Direktes Verfolgerduell bei der TSG Öhringen, wer bleibt oben dran?

Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr TSV Ilshofen Ilshofen SKV Rutesheim Rutesheim



Der TSV Ilshofen empfängt Spitzenreiter SKV Rutesheim und steht vor einer schweren Aufgabe. Während die Gäste mit acht Siegen aus zehn Spielen ihre Dominanz untermauern wollen, benötigt Ilshofen Punkte, um sich vom unteren Tabellenende abzusetzen.

Sa., 25.10.2025, 15:00 Uhr TSV Heimerdingen 1910 Heimerdingen SGM Krumme Ebene am Neckar SGM Ebene



Absteiger TSV Heimerdingen trifft auf die SGM Krumme Ebene am Neckar. Beide Mannschaften stehen mit nur neun beziehungsweise zehn Punkten im Tabellenkeller und wollen den dringend benötigten Befreiungsschlag landen.



Aufsteiger TSG Öhringen bekommt es mit dem SSV Schwäbisch Hall zu tun. Die Hausherren können mit einem weiteren Sieg den Druck auf die Tabellenspitze erhöhen, während Schwäbisch Hall seine zuletzt stabile Serie ausbauen möchte.



Die Sport-Union Neckarsulm empfängt den SV Leonberg/Eltingen. Beide Teams stehen im gesicherten Mittelfeld und wollen mit einem Erfolg näher an die obere Tabellenhälfte heranrücken.

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr FV Löchgau FV Löchgau GSV Pleidelsheim Pleidelsheim



Der FV Löchgau trifft auf Schlusslicht GSV Pleidelsheim. Für die Gastgeber bietet sich die Gelegenheit, mit einem weiteren Sieg die Tabellenführung ins Visier zu nehmen, während Pleidelsheim weiter auf den ersten Dreier der Saison wartet.

So., 26.10.2025, 14:30 Uhr SG Weinstadt SG Weinstadt SV Kaisersbach Kaisersbach



Die SG Weinstadt steht gegen den SV Kaisersbach unter Zugzwang. Beide Teams trennen nur einen Punkt, weshalb das direkte Duell entscheidend für die Platzierung im unteren Tabellenbereich werden könnte.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr TV Oeffingen Oeffingen TSV Crailsheim Crailsheim



Der TV Oeffingen empfängt den TSV Crailsheim zum Duell zweier Mittelfeldmannschaften. Oeffingen will nach fünf Siegen aus zehn Partien seine Heimstärke unter Beweis stellen, während Crailsheim mit einem Auswärtserfolg den Anschluss nach oben sucht.



Die SG Schorndorf trifft auf die SpVgg Satteldorf. Schorndorf will mit einem weiteren Heimsieg den Kontakt zur Spitzengruppe halten, während Satteldorf nach drei Siegen aus zehn Spielen auf Stabilität hofft.