Dirmingen-Berschweiler mit Lucky Punch Johannes Ludwig trifft zum 1:0-Siegtreffer

FV Eppelborn II - SG Hirzw./Welschb./Stennw. 4:1 (1:1). Trotz der frühen Führung durch Jens Schlemmer wirkte das Spiel der Hausherren zumindest im ersten Spielabschnitt zerfahren. Aus einer Unachtsamkeit in der 44. Spielminute resultierte schließlich auch das 1:1. Torschütze war Lukas Eich. Nach der Pause stellte der FVE dann aber seine Favoritenrolle mehr als eindrucksvoll unter Beweis. Zweimal Luca März und Hussin Hussin sorgten am Ende für eine souveränen Heimerfolg des FV Eppelborn.

SF Obersalbach - SV Merchweiler II 3:2 (2:0). Obersalbach ging bereits in der dritten Spielminute durch einen schnell ausgeführten Freistoß von Darius Hurtak mit 1:0 in Führung. In der Folge besaß der Gastgeber vor allem kämpferisch ein deutliches Übergewicht. Die Preußen, die gleich auf mehrere St5ammspieler verzichten musste, wirkten insgesamt zu zerfahren und kam überhaupt nicht ins Spiel. In der Schlussphase musste Merchweiler aufgrund der Verletzung von Heiko Dielmann mit einem Spieler weniger agieren. Mario Köbrich, der Trainer der Preußen nach der Partie: "Heute habe wir ein hektisches aber jederzeit faires Fußballspiel gesehen. Wir sind einfach mit dem Platz nicht zurecht gekommen und zu allem Überfluss musste ich heute auf meine komplette Offensivabteilung verzichten."

SV Bubach-Calmesweiler - FSG Schiffweiler 4:1 (1:1). Eines vorweg. Die Leistungskurve des SVB zeigt eindeutig nach oben. Auch nach dem Führungstreffer der FSG, unmittelbar vor dem Seitenwechsel, ließ sich der Gastgeber nicht beirren. Fast postwendend erzielte Enis Muqai den 1:1-Ausgleich. Nach der Halbzeit sahen die knapp 200 Zuschauer ein munteres Fußballspiel, in dem Bubach-Calmesweiler sehr clever agierte und seine sich bietenden Torchancen rigoros ausnutzte. Schiffweiler enttäuschte keinesfalls, doch im Angriff fehlte an diesem Tag einfach die Durchschlagskraft.

SG Dirmingen-Berschweiler - SV Wustweiler 1:0 (0:0). Derbystimmung, herrliches Fußballwetter und dazu eine tolle Kulisse. Fußballherz, was begehrst du mehr? In diesem Lokalkampf, welcher von einigen Nicklichkeiten geprägt war, überwog vor allem der Kampf. Spielerische Elemente blieben eher Mangelware. Beide Mannschaften besaßen zwar Chancen, um das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden, doch den Lucky-Punch landeten die Hausherren. Nach einem "Rückpass" der Gäste entschied der Unparteiische auf Freistoß für Dirmingen. Dieser wurde aus kurzer Distanz ausgeführt und zunächst abgewehrt. Der Nachschuss von Johannes Ludwig zappelte dann aber im Netz. Ärgerlich für Elf von Engin Yalcin, denn in der 70. Minute scheiterte Marc Maurer per Strafstoß an Keeper Steven Pees. Wustweiler warf zwar noch einmal alles nach vorne, doch die Punkte blieben an diesem Sonntag beim Gastgeber. Bleibt zu erwähnen, dass