Disibodenberg strandet in Schmittweiler, Lucky Punch auf roter Erde

Bad Kreuznach. Bereits am Freitagabend legte der FC Bad Sobernheim II einen Blitzstart ins Wochenende hin und feierte beim 5:1-Erfolg gegen die SG Rheinhessen einen deutlichen Auswärtssieg. Am Sonntag ließ der FC Schmittweiler/Callbach II nichts anbrennen und gewann klar mit 4:0 gegen die favorisierte SG Disibodenberg. Ein wahres Schützenfest erlebte die TSV-Reserve aus Hargesheim, die beim 8:0-Auswärtssieg gegen die dritte Mannschaft der SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach/Lauschied überaus torhungrig auftrat. Knapp ging es dagegen in Langenlonsheim zu, wo sich der TSV mit 1:0 gegen die SG Waldlaubersheim/Gutenberg durchsetzte.
Spannung pur war geboten zwischen dem TuS Gangloff und dem FSV Bretzenheim - die Kontrahenten trennten sich nach intensiven 90 Minuten und spätem Lucky Punch der Hausherren 2:2-Unentschieden. Drei Punkte sammelte der FSV Rehborn, der mit 3:1 die Oberhand gegen den FV Kreuznacher Kickers behielt. Für den höchsten Sieg des Spieltags sorgte der VfL Sponheim, der gegen die SG Nordpfalz II mit 13:2 gewann und seine Offensivkraft abermals eindrucksvoll unter Beweis stellte (39 Tore nach vier Spielen).
Vor 100 Zuschauern – eine beachtliche Kulisse für eine Partie in der B-Klasse, auch weil die Gäste sehr zahlreich mitgereist waren – zeigte der FC Schmittweiler/Callbach II eine abgezockte Vorstellung und bezwang die SG Disibodenberg klar mit 4:0. „Wir haben dem Gegner bewusst das Feld überlassen und auf Tempogegenstöße gesetzt“, erklärte FC-Sportleiter Julian Kuhn. Der Plan griff: Disibodenberg hatte zwar zwei ordentliche Möglichkeiten, doch die Hausherren verteidigten diese Szenen im Kollektiv weg, spielten taktisch diszipliniert und waren vorne eiskalt.
Die Tore fielen mustergültig aus der eigenen Marschroute heraus. Das 1:0 entsprang einem Angriff über rechts, ehe Robert Stauber den Ball aus circa 25 Metern frech über den Keeper chippte (4.). Mitte der ersten Hälfte stellten die Gastgeber auf 2:0: Ein Freistoß im Mittelfeld wurde blitzschnell ausgeführt, der folgende Steckpass öffnete den Raum – Abschluss aus 18 Metern, wieder per gefühlvollem Chip über den Torhüter, diesmal hieß der Torschütze Sascha Frenger (28.). Schmittweiler/Callbach drückte in der Folge auf das Gaspedal und blieb effizient. Über die Außenbahn vorgetragen, quergelegt und von Maxim Eckhardt eingelocht – 3:0 (33.). Den Schlusspunkt der traumhaften ersten Halbzeit für die Heimelf setzte Kevin Maurer, der nach einem Steckpass gleich vier Gegenspieler austanzte und vor dem Tor eiskalt blieb (42.).
Auch die Unterzahl in der Schlussphase änderte nichts am souveränen Eindruck: In der 78. Minute sah Maxim Eckhardt nach wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte, doch der FC brachte den klaren Vorsprung abgeklärt über die Ziellinie. „Wir hatten vier oder fünf richtig gute Möglichkeiten und waren heute einfach effektiv“, bilanzierte Kuhn zufrieden. Ein Wort des Lobes ging an Schiedsrichter Klaus Rehbein, der die bisweilen rassige Partie „sehr ruhig und gut geführt“ habe.
Der Spielfilm: 1:0 Stauber (4.), 2:0 Frenger (28.), 3:0 Eckhardt (33.), 4:0 Maurer (42.)
Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rot für Eckhardt (78./FC Schmittweiler/Callbach II)
Die weiteren Spiele im Steno:
Tore: 1:0 Schmidt (5.), 1:1 Aoudal (12.), 1:2 Aoudal (52.), 1:3 Romero (55.), 1:4 Aoudal (71.), 1:5 Baus (90.)
Tore: 0:1 Ayikoe (19.), 0:2 Haas (22.), 0:3 Gaul (31.), 0:4 Billamboz (43.), 0:5 Ayikoe (45.+2), 0:6 Weis (65.), 0:7 Kihm (76.), 0:8 Schicht (90.)
Tore: 1:0 Graffe (11.)
Tore: 0:1 Hoseini (12.), 0:2 Wolf (60.), 1:2 Rahn (80.), 2:2 Neubrech (90.)
Tore: 1:0 Schmitt (37.), 2:0 Schmitt (54.), 2:1 Armbruester (68.), 3:1 Münz (90.)
Tore: 1:0 Zimmermann (2.), 1:1 Grünewald (6.), 2:1 Ueyduel (8. Foulelfmeter), 3:1 Fischer (19.), 4:1 Mehler (28.), 5:1 Ok (43.), 6:1 Conradi (45.), 7:1 Conradi (45.+2), 8:1 Ok (58.), 9:1 Hübner (59. Eigentor), 9:2 Wolf (64. Foulelfmeter), 10:2 Utecht (74.), 11:2 Härter (76.), 12:2 Ok (79.), 13:2 Conradi (90.+2)