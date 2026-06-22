Direktor Scouting & Transfers: Schalke 04 befördert Max Lüftl Der 31-jährige Fürstensteiner (Lkr. Passau) hat sich binnen weniger Monate einen sehr guten Ruf bei S04 erworben von Mathias Willmerdinger · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Max Lüftl (li.) im Gespräch mit Schalkes Cheftrainer Miron Muslic. – Foto: Imago Images

Nächster Karrieresprung für den gebürtigen Fürstensteiner (Lkr. Passau) Max Lüftl. Der 31-Jährige wird beim Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 "Direktor Scouting und Transfers". Der S04 hat diesen Posten neu geschaffen, um für eine noch stärke Verzahnung von Profimannschaft und Nachwuchs zu sorgen.

Der Niederbayer Max Lüftl war erst Anfang des Jahres von Hannover 96 zu Schalke gekommen, hat sich aber binnen weniger Monate einen hohen Stellenwert bei den "Knappen" erarbeitet, wie Sportvorstand Frank Baumann in einer Pressemitteilung betont: "Max hatte mit dem Wintertransferfenster einen sehr guten Start auf Schalke, und auch in der Vorbereitung des Sommers hat er bewiesen, warum wir ihm unser Vertrauen ausgesprochen haben. Er ist ein absoluter Team-Player, bildet gemeinsam mit Miron Muslic und Youri Mulder ein starkes Führungstrio im Sport. Wir trauen Max diesen Schritt absolut zu und freuen uns, dass er Schalke 04 mit seiner Expertise und seinem Fleiß weiter voranbringen wird."

Max Lüftl (re.) im Einsatz für den SV Oberpolling in der Bezirksliga Ost. Ein Bild aus dem November 2025. – Foto: Karl-Heinz Hönl







Für Max Lüftl ist die Beförderung ein großer Ansporn und Verpflichtung zugleich: "Zuallererst möchte ich mich bei Frank (Baumann, Anm.d.Red.) und dem gesamten Vorstand für das Vertrauen bedanken. Erfolg entsteht nur dort, wo Menschen gemeinsam und fokussiert alles für ein Ziel geben. Das ist auf Schalke der Fall. Deshalb freue ich mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Youri, Miron und den Teams, um unser nächstes Ziel zu erreichen: die Etablierung in der Bundesliga. Gleichzeitig wollen wir die Knappenschmiede mit noch mehr Talent ausstatten, um Jakob Fimpel, Norbert Elgert und Charles Takyi möglichst viel Potenzial zur Verfügung zu stellen. Nur wenn uns das gelingt, sehen wir in drei bis fünf Jahren selbst geschmiedete Profis in der VELTINS-Arena."



Bis zuletzt schnürte Max Lüftl immer gerne auch selbst noch die Fußballschuhe. In der vergangenen Saison beispielsweise lief er in der Bezirksliga Ost für den SV Oberpolling auf, wo sein Papa Ernst als Trainer fungierte.