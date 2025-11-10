Dirk Lehmann trotz des 6:1-Sieges nicht zufrieden

Kreisliga A Düren: Freialdenhoven gewinnt hoch in Frenz, der Trainer hat dennoch Kritikpunkte. Tabellenführer Winden spielt nur 1:1.
„Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, mit dem Spiel aber nicht“, sagte Freialdenhovens Trainer Dirk Lehmann nach dem 6:1-Sieg beim JSV Frenz in der Fußball-Kreisliga A Düren. Denn, so Lehmann weiter, sein Team hätte besonders im ersten Durchgang Glück gehabt. Was war passiert?
Die Borussia war direkt mit dem Anpfiff gut unterwegs, führte bereits nach acht Spielminuten mit 2:0. Der Gast versäumte es aber, die sich anschließend bietenden guten Torchancen weiter zu nutzen. „Da haben wir Schnickschnack gespielt, die Bälle immer quer, statt direkt, so etwas gefällt mir als Fußballer nicht“, kritisierte der Ex-Profi. So erlebte der Gästetrainer den Anschlusstreffer und kurz danach sogar den vermeintlichen Ausgleich. „Aber Gott sei Dank war es ein Abseitstor, so sind wir denn mit dem 2:1 glücklich in die Halbzeit gegangen.“
Lehmanns Halbzeitansprache schien gewirkt zu haben, in der 49. Minute besorgte Pascal Schneider die 3:1-Führung. „Zum richtigen Zeitpunkt“, meinte der Borussen-Coach, lobte seinen 40-jährigen Stürmer Schneider, der auch für das 4:1 verantwortlich war. „Wenn man so einen Mann in der Mannschaft hat, macht dies schon einen Unterschied.“ Danach war die Partie gelaufen, Frenz kam nicht mehr zurück. Was nicht heißen sollte, dass man auf einen schwachen Gegner getroffen sei. „Frenz hat eine richtig gute Mannschaft, die aber extrem von Verletzungspech der Stammspieler getroffen ist“, lobte Lehmann. „Wenn die wieder alle zurück sind, werden die aus dem Tabellenkeller rauskommen.“ Aktuell ist der Aufsteiger Vorletzter, Freialdenhoven rückt wieder in die direkte Verfolgerrolle und rangiert vier Punkte hinter Tabellenführer Winden, das nur zu einem 1:1 bei Germania Burgwart kam.
„Die Niederlage ist mehr als unglücklich, wir waren besonders im ersten Durchgang das klar bessere Team, hätten drei Tore machen müssen, aber die fallen nicht.“ Der Jammer von Edin Hadzic, Trainer von Viktoria Koslar nach dem 0:2 beim BC Oberzier, ist verständlich. Denn nach einem Stellungsfehler führte der Gastgeber plötzlich mit 1:0 (68.), Koslar machte auf, hatte wieder gute Chancen, kassierte in der Nachspielzeit aber das zweite Tor. „Ich kann meine verletzten Stammkräfte einfach nicht kompensieren“, sagte Hadzic. Dazu zählen insbesondere Adin Arnautovic und Timo Börsch, die noch Monate ausfallen. Lichtblick für Hadzic: Timo Seidel ist nach langer Zeit wieder ins Training eingestiegen. Für Bernd Eller, Übungsleiter beim BCO, zählen natürlich die drei Punkte. Sein Kommentar: „Es war kein gutes Spiel, von zwei schwach auftretenden Mannschaften haben wir allerdings verdient gewonnen, nach hinten hätte der Sieg noch höher ausfallen müssen.“
Da sowohl Schwarz-Weiß Düren – 3:0-Sieg gegen Nörvenich/Hochkirchen – als auch der FC Golzheim beim 2:0 gegen Barmen drei Zähler holten, liegen nun drei Verfolger mit jeweils 22 Punkten hinter Winden. Für Jens Heller, Sportlicher Leiter von Schwarz-Düren, eine unglaubliche Entwicklung. „Wenn mir jemand gesagt hätte, dass wir drei Monate nach unserem Aufstieg nun ein Topspiel haben, den hätte ich für verrückt erklärt.“ Gemeint ist die kommende Partie gegen Winden.
Die Spiele im Überblick:
Welldorf-Güsten – Huchem-Stammeln 2:2 (2:0): 1:0, 2:0 Peters (10., 36.), 2:1, 2:2 Schmitz (55., 67.)
Frenz - Freialdenhoven 1:6: 0:1 Ouaziz (2.), 0:2 Lehmann (9.), 1:2 Zariqi (39.), 1:3, 1:4 Schneider (49., 78.), 1:5 Brendel (86.), 1:6 Lehmann (90.+2)
Burgwart – Winden 1:1 (0:1): 0:1 Puzik (20.), 1:1 Lippert (90.)
Golzheim – Barmen 2:0 (1:0): 1:0, 2:0 Hürtgen (45.+2, 90.+6), Rot Breuer (88.), Gelb-Rot Torkot (88., beide Barmen).
Düren 77 – Jülich 10/SV Hoengen 2:2 (0:2): 0:1 Owusu (27.), 0:2 Voss (43.), 1:2, 2:2 Oepen (90.+3, 90.+7), Rot Voss (Jülich 10, 57.), Rot Ozsöy (Düren 77, 90.)
Oberzier – Koslar 2:0 (0:0): 1:0 Brinkmann (68.), 2:0 Weidgang (90.+3)
SW Düren – Nörvenich/Hochkirchen 3:0 (1:0): 1:0 Opuku (45.), 2:0 Wogu (54.), 3:0 Sisman (90.+5).
Lohn – Wenau abgesagt
Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de