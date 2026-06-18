Dirk Tönnies und die „stärkste Oberliga jemals“ Oberliga Niederrhein: Die SpVg Schonnebeck muss in der kommenden Saison auf einiges an Erfahrung verzichten. Dirk Tönnies setzt auf eine Verjüngung des Kaders – mit allen Konsequenzen, die dieser Schritt mit sich bringt. von Linus Bien · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Dirk Tönnies sieht die Oberliga in der kommenden Saison als die stärkste jemals an – Foto: Markus Becker

In den vergangenen Jahren gehörte die SpVg Schonnebeck immer wieder zu den Favoriten auf den Oberliga-Titel am Niederrhein. Wie schon in der Vorbereitung muss das Trainerteam um Dirk Tönnies mit einigen Veränderungen im Kader klarkommen. Dabei fallen vor allem eine Führungsspieler wie Kapitän Matthias Bloch weg – zumindest auf dem Platz. Tönnies spricht mit FuPa Niederrhein über die Verjüngung des Kaders und welche Folgen die stark besetzte Oberliga für das Abschneiden seiner Mannschaft haben könnte.

>>> Hier kommt ihr zur Oberliga Niederrhein 2026/27 Die stärkste Oberliga jemals Die Oberliga Niederrhein dürfte in der kommenden Saison wohl die stärkste seit sehr langer Zeit sein. Mit der SSvg Velbert, dem Wuppertaler SV und der zwangsabgestiegenen U23 von Fortuna Düsseldorf kommen echte Hochkaräter in die Fünftklassigkeit. Darüber hinaus sind Mannschaften wie der KFC Uerdingen, der bereits überragende Transfers präsentiert hat, und Ratingen 04/19 weiterhin Konkurrenten der Schonnebecker. Ur-Schonnebecker Tönnies weiß um die Qualitäten, die diese Liga haben wird: „Von den Namen her ist es auf jeden Fall die attraktivste Oberliga, die wir jemals gehabt haben“, erklärt er. Und genau deswegen dürfte es umso spannender sein, wie sich die Kaderplanung der Essener gestaltet und welches Bild sie dann in der Vorbereitung abgeben werden. Mit Matthias Bloch, Timo Brauer und Tim Winking bricht der Spielvereinigung eine Achse weg, die vor allem durch ihre Erfahrung glänzen konnte. Einzig Bloch bleibt dem Team erhalten, denn er wird Dirk Tönnies an der Seitenlinie unterstützen und mit Sicherheit auch weiter einen positiven Einfluss auf das Mannschaftsgefüge haben.

Ein neues Erfolgsrezept am Schetters Busch Neben zahlreichen Abgängen hat der Verein aber bereits acht Zugänge präsentiert, bevor die Vorbereitung überhaupt begonnen hat. Yaw Osei Awuah (ESC Rellinghausen), Yan Marcos Friessner Montas (DJK Adler Frintrop), Leif Sören Linnig (DJK Adler Frintrop), Denzel Oteng Adjei (ETB SW Essen), Felix Hohmann (VfB Homberg), Ibrahim Kanat (FC Büderich), Youssef Kamboua (ETB SW Essen) und Jan Fausweh (SV Sonsbeck) werden künftig am Schetters Busch auflaufen. Damit leitet die SpVg Schonnebeck eine extreme Verjüngung des Kaders ein und wird wohl auch ein anderes taktisches Auftreten an den Tag legen: „Ich glaube, dass wir im nächsten Jahr durch unsere Verpflichtungen noch intensiver und noch laufstärker spielen können. Die Jungs bringen Oberliga-Erfahrung mit und sind im besten Fußballeralter. Da war es auch einfach der Hintergrund, an Intensität dazuzugewinnen“, blickt Tönnies auf die Neuzugänge. >>> Der Kader der SpVg Schonnbeck mit allen Neuzugängen Und genau diese Mischung aus erfahrenem Trainer, mit einem Co-Trainer an der Seite, der neben dem Kapitän ein perfektes Verbindungsglied zwischen Mannschaft und Cheftrainer bilden kann und einer jungen Mannschaft, die vielleicht doch in einigen Situationen etwas hungriger nochmal auf den großen Wurf ist als die „alten Hasen“, könnte der SpVg Schonnebeck zum absoluten Erfolgsrezept werden.