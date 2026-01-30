Dirk-Silvery-Wintercup startet am Samstag Winterturnier des TuS Hackenheim bietet gute Testmöglichkeiten +++ Gastgeber treffen auf Ingelheim von Jochen Werner · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Gastgeber TuS Hackenheim ist am Samstag beim Dirk Silvery Wintercup gefordert. – Foto: Sebastian Bohr - Archiv

Hackenheim. An diesem Samstag startet der fünfte Dirk-Silvery-Wintercup des TuS Hackenheim, das einzige Fußball-Turnier in der Region in der Zeit der Wintervorbereitung. Als Teilnehmer begrüßt der TuS auf seinem Kunstrasen am Felseneck diesmal Oberligist SC Idar-Oberstein, Verbandsligist und Vorjahressieger Eintracht Bad Kreuznach, die Landesligamannschaften des FC Schmittweiler-Callbach und der SpVgg Ingelheim sowie das Bezirksligateam der SG Fürfeld.

Los geht es am Samstag um 15 Uhr mit der Begegnung Schmittweiler gegen Fürfeld, um 17 Uhr treten die Hausherren gegen Ingelheim an. Für die Sieger folgen kommenden Mittwoch- und Donnerstagabend die Halbfinals gegen die Eintracht bzw. den SC Idar. Für Sonntag, dem 8. Februar, sind um 12, 14 und 16 Uhr die Platzierungsspiele und das Finale angesetzt. Das mit der Erstauflage im Jahr 2022, als die SG Hüffelsheim gewinnen konnte, beschlossene Konzept, wonach zwei Mannschaften gesetzt werden und erst später ins Turnier einsteigen, hat sich bewährt.