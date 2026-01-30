Dirk-Silvery-Wintercup startet am Samstag

Hackenheim. An diesem Samstag startet der fünfte Dirk-Silvery-Wintercup des TuS Hackenheim, das einzige Fußball-Turnier in der Region in der Zeit der Wintervorbereitung. Als Teilnehmer begrüßt der TuS auf seinem Kunstrasen am Felseneck diesmal Oberligist SC Idar-Oberstein, Verbandsligist und Vorjahressieger Eintracht Bad Kreuznach, die Landesligamannschaften des FC Schmittweiler-Callbach und der SpVgg Ingelheim sowie das Bezirksligateam der SG Fürfeld.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Los geht es am Samstag um 15 Uhr mit der Begegnung Schmittweiler gegen Fürfeld, um 17 Uhr treten die Hausherren gegen Ingelheim an. Für die Sieger folgen kommenden Mittwoch- und Donnerstagabend die Halbfinals gegen die Eintracht bzw. den SC Idar. Für Sonntag, dem 8. Februar, sind um 12, 14 und 16 Uhr die Platzierungsspiele und das Finale angesetzt. Das mit der Erstauflage im Jahr 2022, als die SG Hüffelsheim gewinnen konnte, beschlossene Konzept, wonach zwei Mannschaften gesetzt werden und erst später ins Turnier einsteigen, hat sich bewährt.
„Wir haben in der Corona-Zeit die Idee gehabt, ein Turnier ins Leben zu rufen. Das haben wir gemeinsam umgesetzt, und die Sache hat sich etabliert.“ Die einfache Formel bringt TuS-Spielertrainer Tim Hulsey zum Ausdruck. Für seine Mannschaft wie auch für die Gäste biete das Turnier gute Testmöglichkeiten. „Da kann jeder sehen, wo er in der Vorbereitung steht.“ Besonders interessant sei in diesem Jahr die Begegnung gegen die Rotweinstädter. „Es freut mich besonders, dass die Ingelheimer zum ersten Mal dabei sind. Einmal ist es ein guter Quervergleich zwischen den beiden Landesligen, und außerdem habe ich selbst ja drei Jahre in Ingelheim gespielt“, sagt Hulsey. Wichtig seien nicht nur die Begegnungen an sich, sondern vor allem auch der Austausch, das Zusammensein nach Abpfiff der jeweils 90 Minuten.
Eintracht Bad Kreuznach startet als Titelverteidiger
Im Vorjahr holten sich die Kreuznacher den Cup an einem sonnigen Finaltag durch einen 2:0-Erfolg gegen den damaligen Landesligisten Hassia Bingen. Auf Platz drei landete der FC Schmittweiler-Callbach dank einem 6:2-Sieg über die SG Fürfeld. Noch klarer, nämlich 8:0, gewannen die Hausherren gegen eine stark ersatzgeschwächte SG Weinsheim im Spiel um den fünften Platz.