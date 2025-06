Dirk Ludewig sorgt für Musik und Moderation

In allen Vorankündigungen für das Turnier wurde auf die vielen Sponsoren, Helferinnen und Helfer hingewiesen. Nur einer kam zu kurz - Dirk Ludewig! Er ist den Organisatoren praktisch durchgerutscht. Hierfür können wir uns nur entschuldigen.

Am Sonnabend findet in Hammah ab 10 Uhr ein Betriebsfußballturnier für den guten Zweck statt. Der Eintritt ist frei, es darf aber gerne gespendet werden. Bratwurstbude, Kuchenbüffet und Getränkestände stehen bereit. 20 Teams kämpfen um die Pokale, der Spaß steht allerdings im Vordergrund. Viele Helfer sind und waren bei den Vorbereitungen um Organisator Michael Breuer dabei. Dirk Ludewig, der in und um Kehdingen herum für unzählige Feierlichkeiten steht, sorgt den ganzen Tag für Musik und genaue Turnierdurchsagen. „Ich mache das gerne“, sagte er.