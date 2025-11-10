Dirk Lehmann trotz des 6:1-Sieges nicht zufrieden

Die Roten vom BC Oberzier verbuchten einen 2:0-Erfolg gegen Koslar. – Foto: sf.

Kreisliga A Düren: Freialdenhoven gewinnt hoch in Frenz, der Trainer hat dennoch Kritikpunkte. Tabellenführer Winden spielt nur 1:1.

„Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, mit dem Spiel aber nicht“, sagte Freialdenhovens Trainer Dirk Lehmann nach dem 6:1-Sieg beim JSV Frenz in der Fußball-Kreisliga A Düren. Denn, so Lehmann weiter, sein Team hätte besonders im ersten Durchgang Glück gehabt. Was war passiert? Lehmann: Haben Schnickschnack gespielt

Die Borussia war direkt mit dem Anpfiff gut unterwegs, führte bereits nach acht Spielminuten mit 2:0. Der Gast versäumte es aber, die sich anschließend bietenden guten Torchancen weiter zu nutzen. „Da haben wir Schnickschnack gespielt, die Bälle immer quer, statt direkt, so etwas gefällt mir als Fußballer nicht“, kritisierte der Ex-Profi. So erlebte der Gästetrainer den Anschlusstreffer und kurz danach sogar den vermeintlichen Ausgleich. „Aber Gott sei Dank war es ein Abseitstor, so sind wir denn mit dem 2:1 glücklich in die Halbzeit gegangen.“ Lehmanns Halbzeitansprache schien gewirkt zu haben, in der 49. Minute besorgte Pascal Schneider die 3:1-Führung. „Zum richtigen Zeitpunkt“, meinte der Borussen-Coach, lobte seinen 40-jährigen Stürmer Schneider, der auch für das 4:1 verantwortlich war. „Wenn man so einen Mann in der Mannschaft hat, macht dies schon einen Unterschied.“ Danach war die Partie gelaufen, Frenz kam nicht mehr zurück. Was nicht heißen sollte, dass man auf einen schwachen Gegner getroffen sei. „Frenz hat eine richtig gute Mannschaft, die aber extrem von Verletzungspech der Stammspieler getroffen ist“, lobte Lehmann. „Wenn die wieder alle zurück sind, werden die aus dem Tabellenkeller rauskommen.“ Aktuell ist der Aufsteiger Vorletzter, Freialdenhoven rückt wieder in die direkte Verfolgerrolle und rangiert vier Punkte hinter Tabellenführer Winden, das nur zu einem 1:1 bei Germania Burgwart kam.