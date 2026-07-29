Diskriminierung kostet zehn Spiele Sperre – oder Punktabzug für das Team

Fairness wird belohnt: Einmal mehr zeigte sich Landrat Martin Bayerstorfer (3.v.l.) sehr spendabel und prämierte die fairsten Mannschaften der letzten Saison mit 150 €. Spielgruppenleiter Thomas Spahr (links) sowie die Vereinsjugendvertreter Max Lehmer (SpVgg Neuching), Nina Wöhrle (SpVgg Altenerding), Thomas Greckl (RW Klettham), Lucia Gruber (SV Eichenried), Max Nieder (BSG Taufkirchen), Michael Böck (SG Langenpreising), Rainer Englhart (SG SV Wörth/Hörlkofen), Lars Leier (FC Langengeisling), Markus Hacker (TSV Isen) und Stefan Eibl (FSV Steinkirchen) freuten sich über die Großzügigkeit des Landkreises – Foto: Andreas Heilmaier

Bei der Jugendleitertagung der Erdinger Fußballvereine wurden drastisch verschärfte Strafen angekündigt. Verstöße gegen die Menschenwürde können künftig sogar zum Punktabzug für die gesamte Mannschaft führen.

Die Jugendleitertagung der Erdinger Fußballvereine im Vereinsheim des SV Eintracht Berglern verlief trotz einiger Unstimmigkeiten vor Beginn der diesjährigen Frühjahrsrunde, die vor allem den Minifußball betrafen, ausgesprochen harmonisch. Im Mittelpunkt standen neben Ehrungen vor allem die Planungen für die neue Saison sowie mehrere wichtige Änderungen im Jugendspielbetrieb.

Ehrungen für fairste und beste Vereine

Zum Auftakt zeichnete Landrat Martin Bayerstorfer die fairsten Mannschaften der vergangenen Saison aus, und die Eichenrieder Jugendleiterin Lucia Gruber wurde gleich doppelt geehrt, denn sowohl die C- als auch D-Junioren des SVE sicherten sich die Fair-Play-Wertung in ihren Ligen. Neben Urkunden erhielten die Teams jeweils eine vom Landkreis gestiftete Prämie in Höhe von 150 Euro. Bayerstorfer dankte den zahlreichen Ehrenamtlichen für ihren Einsatz: „Ihr leistet einen großen Dienst für die Kinder und Jugendlichen. Gebt diesen Dank auch an Eure Trainer weiter.“ Anschließend wurden die Meistermannschaften geehrt. Besonders erfolgreich schnitten der FC Forstern mit zwei Meistertiteln bei den B- und D-Junioren sowie die SpVgg Altenerding mit den Erfolgen der B-Junioren in der Kreisklasse und der D-Junioren in der Kreisliga-Aufstiegsrunde ab.

Gruppenleiter Thomas Spahr informierte die Vereinsvertreter über die bereits eingeteilten Staffeln und kündigte an, die Spielpläne bis Ende Juli fertigzustellen und Anfang August zu veröffentlichen. Zudem stellte er die Termine des Lipp-Cups vor, der Ende September für die B-Junioren sowie Anfang Oktober für die D-Junioren startet. Mit 13 bzw. 21 gemeldeten Mannschaften erfreut sich der Wettbewerb erneut großer Beliebtheit. Erstmals wird der Sparkassen-Hallencup wieder um ein Pilotturnier für die F-Junioren erweitert.

Dominik Dersein von der Schiedsrichtergruppe Erding appellierte an die Vereine, ihre Schiedsrichter stärker zu unterstützen und auf die Teilnahme an den Pflichtversammlungen zu achten. Gleichzeitig warb er für den Neulingskurs vom 6. bis 9. August in Berglern. Sportrichter Thomas Lindner wies auf die deutlich verschärften Strafen bei diskriminierendem Verhalten hin. Künftig drohen bei Verstößen gegen die Menschenwürde Sperren von mindestens zehn Spielen oder Wochen sowie in bestimmten Fällen, in denen sich mehrere Personen gleichzeitig Verfehlungen erlauben, sogar Punktabzüge für die betroffenen Mannschaften.

Großen Raum nahm die Suche nach einem neuen Verantwortlichen für den Minifußball ein. Michaela Lettenbauer, die diese Aufgabe nach dem Rücktritt von Muharrem Yildiz nahezu allein übernommen hatte, kündigte an, die Organisation letztmals für alle vier Spielgruppen zu übernehmen. Kreis-Jugendleiter Stefan Erl appellierte deshalb eindringlich an die Vereine, sich an der Suche nach einem Nachfolger zu beteiligen. „Wir haben schon einige Interessenten gehabt, aber sie wollten ihre Tätigkeit von Änderungen der Spielform bzw. der Regeln abhängig machen, und diese Forderungen konnten wir natürlich nicht umsetzen“, gibt Erl einen Einblick über eine gewünschte Nachbesetzung der vakanten Position.

Immer weniger A-Junioren

Mit Sorge blickte Erl zudem auf die Entwicklung bei den A-Junioren. Nur noch rund ein Drittel der Vereine könne eine eigenständige Mannschaft stellen. Um den Spielbetrieb zu sichern, werden Spielverlegungen in den November künftig nicht mehr genehmigt. Zudem dürfen neue Termine nicht mit Verweis auf parallel stattfindende Herrentrainings abgelehnt werden. „Der Spielbetrieb darf nicht unter einem Trainingsbetrieb leiden“, betonte Erl. Zudem kündigte der Verbandsjugendausschuss verstärkte Kontrollen an. Werden A-Juniorenspiele abgesagt oder Mannschaften zurückgezogen, während dieselben Spieler bei den Herren eingesetzt werden, droht künftig der Entzug der Herren-Spielberechtigung.