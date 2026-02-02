Diskussionen um ein Handspiel im Lokalduell

Erfahrene Fußballer wissen, was nach Chancenwucher in vielen Fällen passiert: TuSpo nutzte eine Gelegenheit zur erneuten Führung. Dabei dribbelte sich Chayeb über die linke Seite in den Strafraum, ließ dabei zwei, drei Berghausener stehen, legte auf Vincazovic quer – und der hatte keine Mühe (73.). Eben jener Vorbereiter stand kurz darauf negativ im Mittelpunkt, als der Schiedsrichter ein Handspiel des 22-Jährigen ahndete und ihn mit Doppel-Gelb vom Platz stellte (74.). Beruda konnte die Entscheidung nicht nachvollziehen, sei der Ball doch nach einem Pressschlag an die Hand gesprungen. Dietrich wiederum beschrieb, der Spieler habe das Runde absichtlich mit der Hand gespielt. „Was soll der Schiedsrichter da anderes machen?“, fragte er.

Dass es für eine Grätsche von hinten durch SSV-Mann Nick Michna gegen Vincazovic wenig später nicht ebenfalls zu Gelb-Rot kam, ordnete Dietrich gleichwohl als glücklich ein. „Meiner Meinung nach kann man da sogar Rot zeigen“, betonte Beruda. Dessen Team brachte den Sieg in Unterzahl über die Zeit. „Wir haben über 90 Minuten einen Kampf hingelegt“, sagte er. Dietrich fand, die Niederlage sei ärgerlich.

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: