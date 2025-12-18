„Dirk Lassen-Beck Gedächtniscup“ - Budenzauber zum Jahresbeginn

Der Turnierauftakt erfolgt am Freitagabend. Ab 18:00 Uhr starten die ersten Gruppenspiele, die voraussichtlich bis ca. 22:00 Uhr andauern. In der Vorrunde kämpfen die teilnehmenden Mannschaften um die Qualifikation für die Finalrunde.

Am Freitag, den 02.01., und Samstag, den 03.01. findet in der Halle der Dirk Lassen-Beck Gedächtniscup statt. Das Senioren-Hallenturnier erinnert an den Namensgeber und verspricht an zwei Tagen spannenden, hochklassigen Hallenfußball sowie eine würdige Atmosphäre des Gedenkens.

Der Samstag beginnt um 12:00 Uhr mit einem Jugendspiel über 2 x 10 Minuten, das den Turniertag eröffnet und den Nachwuchs in den Mittelpunkt stellt. Ab 12:30 Uhr werden die weiteren Gruppenspiele fortgesetzt, die bis 14:00 Uhr angesetzt sind.

Um 14:20 Uhr folgt ein besonderes Highlight: das Einlagespiel der Alten Herren über 2 x 10 Minuten. In diesem besonderen Duell trifft eine Altherren-Auswahl auf die Holger Brück 11, was für zusätzliche sportliche wie emotionale Akzente sorgen wird.

Ab 14:45 Uhr beginnt die Finalrunde, in der die besten Teams um den Turniersieg kämpfen. Den Höhepunkt des Turniers bildet das Finale um 16:44 Uhr, in dem der Sieger des Dirk Lassen-Beck Gedächtniscups ermittelt wird.

Die reguläre Spielzeit des Turniers beträgt 2 x 7 Minuten. Insgesamt geht es um ein Preisgeld von 2.000 Euro. Darüber hinaus werden besondere Leistungen mit Einzelauszeichnungen geehrt: Ausgezeichnet werden der beste Spieler, der beste Torhüter sowie der beste Torschütze des Turniers.

Zuschauer dürfen sich auf intensiven Budenzauber, engagierte Mannschaften und ein Turnier freuen, das sportlichen Ehrgeiz mit dem ehrenden Gedenken an Dirk Lassen-Beck verbindet.