Diskussionen um ein Handspiel im Lokalduell

Zum Auftakt in die Rückrunde gewinnen TuSpo Richrath und Trainer Lukas Beruda das Lokalduell gegen den abstiegsbedrohten SSV Berghausen und Coach Ralf Dietrich in einem mitunter hektischen Aufeinandertreffen mit 2:1 (1:0). Während die Heimelf die erste Halbzeit kontrollierte, sorgte ein Platzverweis gegen TuSpo-Akteur Achraf Chayeb Mitte des zweiten Spielabschnitts für eine lange Drangphase des Außenseiters. Einzig so recht nutzen konnte er sie nicht. Unter den beiden Übungsleitern herrschten gleichwohl unterschiedliche Meinungen zur Richtigkeit der Entscheidung des Unparteiischen.
Die Partie begann gleich mit einer Großchance und einem Schreckmoment aus Heimsicht. Nach einem unnötigen Fehler in der TuSpo-Abwehr gelangte SSV-Schienenspieler Musa Ceesay aus spitzem Winkel an den Ball, traf allerdings nur den Außenpfosten (2.). Im Nachgang gelang es den Hausherren jedoch, das Geschehen an sich zu reißen, und Berghausen konzentrierte sich derweil auf eine massive Defensive.
Die begann wenngleich allmählich zu bröckeln, und nach rund einer halben Stunde fand TuSpo erstmals eine der entstandenen Lücken: Nach einer Flanke scheiterte Alen Vincazovic noch an SSV-Keeper Daniel Nellen, der den Ball aber nur nach vorne und direkt auf den Kopf von Jonas Schäfer abwehren konnte (29.). „Wir verteidigen die Außenbahn nicht sauber und lassen den Stürmer in den Sechzehner eindringen“, bemängelte Dietrich. Der Treffer sei zu diesem Zeitpunkt verdient gewesen. Beruda wiederum kritisierte die Chancenverwertung seiner Mannschaft in der Phase: „Wir müssen teilweise noch zwingender werden.“
Nach dem Seitenwechsel wurde der SSV dann aktiver – und belohnte sich in Person von Raphael Schruff auch gleich. Der 24-Jährige lief TuSpo-Schlussmann Leon Täger entschlossen an, der den Ball zu lange hielt. Den folgenden Pressschlag holte sich der Torschütze und schob ein (51.). Laut Beruda wäre Berghausen zuvor wohl anders nicht zum Torerfolg gekommen. Dennoch leitete dieser ein spielerisches Übergewicht für die Gastmannschaft ein. Unter anderem wurde ein Versuch von Schruff auf der Linie geklärt. „Uns fehlt die Kaltschnäuzigkeit“, ordnete Dietrich ein.
Erfahrene Fußballer wissen, was nach Chancenwucher in vielen Fällen passiert: TuSpo nutzte eine Gelegenheit zur erneuten Führung. Dabei dribbelte sich Chayeb über die linke Seite in den Strafraum, ließ dabei zwei, drei Berghausener stehen, legte auf Vincazovic quer – und der hatte keine Mühe (73.). Eben jener Vorbereiter stand kurz darauf negativ im Mittelpunkt, als der Schiedsrichter ein Handspiel des 22-Jährigen ahndete und ihn mit Doppel-Gelb vom Platz stellte (74.). Beruda konnte die Entscheidung nicht nachvollziehen, sei der Ball doch nach einem Pressschlag an die Hand gesprungen. Dietrich wiederum beschrieb, der Spieler habe das Runde absichtlich mit der Hand gespielt. „Was soll der Schiedsrichter da anderes machen?“, fragte er.
Dass es für eine Grätsche von hinten durch SSV-Mann Nick Michna gegen Vincazovic wenig später nicht ebenfalls zu Gelb-Rot kam, ordnete Dietrich gleichwohl als glücklich ein. „Meiner Meinung nach kann man da sogar Rot zeigen“, betonte Beruda. Dessen Team brachte den Sieg in Unterzahl über die Zeit. „Wir haben über 90 Minuten einen Kampf hingelegt“, sagte er. Dietrich fand, die Niederlage sei ärgerlich.
