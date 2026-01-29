Dirk Bürgin wird im Sommer neuer Trainer des SV Weil II

Sascha Samardzic (links) und Marco Kern (rechts) übergeben zur kommenden Saison an Dirk Bürgin | Foto: SV Weil

Auf der Kommandobrücke der zweiten Mannschaft des SV Weil gibt es zum 1. Juli 2026 einen Stabwechsel. Wie der Verein mitteilt, werden Marco Kern (34) und Sascha Samardzic (34) dann ihre Tätigkeit aus familiären Gründen beenden. Zum Trainingsauftakt am vergangenen Dienstag wurde bereits der neue Mann vorgestellt. Mit Dirk Bürgin (32) hätten die Verantwortlichen "ihre Wunschlösung präsentieren" können, so der SV Weil.

Im April 2023 haben Marco Kern und Sascha Samardzic die Verantwortung für die „Zweite“ in einer sportlich herausfordernden Phase übernommen. "Sie führten die Mannschaft mit großem Engagement aus der Abstiegsregion der Kreisliga und schafften 2025 die Rückkehr in die Bezirksliga Hochrhein. Der SV Weil bedankt sich schon für die hervorragende Arbeit, die im Sommer mit dem Klassenerhalt enden soll."