Dirk Huber übernimmt das Traineramt beim FSV Gräfenroda

Mit Dirk Huber begrüßt der FSV Gräfenroda einen erfahrenen Coach an der Seitenlinie. Er folgt auf Philipp John, der das Team zur Rückrunde der laufenden Saison übernommen hatte. Nach seiner Station in der Landesklasse bei Ohratal freut sich Huber auf die neue Herausforderung in der Kreisoberliga. Die Gespräche mit den Verantwortlichen überzeugten ihn durch eine gemeinsame sportliche Vorstellung: Entwicklung statt kurzfristiger Erfolg. Huber hat sich bereits ein Bild von der Mannschaft gemacht und möchte nun gezielt neue Impulse setzen.