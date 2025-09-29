Dirk Wagner: "Haben heute richtig geilen Fußball gespielt"

Am neunten Spieltag mussten einige Spitzenteams Federn lassen, andere wiederum machten wertvollen Boden gut. Vor allem beim TSV Sotzweiler lief es richtig gut.

Dirk Wagner, der Trainer des TSV Sotzweiler-Bergweiler hatte noch vor dem Spiel gegen die SG Steinberg-Walhausen seine Bedenken. Der Grund war die momentan desolate Personallage im Verein. Immerhin musste er ohne seine komplette Viererkette gegen die SG antreten. Insgesamt fehlten an diesem Sonntag gleich sechs Stammspieler, darunter auch Felix Walter, der immerhin schon achtmal ins Schwarze getroffen hat.

Doch die Spieler, die an diesem Sonntag auf dem Spielfeld standen, machten ihre Sache mehr als gut. Ein mehr als zufriedener Trainer Dirk Wagner nach dem Spiel: "Wir haben heute richtig geilen Fußball gespielt. Am Ende hätten wir sogar noch höher gewinnen können. Ich bin mächtig stolz auf meine Jungs."