Diskussion um "Phantomtor": Freund jubelt spät, Pannesheide enttäuscht

In einem dramatischen Finish der Kreisliga A Aachen trennten sich der FC Germania Freund und die Grenzwacht Pannesheide mit 2:2 (0:0) – und das unter hoch emotionalen Umständen. Denn das Ausgleichstor in der sechsten Minute der Nachspielzeit sorgt noch immer für hitzige Diskussionen: War der Ball wirklich über der Linie oder nicht?

Rund 140 Zuschauer sahen eine turbulente Schlussphase. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Yacine Tayeb die Gäste in der 52. Minute in Führung. Freund kämpfte sich spät zurück: Nikola Culum traf in der 83. Minute zum 1:1, ehe Niklas Jacob (87.) Pannesheide wieder jubeln ließ. Doch die Partie war noch nicht vorbei – in der 96. Minute fiel das umstrittene 2:2 durch Mohamed Deabes.

Was genau in dieser Szene passierte, darüber gehen die Meinungen auseinander. Nach einem letzten Freistoß flog der Ball in den Strafraum, es folgte ein unübersichtliches Gestochere, der Ball wurde auf der Linie geklärt – oder doch dahinter? Der Schiedsrichter ließ zunächst weiterspielen, ehe er nach kurzer Rücksprache mit seinem Assistenten auf Tor entschied.

Pannesheide-Trainer Christian Mandelartz zeigte sich nach dem Spiel vor allem mit dem Ablauf unzufrieden: „Es waren gefühlt 20 Mann im Strafraum, alles sehr undurchsichtig. Freund schreit Tor, der Schiedsrichter deutet ‚Kein Tor‘ an. Ich konnte von meiner Position nicht erkennen, ob der Ball drin war. Die Spieler der von Freund diskutierten mit dem Schiedsrichter, die Gäste-Zuschauer mit dem Linienrichter – und plötzlich gibt der Schiedsrichter nach Rücksprache doch das Tor. Wenn der Ball drin war, ist alles gut – nur wie es abgelaufen ist, war sehr, sehr unglücklich.“

Freunds Trainer Mike Thelen sah das naturgemäß anders: „Das war ein ganz klares Ding, was hinter der Linie geklärt worden ist. Der Linienrichter hat es gesehen, der Schiedsrichter in dem Moment nicht, weil natürlich ein bisschen Tohuwabohu im Strafraum war. Der Ball war klar hinter der Linie.“

Der Trainer verteidigte den jungen Linienrichter, der im Zentrum der Diskussion stand: „Der Junge ist elf oder zwölf Jahre alt, das war natürlich keine einfache Situation. Da gehört es sich aber auch nicht, dass man ihn danach bedrängt. Wir regen uns aber schon länger darüber auf, dass der Verband so junge Burschen an die Linie stellt. Die kommen bei so einem Tempo gar nicht mit. Das ist nichts gegen die jungen Schiedsrichter, ich wäre für ein Mindestalter von 16 oder 17 Jahren.“

Schiedsrichter erklärt das Vorgehen

Schiedsrichter Dominik Juschka nahm nach dem Spiel Stellung zur umstrittenen Szene und erklärte die Entscheidungsfindung: „Ich konnte zunächst nicht eindeutig erkennen, ob der Ball vollständig hinter der Linie war, und habe in der sofort folgenden Spielunterbrechung meinen Assistenten befragt. Der teilte mir klar mit, dass der Ball vollständig hinter der Linie war. Dementsprechend wurde auf Tor entschieden.“

Dass die Fahne des Linienrichters zunächst unten blieb, begründete Juschka mit der fehlenden Funkverbindung: „Im besten Fall hätte die Fahne hochgehen sollen, allerdings wäre selbst dann nicht zweifelsfrei ersichtlich gewesen, was angezeigt wird. Wir arbeiten seit dieser Saison im Kreis Aachen mit sehr jungen Schiedsrichter-Assistenten – es ist eine neue Situation für uns alle.“

Heißer gekocht, als gegessen?

Nach kurzen Emotionen habe sich die Lage schnell beruhigt: „Es hat sich alles geklärt, wir haben nach dem Spiel sachlich darüber gesprochen“, so Juschka weiter, der sich eine neutralere Sichtweise in den Kommentaren der Liveticker wünscht.

Am Ende stand ein 2:2, das sportlich wie emotional nachwirkt. Für Germania Freund war es der fünfte Punkt der Saison – das Team bleibt dennoch Tabellenletzter. Pannesheide verpasste durch das späte Gegentor einen möglichen Sprung auf Rang vier, liegt nun mit 16 Punkten auf Platz sechs.