 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
– Foto: Jacqueline Maier

Direktes Verfolgerduell bei der TSG Öhringen, wer bleibt oben dran?

Landesliga Württemberg, Staffel 1: Die Übersicht aller Partien des 11. Spieltags

Verlinkte Inhalte

LL Württemberg St. 1
SV Leo/Elt
Heimerdingen
SSV Schw.-Ha
Neckarsulm

Der 11. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 1, bringt gleich mehrere richtungsweisende Partien mit sich. Tabellenführer Rutesheim will seine Spitzenposition behaupten, während die eng verfolgenden Teams aus Löchgau, Öhringen und Schorndorf in Lauerstellung bleiben. Im Tabellenkeller hoffen Ilshofen, Heimerdingen und Pleidelsheim auf dringend benötigte Erfolgserlebnisse, um den Anschluss nicht zu verlieren.

---

Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr
TSV Ilshofen
TSV IlshofenIlshofen
SKV Rutesheim
SKV RutesheimRutesheim
14:00

Der TSV Ilshofen empfängt Spitzenreiter SKV Rutesheim und steht vor einer schweren Aufgabe. Während die Gäste mit acht Siegen aus zehn Spielen ihre Dominanz untermauern wollen, benötigt Ilshofen Punkte, um sich vom unteren Tabellenende abzusetzen.

Sa., 25.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Heimerdingen 1910
TSV Heimerdingen 1910Heimerdingen
SGM Krumme Ebene am Neckar
SGM Krumme Ebene am NeckarSGM Ebene
15:00

Absteiger TSV Heimerdingen trifft auf die SGM Krumme Ebene am Neckar. Beide Mannschaften stehen mit nur neun beziehungsweise zehn Punkten im Tabellenkeller und wollen den dringend benötigten Befreiungsschlag landen.

Sa., 25.10.2025, 15:30 Uhr
TSG Öhringen
TSG ÖhringenÖhringen
SSV Schwäbisch Hall
SSV Schwäbisch HallSSV Schw.-Ha
15:30

Aufsteiger TSG Öhringen bekommt es mit dem SSV Schwäbisch Hall zu tun. Die Hausherren können mit einem weiteren Sieg den Druck auf die Tabellenspitze erhöhen, während Schwäbisch Hall seine zuletzt stabile Serie ausbauen möchte.

Sa., 25.10.2025, 15:30 Uhr
Sport-Union Neckarsulm
Sport-Union NeckarsulmNeckarsulm
SV Leonberg/Eltingen
SV Leonberg/EltingenSV Leo/Elt
15:30

Die Sport-Union Neckarsulm empfängt den SV Leonberg/Eltingen. Beide Teams stehen im gesicherten Mittelfeld und wollen mit einem Erfolg näher an die obere Tabellenhälfte heranrücken.

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau
GSV Pleidelsheim
GSV PleidelsheimPleidelsheim
14:00

Der FV Löchgau trifft auf Schlusslicht GSV Pleidelsheim. Für die Gastgeber bietet sich die Gelegenheit, mit einem weiteren Sieg die Tabellenführung ins Visier zu nehmen, während Pleidelsheim weiter auf den ersten Dreier der Saison wartet.

So., 26.10.2025, 14:30 Uhr
SG Weinstadt
SG WeinstadtSG Weinstadt
SV Kaisersbach
SV KaisersbachKaisersbach
14:30

Die SG Weinstadt steht gegen den SV Kaisersbach unter Zugzwang. Beide Teams trennen nur einen Punkt, weshalb das direkte Duell entscheidend für die Platzierung im unteren Tabellenbereich werden könnte.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
TV Oeffingen
TV OeffingenOeffingen
TSV Crailsheim
TSV CrailsheimCrailsheim
15:00

Der TV Oeffingen empfängt den TSV Crailsheim zum Duell zweier Mittelfeldmannschaften. Oeffingen will nach fünf Siegen aus zehn Partien seine Heimstärke unter Beweis stellen, während Crailsheim mit einem Auswärtserfolg den Anschluss nach oben sucht.

So., 26.10.2025, 15:30 Uhr
SG Schorndorf
SG SchorndorfSG Schorndo.
SpVgg Satteldorf
SpVgg SatteldorfSatteldorf
15:30live

Die SG Schorndorf trifft auf die SpVgg Satteldorf. Schorndorf will mit einem weiteren Heimsieg den Kontakt zur Spitzengruppe halten, während Satteldorf nach drei Siegen aus zehn Spielen auf Stabilität hofft.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 023.10.2025, 13:00 Uhr
Timo BabicAutor