Mai. Bis dahin ist der Weg weit, wobei das erste, vorweggenommene Finale ja schon kommende Woche steigt.

>>> Zur 3. Runde des Verbandspokals Südwest