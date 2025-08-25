Dem FSV Rehborn (hier in rot beim VG-Turnier gegen den FC Bad Sobernheim) gelang ein 3:1-Heimerfolg gegen die Kreuznacher Kickers. – Foto: Gregor Wurdel - Archiv

Disibodenberg strandet in Schmittweiler, Lucky Punch auf roter Erde Rückblick auf den vierten Spieltag der B-Klasse Bad Kreuznach II: Schmittweiler/Callbach II mit taktischer Raffinesse zum Kantersieg gegen Disibodenberg +++ FSV Bretzenheim gibt erstmals Punkte beim Auftritt in Becherbach ab +++ Sponheim auf Kurs Torrekord

Bad Kreuznach. Bereits am Freitagabend legte der FC Bad Sobernheim II einen Blitzstart ins Wochenende hin und feierte beim 5:1-Erfolg gegen die SG Rheinhessen einen deutlichen Auswärtssieg. Am Sonntag ließ der FC Schmittweiler/Callbach II nichts anbrennen und gewann klar mit 4:0 gegen die favorisierte SG Disibodenberg. Ein wahres Schützenfest erlebte die TSV-Reserve aus Hargesheim, die beim 8:0-Auswärtssieg gegen die dritte Mannschaft der SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach/Lauschied überaus torhungrig auftrat. Knapp ging es dagegen in Langenlonsheim zu, wo sich der TSV mit 1:0 gegen die SG Waldlaubersheim/Gutenberg durchsetzte. Spannung pur war geboten zwischen dem TuS Gangloff und dem FSV Bretzenheim - die Kontrahenten trennten sich nach intensiven 90 Minuten und spätem Lucky Punch der Hausherren 2:2-Unentschieden. Drei Punkte sammelte der FSV Rehborn, der mit 3:1 die Oberhand gegen den FV Kreuznacher Kickers behielt. Für den höchsten Sieg des Spieltags sorgte der VfL Sponheim, der gegen die SG Nordpfalz II mit 13:2 gewann und seine Offensivkraft abermals eindrucksvoll unter Beweis stellte (39 Tore nach vier Spielen).

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.