Dirk Rohde wird neuer Trainer des 1. CfR Pforzheim

Nach dem für den Verein überraschenden Rücktritt von Thomas Herbst und Matthias Siegele war die sportliche Leitung des Vereins um Vorstand Torsten Heinemann und Sportdirektor Giuseppe Ricciardi auf der Suche nach einem Nachfolger. Obwohl man sich Zeit für die Entscheidung gegeben hatte, wurde man letzten Endes doch schnell fündig.

Mit Dirk Rohde wurde nun ein Trainer verpflichtet, der in Pforzheim arbeitet und der Region seit Langem verbunden ist. In den letzten beiden Spielzeiten war er beim FC Nöttingen verantwortlich für die Erste Mannschaft und ist deshalb sehr gut in den Oberligabetrieb involviert.

Torsten Heinemann und Giuseppe Ricciardi sind mehr als zufrieden mit dem Ergebnis der Trainersuche.

„Für uns ist er der Wunschkandidat für die Aufgabe in unserem Verein. Wir sind beide sehr froh, dass es geklappt hat und wir Dirk gar nicht lange überzeugen mussten.“

Rohde spielte selbst seit seiner Jugend aktiv Fußball. Eine wichtige Phase erlebte er beim SC Freiburg, wo er in der U17 Bundesliga spielte.

„Die Zeit beim SC Freiburg war für mich so etwas wie ein Kulturschock. Hier erhielt ich den entscheidenden Schliff, was Disziplin, Einsatz und Motivation betrifft.“

Bereits ab dem Alter von 21 Jahren war Rohde dann als Spielertrainer bei seinem Heimatverein, dem FV Malsch, im Einsatz. Weitere Stationen waren der FV Kirchfeld und der FV Elchesheim, die er beide von der Landesliga in die Verbandsliga führte.

Rohde musste seine aktive Laufbahn als Spieler 2022 endgültig an den Nagel hängen, nachdem er sich zum dritten Mal einen Kreuzbandriss zuzog. 2023 übernahm der 34-jährige beim FC Nöttingen für zwei Jahre die Verantwortung für das Oberliga-Team, wo es galt die Mannschaft zu stabilisieren und weiterzuentwickeln.

„Man spürt das Feuer, das hier im Verein brennt. Deshalb habe ich nicht lange gezögert, als man auf mich zukam.

Ich bin sehr ehrgeizig und diszipliniert. Mit den Spielern möchte ich individuell umgehen und jeden einzelnen weiterentwickeln.“

Dirk Rohde wird die Verantwortung auf der Trainerbank im Sommer 2026 übernehmen. Dennoch ist er ab sofort eng in die Planungen für die neue Saison eingebunden. Auch heute wird er im Stadion sein, sich die Mannschaft anschauen und erste Detailgespräche führen.

Wir freuen uns, dass Dirk sich dem 1. CfR Pforzheim anschließt und wünschen ihm bereits heute einen tollen Start sowie viel Spaß und Erfolg mit der Mannschaft.