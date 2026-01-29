Dirk Bürgin wird im Sommer neuer Trainer des SV Weil II

Auf der Kommandobrücke der zweiten Mannschaft des SV Weil gibt es zum 1. Juli 2026 einen Stabwechsel. Wie der Verein mitteilt, werden Marco Kern (34) und Sascha Samardzic (34) dann ihre Tätigkeit aus familiären Gründen beenden. Zum Trainingsauftakt am vergangenen Dienstag wurde bereits der neue Mann vorgestellt. Mit Dirk Bürgin (32) hätten die Verantwortlichen "ihre Wunschlösung präsentieren" können, so der SV Weil.
Im April 2023 haben Marco Kern und Sascha Samardzic die Verantwortung für die „Zweite“ in einer sportlich herausfordernden Phase übernommen. "Sie führten die Mannschaft mit großem Engagement aus der Abstiegsregion der Kreisliga und schafften 2025 die Rückkehr in die Bezirksliga Hochrhein. Der SV Weil bedankt sich schon für die hervorragende Arbeit, die im Sommer mit dem Klassenerhalt enden soll."
Dann übernimmt das Weiler Eigengewächs Dirk Bürgin. Seit Saisonbeginn ist er als Co-Trainer der ersten Mannschaft in der Landesliga tätig. Dort habe er sich "mit seinen sportlichen und sozialen Kompetenzen als wertvolle Verstärkung erwiesen", heißt es seitens des Vereins.. "Schon als Spieler war Dirk lange Jahre für die „Zweite“ aktiv. Er kenne den Verein, die Strukturen und die Bedeutung der „Reserve", so der SV Weil weiter.
"Der SV Weil blickt mit großer Zuversicht auf die kommende Saison und wünscht allen Beteiligten schon jetzt eine erfolgreiche Zeit im Nonnenholz."